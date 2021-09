Ekstremna celica slovenskih proticepilcev bi pobijala sodržavljane

Daleč od oči množic na Facebooku in Twitterju, v komunikacijski aplikaciji Telegram, se je pred nekaj meseci oblikovala ločina gorečih slovenskih nasprotnikov epidemioloških ukrepov in cepljenja proti bolezni covid-19, ki zavzema vse bolj radikalna stališča. V skupini, katere člani med drugim izkazujejo antisemitska nagnjenja in verjamejo, da je Zemlja ploščata, se vrstijo pozivi k nasilju nad politiki, zdravniki, novinarji in celo cepljenimi sodržavljani. Več članov skupine je napovedalo, da je samo še vprašanje časa, kdaj bodo posegli po orožju.