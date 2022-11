Samsung Galaxy Z Fold4: še korak višje na vrhu pregibnih mobitelov

Galaxy Z Fold4 je večji od dveh letošnjih novih Samsungovih pregibnih telefonov (drugi je Samsung Galaxy Z Flip4). Predstavili so ju v prvi polovici avgusta, redno prodajo pa so začeli 26. avgusta.

V primerjavi z lanskim modelom Fold3 je Fold4 malenkost tanjši in se ponaša s svetlejšim in širšim sprednjim zaslonom ter boljšimi kamerami, ki so enake tistim pri telefonih Galaxy S22 in Galaxy S22 Plus. Tako na primer glavna kamera omogoča trikratno optično povečavo (zoom), medtem ko je lanska trojka podpirala samo dvakratno – a to še ni vse, kar je Fold4prinesel novega.

Do tri sočasno odprta okna

Zaslon odprtega folda4 v premeru meri 7,6 palca (19,3 centimetra), kar celo že presega nekatere tablice. Osveževanje zaslona je dinamično in po potrebi se slika osveži 120-krat v sekundi. Večopravilnost, po domače multitasking, je nedvomno veliko lažja na tako velikem zaslonu, kjer je dovolj prostora tudi za premikanje vsebin (povleci in spusti, Drag and Drop) med največ tremi odprtimi okni.

Redna prodaja pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold4 se je začela 26. avgusta. Foto: Ana Kovač

Še lažja pa je ob novi in prilagodljivi opravilni vrstici, ki jo je mogoče dodati na dno glavnega zaslona za lažjo navigacijo. Nevidni zaveznik je tudi posebej prilagojena različica operacijskega sistema Android, ki je posebej namenjena izkoriščanju lastnosti in prednosti velikih zaslonov (vsekakor večjih kot na običajnih pametnih telefonih).

Več kot podvojitev zaslonske slike

Omenimo še pogosto spregledano funkcijo DeX, s katero se uporabniška izkušnja s pregibnežem Fold4 nadgradi do razsežnosti namiznega računalnika. Ne gre le za prenos slike s folda na namizje, temveč za ustvarjanje skoraj enakega delovnega okolja, kot ga poznamo pri standardnih računalnikih.

Na pametnem telefonu Samsung Galaxy Z Fold4 je nameščena posebna različica operacijskega sistema Android, ki še bolje izkorišča lastnosti in prednosti velikega zaslona, kot ga imajo tablice in pregibni telefoni. Foto: Ana Kovač

Morda DeX ni dovolj navdušujoč za vsakogar, a kakšnemu poslovnežu, zlasti če je več na terenu kot v pisarni, bo to zagotovo lahko prišlo zelo prav.

Manj (gramov in milimetrov) je več

Zaslon ob sklopljenem telefonu ima premer 6,2 palca (15,7 centimetra), v primerjavi z lanskim modelom Fold3 pa je tri milimetre širši in zato s širšim razmerjem stranic, zaradi česar ustvarja vtis še večje prostornosti. Štirica je v primerjavi s trojko tudi lažja, in sicer za 7,7 grama – morda ni videti (in čutiti med prenašanjem) veliko, a človeka veseli.

V primerjavi z lanskim modelom Fold3 je Fold4 malenkost tanjši in lažji. Foto: Ana Kovač

Omenimo še, da je stereo zvok (zvočnika sta na nasprotnih straneh) še vedno tako zelo dober, kot smo ga spoznali pri lanskem modelu Fold3.

Za vsak žep pa morda le ni

Dragoceno bogastvo zaslonskega prostora pa vendarle ima svojo ceno – tako tisto dobesedno kot tisto v prenesenem pomenu besede. Osnovna izvedba z 256 gigabajti shrambnega prostora ima priporočeno redno maloprodajno ceno 1.799 evrov, s 512 gigabajti še 120 evrov več, z enim terabajtom pa 2.159 evrov. Ne vem, ali bo to koga potolažilo, a dejstvo je, da so na trgu tudi nepregibni telefoni, katerih cena presega dva evrska tisočaka.

