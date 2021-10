Bizaren prizor iz Maribora, marsikdo ostal brez besed

"Otroci se še vedno dušijo," je na transparent z desno roko z velikimi črkami zapisala udeleženka sredinega protestnega shoda proti epidemiološkim ukrepom v Mariboru, medtem ko je v njeni levi roki tlela cigareta. Nenavaden kontrast med izraženo skrbjo za najmlajše in razvado, ki lahko dokazano močno škodi zdravju otrok, zabava in hkrati tudi malce skrbi številne slovenske uporabnike družbenih omrežij.

Teta piše "otroci se še vedno dušijo", v roki pa čik. 😂😂 pic.twitter.com/YcswQYlNJZ — Let's go, Brandon! (@ogrizek) October 27, 2021

Selektivna načelnost je ime igre

Cigareta v eni roki in transparent, ki opozarja na težave z dihanjem pri otrocih, bržkone gre za kljubovanje nošnji zaščitnih mask v šolah, v drugi roki je ta teden postal eden od najbolj viralnih simptomov zdaj že poldrugo leto trajajočega skrajnega proticepilskega gibanja, uperjenega zoper vse, kar je povezano z zajezitvijo bolezni covid-19.

Gre za univerzum, ki je poln paradoksov. Kako bi sicer drugače opisali dejanja:

- protestnikov proti pogojem PCT in cepljenju, ki zdravnikom ne verjamejo in jim celo grozijo z vojaškim sodiščem ali obiski na domu in nasiljem, ko jih nujno potrebujejo, pa zaupajo njihovi strokovnosti,

- nasprotnikov cepljenja, ki farmacevtsko industrijo označujejo za zlobno in pogoltno, a hkrati nimajo težav z jemanjem nepreverjenega zdravila, ki ga je razvil in ga proizvaja prav eden od farmacevtskih velikanov, ki jih kritizirajo,

- vseh tistih, ki (slovenski) zdravstveni stroki ne oporekajo oziroma ji verjamejo, ko ta predpostavi, da sta bili tragični smrti mlade Katje in žene slovenskega diplomata v Bruslju najverjetneje posledica cepljenja, isti stroki pa nato nasprotujejo pri tako rekoč vseh drugih vidikih boja proti bolezni covid-19 oziroma jo označujejo za lažnivo ali podkupljeno,

- teoretikov zarot, ki trdijo, da simptome bolezni covid-19 povzročajo brezžični signali oziroma omrežje 5G, a še naprej uporabljajo pametne telefone,

- nasprotnikov cepljenja, ki zdravstvenim delavcem očitajo visoke dodatke k plači v obdobju epidemije, svojim največjim virom (dez)informacij o bolezni covid-19 in cepivom pa ne dobesedno milijonov, ki jih na račun svoje prepoznavnosti služijo s prodajo prehranskih dopolnil in javnim nastopanjem,

- ne nazadnje tudi že omenjene protestnice, ki ne želi, da otroci nosijo zaščitne maske, saj da se pod njimi dušijo, hkrati pa ne nasprotuje kajenju, ki je velika javnozdravstvena težava in zares povzroča smrti otrok, če ti samo vdihavajo cigaretni dim?

Videti je le dva transparenta proti maskam in PCT pogoju @vecer pic.twitter.com/pXJNy7fAcK — Jon Knez (@jonknez) October 27, 2021

Zaščitne maske ne ubijajo otrok. Cigaretni dim jih.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je leta 2017 več kot 90 tisoč slovenskih otrok živelo v gospodinjstvih, kjer so bili izpostavljeni cigaretnemu dimu, saj so drugi člani gospodinjstev kadili v notranjih prostorih.

Vdihavanje cigaretnega dima oziroma tako imenovano pasivno kajenje je škodljivo tako otrokom kot odraslim, dolgotrajna tovrstna izpostavljenost cigaretnemu dimu lahko sproži nastanek enakih bolezni kot pri kadilcih, opozarjajo pri NIJZ. Varne količine vdihanega cigaretnega dima tako rekoč ni.

Redno kajenje povzroča celo vrsto bolezni, ki so pogosto tudi smrtno nevarne. Zaradi obolenj, ki so neposredno povezana s kajenjem, v Sloveniji vsak dan umre okrog deset ljudi, na leto približno 3.600. Foto: Unsplash

Ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) prav tako opozarja, da lahko pasivno kajenje pri otrocih povzroči resne zdravstvene težave.

Med drugim navajajo, da imajo lahko otroci staršev, ki so redni kadilci, slabše razvita pljuča ter pogostejše bronhiolitise, vnetja ušes in pljučnice, večkrat kašljajo in so bolj nagnjeni k sopihanju, pojavijo se jim lahko napadi astme, otroci, ki so že astmatiki, pa lahko zaradi vdihavanja cigaretnega dima doživijo tudi smrtno nevarne napade astme.

CDC še navaja, da so dojenčki, ki so izpostavljeni cigaretnemu dimu, v večji nevarnosti za tako imenovani sindrom nenadne smrti oziroma smrt v zibelki in da lahko razvijejo težave pri dihanju. Po podatkih CDC samo v ZDA vsako leto umre več tisoč otrok, ker so njihove mame kadile v obdobju nosečnosti.

Do zdaj je v javnosti odmeval zgolj en primer, pri katerem je mogoče, da je smrt otrok povzročila nošnja zaščitnih mask, saj druge razlage ni ali pa gre za res neverjetno naključje. Šlo je za 14 in 15 let stara šolarja na Kitajskem, ki sta se lani spomladi zgrudila med poukom športne vzgoje. Še o enem primeru, šlo naj bi za tri smrti, so poročali iz Nemčije, a se je pozneje izkazalo, da je šlo za izmišljotino, kar je potrdila tudi policija.

