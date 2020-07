Neizčrpna je energija, ki jo teoretiki zarote namenijo "razsvetljevanju" javnosti, ki ji – kot zatrjujejo – znanost, oblast in mediji skrivajo resnico. Pri tem so družbena omrežja ne le viri njihov resnic, temveč tudi kanal za nadaljnjo širitev njihovih umotvorov. Res je škoda, da vsaj dela te vneme ne preusmerijo v proučevanje preverjenih in zanesljivih virov, ki te domneve ovržejo v hipu.

Očitno je želja za iskanje zarote, negativizma, skritega ali odkritega sovražnika pri marsikom močnejša od zdravega razuma, a to je že nekaj za strokovnjake točno določene stroke.

Očitno lahko vedno gre še bolj neumno

Ko se že zdi, da bodo težko našli kakšno še bolj neverjetno teorijo, izvemo, da je bil ta optimizem – preveč optimističen. Epidemija bolezni covid-19 je namreč nekaterim starim priljubljenim temam teoretikov zarote dala povsem nov in izjemen zagon. Tisti nesmisel, da bolezni covid-19 ne povzroča virus, temveč 5G, je bil, žal, zgolj začetek plazu.

Najnovejša ideja, ki je začela pred kratkim razsajati po družbenih omrežjih, svari, da so v zaščitnih maskah nameščene – antene za 5G. Ne veste, kje? Preverite, kako to pojasnjujejo družbena omrežja:

Be careful ima sit this here👀👀 pic.twitter.com/dqmNSs3Xd7 — 5mooth KKriminal (@72tattedup) July 10, 2020

Pozor, te žice imajo namen uničiti naše možgane in ubiti nas, vztraja naš "samaritanec", ki očitno noče ali ne zmore razumeti, da ta žička zgolj pomaga, da bi se takšna maska bolje prilegla obrazu oziroma lepše ovila okrog nosu.

A nikakor ni edini. Naslednji je, kot pravi, prevedel v angleščino opozorilo, ki je nastalo v Izraelu:

Stay Woke! This is why the mask are mandatory! Make your own! https://t.co/D2mIvU6FVA — Brotha Harris (@BrothaHarris55) July 10, 2020

Pri takšnih zapisih se vedno postavi vprašanje, ali si sploh zaslužijo kakršnokoli resno pozornost ali pa je nasprotno pomembno opozoriti na take nesmisle v splošni pandemiji dezinformacij.

Kirurške maske so zasnovali že pred pol stoletja, ko ni bilo ne duha ne sluha o kakršnikoli mobilni telefoniji, kaj šele njeni peti generaciji. Kdo bi verjel, da je takrat nekdo predvidel, kaj bo čez 50 let, in že takrat ustvaril obliko žičke, ki bo primerna za prikrivanje antene 5G? Vdihavanje 5G iz antene, pravijo na družbenih omrežjih? Dajte, no …

Kam je šlo zaupanje v resne vire?

Mediji in celo znanost bi se morali resno vprašati, kaj se je zgodilo, da jim marsikdo ne zaupa več. Verjetno je najpomembnejši razlog ta, da so (marsi)kdaj to zaupanje zapravili.

Toda čudni napisi nekredebilnih avtorjev brez drobtinice dokazov, kakršnih je na družbenih omrežjih ogromno, gotovo niso boljša izbira, če le malo pomislimo s svojo glavo in ne sprejmemo vsega, kar nam kdo postreže.