Zvočnik na spodnji strani telefona (na fotografiji) in njegov dvojček na zgornji strani zagotavljata dober stereo zvok. Foto: Ana Kovač

Simbolna cena za pregibnost je v debelini sklopljenega telefona, ki vsakomur vendarle ne bo ugajala, a brez tega vsaj za zdaj tako velikih zaslonov na pregibnem telefonu ne bo šlo. Z vsako naslednjo generacijo se zdi, da je pregib na odprtem zaslonu vedno manj viden, a povsem neviden le ni.

Samsung Galaxy Z Fold4



Dimenzije: 155,1 x 130,1 x 6,3 milimetra (odprt) ali 155,1 x 67,1 x 15,8-14,2 milimetra (sklopljen)

Masa: 263 gramovProcesor: osemjedrni, frekvence jeder 3,18, 2,7 in 2,0 gigaherca

Pomnilnik: 12 gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov v osnovni različici (od tega prosto 216,3 gigabajta), na voljo izvedbi s 512 gigabajti ali enim terabajtom

Operacijski sistem: Android 12L, uporabniški vmesnik One UI 4.1

Velikost glavnega zaslona: 192,1 milimetra (7,6 palca poln pravokotnik)/188,6 milimetra (7,4 palca zaobljeni koti)

Ločljivost glavnega zaslona: 2176 x 1812 pik (QXGA+), Dynamic AMOLED 2X, 16 milijonov barv

Največja hitrost osveževanja glavnega zaslona: 120 hercev

Velikost pomožnega zaslona: 157,3 milimetra (6.2 palca polni pravokotnik) / 154,8 milimetra (6.1 palca zaobljeni koti)Ločljivost pomožnega zaslona: 2316 x 904 (HD+), Dynamic AMOLED 2X, 16 milijonov barv

Podpora za pisalo S Pen: da

Glavna kamera: 50 milijonov pik (f/1.8) + 12 milijonov pik (f/2.2) + 10 milijonov pik (f/2.4), samodejno ostrenje, optični stabilizator, 3x optična povečava, do 30x digitalna povečava, bliskavica

Spodnja kamera zaslona: 4,0 milijona pik (f/1,8), brez samodejnega ostrenja in optične stabilizacije

Zunanja kamera: 10,0 milijona pik (f/2.2), brez samodejnega ostrenja

Ločljivost snemanja videa: UHD 8K (7680 x 4320 pik) in 24 sličic na sekundo

Ločljivost predvajanja videa: UHD 8K (7680 x 4320 pik) in 60 sličic na sekundo

Video datoteke: mp4, m4v, 3gp, 3g2, avi, flv, mkv, webm

Počasni posnetek: 960 fps (okvirjev na sekundo) @HD, 240fps @FHD

Zvok: stereo, datoteke: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota, dff, dsf, ape

Akumulator: zmogljivost 4.400 miliamperskih ur, neodstranljiv

Omrežja: GSM 2G (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), UMTS/WCDMA 3G (B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)), LTE FDD 4G (B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)), LTE TDD 4G (B38 (2600), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500)), 5G Sub6 FDD (N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3)), 5G Sub6 TDD (N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500)), 5G SDL Sub6 (N75(1500+))

Povezovanje: vmesnik USB-C, USB 3.2 Generacija 1, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, nano SIM1 + nano SIM 2 ali vgrajena SIM (eSIM) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.2, NFC, UWB (Ultra-Wideband), Smart Switch (sinhronizacija s PC računalnikom), podpora Gear, DeX

Senzorji: senzor pospeška, barometer, senzor prstnih odtisov, žiroskop, geomagnetni senzor, senzor za pokrov, senzor svetlobe, senzor bližineBarve: sivo-zelena, fantomsko črna, bež

Glavni zaslon ima premer več kot 19 centimetrov. Foto: Ana Kovač

Brezžično polni sebe ali druge

Akumulator z zmogljivostjo 4.400 miliamperskih ur bo ob zelo intenzivni uporabi od jutra do večera morda že opešal – ne nazadnje napaja kar dva zaslona in še marsikaj, a je z brezžičnim napajanjem mogoče s pol ure napajanja pridobiti dovolj moči za več ur nadaljnjega dela – koliko natančno, je seveda odvisno od intenzitete uporabe. V istem času bo z žičnim napajanjem Fold4 dobil še več energije, toda, kot je pri Samsungu (in ne samo pri njem) že nekaj časa praksa, boste ob nakupu v zavojčku zaman iskali polnilnik.

