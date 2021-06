Skrivnostna megakorporacija, ki svojo moč krepi tudi v Sloveniji

BBK Electronics je precej generično ime tehnološke družbe, za katero so izven Kitajske do zdaj slišali le redki. Leta 1995 ustanovljeno zasebno podjetje z redkobesednim direktorjem si je doma in drugod po Aziji ime ustvarilo s prenosnimi predvajalniki glasbe in videa, kamerami in TV-zasloni. Zdaj pa velja kljub relativni nepoznanosti za globalno velesilo. Razlog so pametni telefoni: BBK Electronics jih proda vsaj toliko oziroma zdaj že morda celo več, kot Apple ali Samsung.

BBK Electronics je eden največjih igralcev na svetovnem trgu mobilne telefonije. Družba je namreč lastnik nekaterih najbolj prepoznavnih in tudi najbolje prodajanih kitajskih znamk pametnih telefonov.

Družbo BBK Electronics je leta 1995 ustanovil elektroinženir in nekdanji učitelj Duan Yongping. Tako imenovani boter kitajske industrije pametnih telefonov, ki je predvsem z znamkama Oppo in Vivo na domačem trgu dal vetra velikanom, kot so Apple, Samsung, Huawei in Xiaomi, velja za zelo zasebnega človeka, ki se drži zase in se nerad pojavlja v medijih. Foto: Guliver Image

Pod okriljem BBK Electronics delujejo proizvajalci Oppo, Vivo in Realme, če naštejemo samo tiste, ki pri razrezu globalnega trga pametnih telefonov na tržne deleže dobijo vsak svoj kos. Eden od paradnih konjev BBK Electronics je tudi predvsem na Zahodu in v Sloveniji zelo dobro znani OnePlus.

Kdo je največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu? Odvisno, kako pogledaš.

Glede na podatke za prvo četrtletje leta 2021, ki jih je objavilo analitično podjetje Counterpoint, je na prvi pogled največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu Samsung, ki je imel v omenjenem obdobju 22-odstotni tržni delež. Sledita mu Apple s 17 odstotki in Xiaomi s 14 odstotki.

Huawei je trgovinski spor Kitajske in ZDA ter posledična prepoved ameriškim podjetjem, da Huaweiu prodajajo tehnologijo, povsem dotolkel. Še ne tako dolgo nazaj je na trgu pametnih telefonov nekaj časa celo dominiral, do konca leta 2020 pa je njegov tržni delež po treh letih znova padel pod deset odstotkov. V prvem četrtletju leta 2021 je imel celo samo 4-odstotni tržni delež, a tako velika razlika je nastala na račun odcepitve znamke Honor, za katero Huawei želi, da se v analizah trga prikazuje kot samostojno podjetje. Foto: Reuters

Družba BKK Electronics ni omenjena nikjer, je pa zato na seznamu največjih mogoče najti njena hčerinska podjetja. Oppo je imel v prvem četrtletju tega leta 11-odstotni tržni delež, Vivo 10-odstotni, Realme pa 4-odstotni. BKK Electronics samo s temi tremi znamkami tako obvladuje četrtino svetovnega trga pametnih telefonov oziroma več kot Samsung.

Delež družbe BKK Electronics je verjetno še višji od 25 odstotkov, saj vanj ni vštet prispevek njene mednarodno verjetno najbolj prepoznavne znamke OnePlus. Ta je v Counterpointovi analizi pridružena skupini manjših proizvajalcev z oznako Drugi, predstavljajo pa 18 odstotkov trga.

Counterpoint je v analizah v zadnjih letih sicer večkrat poudaril, da BKK Electronics počasi postaja največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu.

OnePlus velja za utemeljitelja zelo zmogljivega pametnega telefona za nizko ceno. Leta 2014 so kupcem ponudili svoj prvenec OnePlus One, ki je ponujal večino zmogljivosti od dva- do trikrat dražjih tekmecev. V zadnjih letih so ponudbo malce razvejali, a se tudi vse bolj pomikali proti zgornjim cenovnim razredom. OnePlusovi najzmogljivejši telefoni so cenovno tako zdaj že skoraj izenačeni s Samsungovimi ali Huaweievimi tekmeci. OnePlus je pred kratkim sicer presenetil, marsikoga tudi negativno, z napovedjo, da se bo dokončno združil z Oppom, ki je tudi sicer OnePlusov lastnik. Podjetji bosta zdaj telefone razvijali z roko v roko (na OnePlus so v preteklosti že leteli očitki, da izdaja "prebarvane" Oppove pametne telefone), a jih nameravata še vedno tržiti vsakega pod svojo znamko. Foto: Reuters

BBK Electronics krepi prisotnost tudi na slovenskem trgu

Marsikateri Slovenec danes v žepu nosi pametni telefon BBK Electronics, pa tega morda sploh ne ve, saj je na njem napisano ime druge, bolj prepoznavne znamke.

V Slovenijo je že nekaj let mogoče naročiti pametne telefone OnePlus in to prek slovenskim kupcem posebej prilagojene OnePlusove mednarodne spletne trgovine. Pametni telefoni znamke Oppo so kupcem na voljo v več slovenskih spletnih trgovinah z elektroniko, medtem ko so pametni telefoni znamke Realme v Sloveniji premiero doživeli lani, pred dnevi pa jih je začel prodajati tudi največji slovenski telekomunikacijski operater Telekom Slovenije.

Na Siol.net boste lahko kmalu prebrali preizkus pametnih telefonov Realme 8 in Realme 8 Pro. Foto: Matic Tomšič

Na slovenskem trgu sicer (še) ni prisotnega proizvajalca Vivo. Kdor ga želi kupiti, bo to moral storiti prek ene od tujih spletnih trgovin.

