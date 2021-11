Slovenca verjela v čudežno zdravilo za covid-19, pristala sta na kisiku

Minuli konec tedna sta se na družbenih omrežjih razširili zgodbi Slovencev, ki sta prebolela oziroma še prebolevata težjo obliko bolezni covid-19. Začetne simptome bolezni sta oba moška, ki sicer nasprotujeta cepljenju, poskusila odpraviti z antiparazitikom ivermektinom, ki predvsem v krogih proticepilcev in zanikovalcev nevarnosti koronavirusa velja za čudežno zdravilo za bolezen covid-19. Umiki znanstvenih študij, ki so ugotavljale domnevno učinkovitost ivermektina, se zaradi metodoloških pomanjkljivosti medtem vrstijo kot po tekočem traku, njihovi avtorji, ki so ugotovili napake, pa zato prejemajo grožnje s smrtjo. Zdravstvene institucije in farmacevtski gigant, ki je odkril ivermektin, sicer opozarjajo, da vsaj za zdaj še ni dovolj dokazov, da je z njim mogoče učinkovito zdraviti bolezen covid-19.

"Ko sem verjel, da sem zunaj, se je razvila pljučnica. Moral sem na kisik. Hvala za skrb, čuvajte se vsi. Če se obrne na slabo, je kar sra***," je na družbenem omrežju Twitter v petek zapisal uporabnik Marko Fratnik.

Da ne bo natolcevanj. Ko sem verjel, da sem zunaj, se je razvila pljucnica. Moral sem na kisik. Hvala za skrb, cuvajte se vsi. Ce se obrne na slabo, je kar sranje. — Marko Fratnik (@MarkoFratnik) November 5, 2021

Slaba dva tedna prej, 24. oktobra, je sporočil, da se njegova celotna družina spopada z boleznijo covid-19. Zdravili naj bi se s protokolom, ki "temelji na ivermektinu, HCQ-ju (hidroksiklorokinu, op. a.) in kombinaciji obeh". Rezultate je opisal kot čudežne, bolezen covid-19 pa naj bi skoraj popolnoma pozdravil že v enem dnevu. Bolezen covid-19 je označil za nekajkrat manjšo težavo od blage gripe.

Tri dni je ivermektin po pojavu simptomov bolezni covid-19 užival tudi slovenski uporabnik Facebooka, podjetnik, čigar ime hranimo v uredništvu, saj je svojo objavo zaradi številnih odzivov, med katerimi so bili tudi žaljivi, izbrisal.

Foto: Facebook / Posnetek zaslona

V daljšem zapisu o svoji izkušnji z boleznijo covid-19 je med drugim potarnal, da je izkusil "vse možne simptome bolezni covid-19" in da bo njegovo okrevanje trajalo še nekaj časa. Na urgenco so ga sprejeli z nevarno nizko saturacijo, zaradi prenapolnjenosti bolnišnice s covidnimi bolniki pa so ga zdravili na ginekološkem oddelku.

V bolnišnici je bil štiri dni, še vedno pa čuti močne posledice bolezni, kot so napadi kašlja večkrat dnevno in nizka kapaciteta pljuč, je še zapisal. Dodal je še, da mu kljub težkemu poteku bolezni covid-19 ni žal, da se ni cepil, saj ima zaradi prebolelosti zdaj "šest mesecev mir pred PCT in nebuloznimi ukrepi".

Čudežno zdravilo, ki (še) ne dela čudežev. Vsaj pri zdravljenju bolezni covid-19 ne.

Ivermektin, s katerim sta se ob pojavu simptomov poskusila zdraviti oba moška, se je kot morebitni kandidat za učinkovito zdravilo proti bolezni covid-19 začel omenjati kmalu po začetku pandemije.

Ivermektin je predvsem favorit nasprotnikov cepljenja. Med njimi jih precej verjame, da so farmacija, zdravstvene institucije in svetovne vlade del globalne zarote, katere namen je prikriti učinkovitost ivermektina za zdravljenje bolezni covid-19, saj naj bi bil kot generik preveč poceni, da bi bil dobičkonosen. Foto: Guliver Image

Ivermektin sta v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja odkrila William Campbell in Satoshi Ōmura, biokemika pri ameriškem farmacevtskem gigantu Merck. Ivermektin velja za eno najpomembnejših zdravil na svetu, saj je zelo učinkovit antiparazitik, ki se uporablja za preprečevanje okužb s paraziti tako pri ljudeh kot živalih. Campbell in Ōmura sta si za svoje odkritje leta 2015 razdelila Nobelovo nagrado za medicino.

Prvi testi so bili obetavni: v petrijevki, torej v laboratorijskih pogojih, je ivermektin zavrl razmnoževanje koronavirusa sars-cov-2 v ledvičnih celicah opic oziroma koncentracijo virusa v celicah zmanjšal za kar pettisočkrat. Za dosego takšnega rezultata je bila sicer potrebna količina zdravila, ki bi bila ob ustreznem prilagajanju razmerja prenevarna za človeško zdravje.

