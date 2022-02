Več tisoč slovenskih uporabnikov Facebooka je v zadnjih treh dneh začelo slediti profilu oziroma strani Gradnja montažnih hiš - Nedeljković, ki obljublja, da bo enemu srečnežu podaril manjšo montažno hišo v vrednosti 35.500 evrov. To se sicer zelo verjetno ne bo zgodilo. Cilj nagradne igre je skoraj zagotovo izključno čim hitrejše pridobivanje sledilcev in prodaja strani najboljšemu ponudniku ali pa preimenovanje ter nadaljnja uporaba strani za drug namen.

Stran Gradnja montažnih hiš - Nedeljković je bila na Facebooku ustvarjena v četrtek in že ima blizu 8.000 zvečine slovenskih sledilcev. Kdo upravlja stran, ni znano. Naveden ni noben podatek za stik, povezava do morebitne spletne strani domnevnega gradbenega podjetja ali ime odgovorne osebe. To ni najboljši začetek.

Naval sledilcev je posledica nagradne igre, ki jo organizira Gradnja montažnih hiš - Nedeljković. Glavni dobitek je montažna hiša v vrednosti 35.500 evrov, obljubljajo. Spet ni znano, kdo pravzaprav organizira nagradno igro, saj, kot smo že poudarili, ne vemo, ali podjetje Gradnja montažnih hiš - Nedeljković sploh obstaja. Google ga ne najde.

Po to hišo bo v resnici treba v Kanado

Hiše na fotografiji, ki si jo sodeč po delitvah in komentarjih objave o nagradni igri želi nekaj tisoč Slovencev, sicer ne bo postavilo podjetje Gradnja montažnih hiš - Nedeljković (še enkrat - če sploh obstaja).

Hiša je namreč produkt gradbenega podjetja Gold River Homes s sedežem v majhnem kraju Chester Basin, ki se nahaja v kanadski provinci (in na istoimenskem polotoku) Nova Škotska. Fotografijo hiške so na svoji spletni strani objavili že junija 2019.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Zanimivo je, da "podjetje" Gradnja montažnih hiš - Nedeljković enako nagradno igro organizira tudi v Srbiji. Tam so v sledenje strani na Facebooku v enem tednu prepričali kar 24.000 uporabnikov.

Kdor koli je v ozadju teh profilov, je izbral zelo agresivno strategijo pridobivanja všečkov. Pogoj za sodelovanje v "nagradni igri" namreč ni le všečkanje strani, temveč tudi delitev njihove objave o brezplačni hiški v kar pet skupin na Facebooku. Tudi slovenske skupine so bile v zadnjih dveh dneh preplavljene z delitvami objave o domnevni nagradni igri.

Uporabniki se sicer že pritožujejo, da so izpolnili vse pogoje za sodelovanje v žrebanju za hišo in s tem "smetenjem" tudi razjezili uporabnike skupin, v katere so delili objavo, a niso prejeli nobene povratne informacije. Razlog za to je jasen. Edini namen nagradne igre je skoraj zagotovo hitro pridobivanje sledilcev in všečkov.

Strani z veliko sledilci so lahko zlata jama

Komur laganje in prevara nista pod častjo, lahko na Facebooku brez večjega napora ali ustvarjalnosti postavi stran, ki bo v kratkem času pridobila več tisoč, morda celo več deset tisoč sledilcev.

S takšno stranjo je nato mogoče storiti marsikaj. Lahko se jo preimenuje in uporabi za širjenje politične, verske ali katere druge ideologije oziroma za marketing, lahko pa se jo tudi poskusi prodati. Nekateri so namesto organskega pridobivanja sledilcev namreč pripravljeni plačati za hiter dostop do bazena uporabnikov, s katerimi bi lahko nato delili svoje vsebine.

Leta 2018 je, če malce pobrskamo po spominu, precej odmevala poteza Elesa, sistemskega operaterja prenosnega električnega omrežja v Sloveniji, ki je od podjetnika in sodelavca stranke LMŠ Mateja Špeharja za približno 8.500 evrov kupil stran na Facebooku z imenom Slovenija, moja dežela. Imela je več kot 70.000 všečkov. Z nje so nato izbrisali vso prejšnjo vsebino, jo preimenovali v Slovenija d o o in fotografijo profila zamenjali z logotipom Elesa. Pri Elesu so kasneje pojasnili, da bodo kupnino za stran zahtevali nazaj.

Lažne nagradne igre so stalnica (tudi slovenskega) Facebooka že skoraj desetletje. Najbolj priljubljena so "žrebanja" za letne vinjete in luksuzne avtomobile. Foto: Matic Tomšič

S sodelovanjem v lažnih nagradnih igrah si lahko skuhate godljo, iz katere se ne bo preprosto izvleči

V najslabšem primeru se lahko zgodi, da bo prevarant s Facebooka za srečnega dobitnika glavne nagrade izbral prav vas in vas nato prosil za osebne podatke ter jih poskusil zlorabiti.

Pošlje vam lahko tudi spletno povezavo, prek katere bo poskusil na vaš računalnik namestiti zlonameren program, ali pa bo poskusil pridobiti vašo telefonsko številko, da bi vas lahko včlanil v plačljiv SMS-klub.

Nekateri Slovenci so v veliki želji po brezplačni letni vinjeti, nagradno igro zanjo so seveda opazili na Facebooku, januarja 2018 tudi kar sami klicali neznano telefonsko številko in bili nato zelo presenečeni, ko so dobili astronomski račun za telefon.