Pretok energije gre tudi v nasprotno smer, tako lahko Fold4 zagotovi nekaj nujne energije drugim napravam, ki se lahko napajajo brezžično – predvsem je to namenjeno kakšni povezani pametni uri ali slušalkam.

Čitalnik prstnih odtisov ni pod zaslonom, temveč pod tipko za vklop oziroma izklop telefona. Foto: Ana Kovač

Podpora pisalu S Pen, toda …

Samsung Galaxy Z Fold4 podpira delo s Samsungovim digitalnim pisalom S Pen Pro, a v primerjavi s pametnim telefonom Samsung Galaxy S22 Ultra in (zdaj že nekdanjo) Samsungovo serijo Note v svojem ohišju nima predvidenega ležišča zanj.

Če imate omenjeno Samsungovo digitalno pisalo od drugod in ga želite uporabljati s pregibnežem Fold4, boste morali kupiti dodaten namenski ovitek za približno stotaka – ali pisalo pač nositi posebej in tvegati njegovo izgubo.

Razkošje procesorske zmogljivosti in pomnilnika

Ena od večjih nadgradenj v primerjavi z lanskim predhodnikom je v procesorju – Fold4 ima osemjedrni procesor najnovejše in najzmogljivejše generacije mobilnih procesorjev. Skupaj z 12 gigabajti (hitrega) pomnilnika je tako poskrbljeno za hitro, odzivno in zanesljivo delovanje.

Poleg vidnih kamer je pod zaslonom še ena kamera za selfije, a je njena zmogljivost bistveno manjša kot pri preostalih (za videoklice bo povsem zadostna). Na srečo je za dobre selfije pravzaprav sploh ne potrebujemo. Ni pa pod zaslonom čitalnika za prstne odtise, saj je ta združen v tipki za vklop in izklop.

Verjetno največji napredek glede na lanski Fold3 je letošnji Fold4 dosegel pri glavni kameri, ki je zdaj povsem primerljiva tisti na pametnem telefonu Samsung Galaxy S22 ali S22+. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Pregibni telefoni so še vedno butične naprave, ne tisto, kar naj bi se prodajalo množicam. Končno mnenje vsakega uporabnika bo odvisno od tega, ali se je pripravljen podati v vode pregibnih telefonov (in za to odšteti pripadajočo ceno) in sprejeti dejstvo, da so pregibneži vendarle težji in debelejši.

Če je odgovor pozitiven, je Samsung Galaxy Z Fold4 zagotovo odlična možnost, saj vendarle pomeni napredek v primerjavi s tistim, kar smo lani spoznali pri njegovem predhodniku, ki je vladal v najvišjem zmogljivostnem razredu.

Številna opravila je mogoče udobno opraviti tudi na, kot mu pri Samsungu pravijo, pomožnem zaslonu ob sklopljenem pregibnem telefonu Samsung Galaxy Z Fold4. Foto: Ana Kovač

Kdor ceni in potrebuje velik zaslon in večopravilnost ter produktivnost na mobilni napravi, ki se približuje tisti na osebnem računalniku, bo zdaj in zagotovo še nekaj naslednjih mesecev zelo težko našel dostojnega tekmeca Samsungovemu najnovejšemu foldu – a nas ne bo presenetilo, če bomo že naslednje leto z modelom Fold5 dobili še kaj več.

Do takrat pa je Samsung Galaxy Z Fold4 odlična enotna zamenjava za vsaj dve zmogljivi napravi – pametni telefon in tablico. Upamo si celo reči, da za tiste, ki želijo imeti samo eno napravo in na njej opravljati vse, kar bi sicer naredili na telefonu, tablici in osebnem ali prenosnem računalniku, trenutno ne poznamo boljše izbire.

Kaj nam je bilo všeč:

- izboljšave v primerjavi z lanskim (vrhunskim) modelom Fold3, predvsem pri kamerah,

- še svetlejši zaslon z obiljem prostora za sočasno izvajanje (do) treh oken,

- odzivnost in zanesljivost delovanja na krilih močnega procesorja in 12 gigabajtov pomnilnika,

- praktično tri naprave v eni,

- podpora za delovanje pisala S Pen.

Kaj nam ni bilo všeč:

- cena,

- debelina sklopljenega telefona nekaterih ne bo razveseljevala,

- za prenos pisala S Pen je potreben nakup dodatnega ovitka.