Nekatere študije in klinični testi, katerih namen je bil ugotoviti, ali ivermektin obolelim s koronavirusom dejansko pomaga pri preprečevanju težjega poteka bolezni ali smrti, so se sprva zdeli obetavni, a se je kasneje izkazalo, da so se dogajale metodološke napake oziroma celo odkrito potvarjanje podatkov.

Ivermektin je bil svojčas najbolj uporabljano zdravilo v veterini, saj je zelo učinkovit pri razglistenju domačih živali. Podporniki ivermektina so zaradi tega pogosto tudi tarče posmeha, češ da uživajo zdravilo za živali. Na njihov račun se je pošalila celo ameriška Uprava za hrano in zdravila FDA. 21. avgusta letos so na uradnem profilu na Twitterju objavili kasneje viralni apel državljanom ZDA, da naj prenehajo z uporabo ivermektina za zdravljenje koronavirusne bolezni: "Niste konj. Niste krava. Resno, vsi, prenehajte." Foto: Guliver Image

V začetku julija letos je bila objavljen sveti gral za podpornike ivermektina - obširna metaanaliza 24 kliničnih testov, katere zaključek je bil, da je smrtnost pri pacientih, ki so prejeli ivermektin, za 56 odstotkov nižja kot pri pacientih v kontrolni skupini.



Toda avtorji metaanalize so le mesec dni pozneje sami objavili popravek in zahtevo za umik raziskave, saj so v nekaterih kliničnih testih, zajetih v študiji, odkrili metodološke nepravilnosti oziroma navajanje lažnih podatkov. Andrew Hill, britanski farmakolog in vodja raziskave, je zaradi objave popravka oziroma umika prvotne študije začel prejemati celo grožnje s smrtjo. Pošiljali so mu jih proticepilci in zanikovalci nevarnosti koronavirusa, ki niso želeli sprejeti novih odkritij, povezanih z ivermektinom.



Pred nekaj tedni je Hill s sodelavci objavil novo metaanalizo kliničnih testov, iz katere sledi, da za zdaj ni dovolj dokazov, da bi ivermektin bistveno vplival na boljše možnosti preživetja bolezni covid-19.



Umiki študij, ki naj bi dokazovale učinkovitost ivermektina pri zdravljenju bolezni covid-19, se sicer vrstijo kot po tekočem traku. Pred nekaj dnevi je bila umaknjena tudi odmevna libanonska raziskava, katere avtorji so v vzorec pacientov vključili osebe, ki niso obstajale. Avtorji večine umaknjenih študij so se z retrakcijami tudi strinjali oziroma jih predlagali sami, nekateri pa še naprej zagovarjajo svoje ugotovitve.

Dokler ne bo znanih več podatkov oziroma dokler ne bodo opravljeni obsežnejši in bolj dosledni klinični testi, so uporabo ivermektina za zdravljenje simptomov bolezni covid-19 ljudem do zdaj odsvetovale že številne mednarodne avtoritete s področja zdravstva, kot so Svetovna zdravstvena organizacija, ameriška Uprava za hrano in zdravila, Evropska zdravstvena organizacija. V Sloveniji sta podobno stališče izrazila UKC Ljubljana in Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

S klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so konec avgusta letos sporočili, da slovensko zdravstvo za zdravljenje bolezni covid-19 ivermektina ne uporablja, saj ni dovolj dokazov, da bi bilo to zdravilo učinkovito. "Zelo opevana egiptovska študija, ki je trdila, da ivermektin zelo zmanjša smrtnost pri bolnikih z boleznijo covid-19, je bila nedavno umaknjena s spletišča Research Square zaradi močnega suma, da gre za izmišljene podatke," so pojasnili. Foto: Guliver Image

Odklonilno stališče do uporabe ivermektina za zdravljenje bolezni covid-19 je objavil tudi ameriški farmacevtski gigant Merck, pri katerem so sicer odkrili in pred 40 leti kot prvi na svetu začeli tržiti ivermektin. Pri Mercku so zapisali, da za zdaj ni nobenih dokazov, da ivermektin kakorkoli pomaga pacientom z boleznijo covid-19.

Kljub priporočilom zdravstvene stroke in farmacije je ivermektin v nekaterih državah danes na voljo tistim, ki ga želijo uporabiti za boj proti bolezni covid-19. Med drugim je odobren na Slovaškem in Češkem, v Mehiki, Indiji in Peruju. Indija in Peru sta zdravljenje pacientov z ivermektinom sicer že opustila, saj ni bilo dovolj dokazov, da dejansko preprečujeta smrti oziroma težak potek bolezni covid-19.

Preberite tudi: