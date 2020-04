Zdajšnji testi na covid-19 imajo kar nekaj pomanjkljivosti. Pokažejo nam le, ali je testirani okužen, ne pa tudi, ali je že ozdravel in je zanesljivo imun.

Ne smemo zanemariti niti, da je cena kakovostnega testa za covid-19 visoka, kajti delo z genetskim materialom zahteva drage reagente in drago laboratorijsko opremo, ki je zaradi povečanega povpraševanja še težje dostopna.

Zakaj se zdajšnji testi včasih motijo?

Zanesljivost zdajšnjih testov za covid-19 je samo 80-odstotna, pri čemer so napake, da ne najdejo okužbe (lažno negativni), pogostejše od tistih, ko zmotno pokažejo okužbo (lažno pozitivni).

K temu pripomore tudi razmeroma velika neobstojnost genetskih vzorcev, kar pomeni, da bo v primeru daljšega časa od odvzema do analize težje ugotoviti prisotnost virusa, natančneje njegovega genetskega materiala.

Vse to je med razlogi za to, da ne vemo natančno, kdaj so oboleli in tudi ozdraveli še vedno lahko prenašalci okužbe, zaradi česar so za upočasnitev širitve epidemije nujni daljši omejevalni ukrepi – samoizolacije, karantene, izogibanja družbenim stikom.

Pričakovanja so (upravičeno) velika

Serološki testi obljubljajo natančnejšo opredelitev, zato pa bo mogoče prej in bolj zanesljivo ugotoviti, kdaj je kdo po ozdravitvi zares dovolj varen za vrnitev na delo in vse drugo v običajnem vsakdanu. Ti testi merijo količino protiteles v krvi, kar je pokazatelj ustvarjene imunitete.

Pričakovanja so velika, je po poročanju francoske agencije AFP povedal francoski minister za zdravje Olivier Veran in dodal, da bi se množična izdelava teh testov lahko začela že čez nekaj tednov.

Ni soglasja, kdaj bodo serološki testi množično na voljo

Svetovna zdravstvena organizacija je o tej optimistični časovni napovedi bolj zadržana. Poudarjajo, da razvoj seroloških testov še ni končan in da je na poti do množične proizvodnje potrebna še temeljita evaluacija.

Serološki testi merijo količino protiteles v krvi, kar je pokazatelj ustvarjene imunitete pred virusom sars-cov-2 (na sliki), povzročiteljem bolezni covid-19. Foto: Reuters

V vsakem primeru pa bi uvedba takšnih testov ogromno pripomogla k zmanjšanju osamitev predvsem tistih, ki so bolezen že preboleli in so zato razvili imuniteto na virus sars-cov-2, povzročitelja bolezni covid-19.

Žal pa še vedno ne vemo dovolj o tem, ali preboleli zanesljivo razvijejo imuniteto in, če jo, ali je ta trajna ali ne.

Zdaj ugotavljamo le dejansko obolelost

Zdajšnji testi, imenovani RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction), temeljijo na genetski analizi in ugotavljajo (zgolj) prisotnost virusa v vzorcu (s tem sklepamo na obolelost).

Zdajšnji testi, imenovani RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction), temeljijo na genetski analizi. Foto: STA

Po drugi strani serološki testi, ki zahtevajo le kapljico krvi, ugotavljajo prisotnost protiteles, ki potrjujejo, da je preizkušanec bil v stiku z novim koronavirusom – tudi če se sploh niso razvili očitni bolezenski znaki bolezni covid-19.

Dve vrsti protiteles

Imunski odziv na covid-19 zajema dve vrsti protiteles. Protitelesa IgM nastanejo v zgodnjem obdobju odziva na okužbo, protitelesa IgG pa se pojavijo pozneje, praviloma približno po enem tednu.

Serološki testi, ki jih zdaj pospešeno razvijajo, lahko pokažejo tako ene kot druge, kar zdravnikom daje pomembne podatke o tem, v kateri fazi bolezni je oseba, ki je dala vzorec.

Obetajo se hitri in zanesljivi odgovori

Testi na protitelesa so izjemnega pomena zaradi ugotavljanja, kdo so potencialni prenašalci bolezni četudi navzven ne kažejo značilnih znakov bolezni (povišana telesna temperatura, kašljanje, kihanje, oteženo dihanje, bolečine v pljučnem delu prsnega koša).

Za druge bolezni že poznamo ustrezne teste na protitelesa, ko pa jih bo znanost izpopolnila tudi za protitelesa za novi koronavirus, bodo v laboratorijih lahko uporabljali obstoječo opremo za analize. Rezultati teh testov bi po mnenju številnih držav lahko dali takojšnjo in zanesljivo informacijo, kdo je po preboleli bolezni pripravljen za vrnitev na delovno mesto.

… toda …

Vedeti je treba, da bodo, tudi ko se bo proizvodnja novih seroloških testov začela, količine omejene in vsekakor bo povpraševanje veliko večje kot ponudba, zato ostaja veliko vprašanje, kakšna bo dostopnost teh testov – zlasti v začetnem obdobju.

Testi na protitelesa so izjemnega pomena zaradi ugotavljanja, kdo so morebitni prenašalci bolezni, četudi na zunaj ne kažejo značilnih znakov bolezni (povišana telesna temperatura, kašljanje, kihanje, oteženo dihanje, bolečine v pljučnem delu prsnega koša). Foto: Reuters

Žal pa prisotnost protiteles v zgodnji fazi okrevanja še ne zagotavlja popolnoma, da oseba ni več kužna, zato je zelo pomembno, da se serološki testi in njihovi rezultati ne uporabljajo prezgodaj. Najbolje bo verjetno uporabljati tako dozdajšnje kot tudi bodoče serološke teste, seveda vsakega v pravem času.

Edina prava pot do spoznavanja prave razsežnosti epidemije

Ravno tako je treba še enkrat opozoriti, da v tem trenutku še ne moremo zanesljivo trditi, koliko časa traja imunost na covid-19 po tem, ko jo oseba preboli.

Toda serološki testi bodo edini zanesljivi pokazatelj, koliko ljudi je (bilo) res okuženih s covid-19, in takrat bomo tudi imeli natančnejše podatke o številnih dejavnikih, povezanih s to boleznijo – predvsem, koliko je (bilo) zares obolelih.

Takrat bomo lahko tudi bolj zanesljivo vedeli, kakšna je smrtnost v resnici, saj zdaj, ko še nimamo vseh potrebnih podatkov, različno misleči prilagajo ta podatek, kakor ustreza njihovemu prepričanju.