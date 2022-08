Samsungova četrta generacija pregibnih telefonov in še …

Samsungova pregibna telefona Galaxy Z Fold4 in Galaxy Z Flip4, njihovi pametni uri Watch 5 in Watch 5 Pro ter slušalke Samsung Galaxy Buds2 Pro so novosti, ki jih je južnokorejsko visokotehnološko podjetje pravkar uradno predstavilo.

Prva polovica avgusta je tradicionalno eden od dveh vsakoletnih terminov, ko Samsungova enota za mobilne naprave predstavlja svoje novosti. Portfelj naprav na avgustovskih predstavitvah se je zdaj nekoliko spremenil in pričakovali smo, da bo tudi letos avgusta v soju žarometov nova generacija njihovih pregibnih telefonov. Nismo se zmotili.

Pregibneži niso več "radikalni projekt"

Podobno kot lani so pri Samsungu tudi letos prepričani, da so v svoji najnovejši generaciji pregibnih telefonov naredili še en korak naprej. Že lani smo si upali trditi, da so njihovi pregibni telefoni preboleli večino svojih otroških bolezni, letos pa nam napovedujejo še več izboljšav.

Samsung Galaxy Z Fold4 je trenutno najzmogljivejši (in zato tudi najdražji) Samsungov pregibni pametni telefon. Foto: Samsung

Dr. TM Roh, predsednik in vodja mobilnega poslovanja pri družbi Samsung Electronics, je nova Samsungova pregibna telefona ob njuni uradni svetovni predstavitvi pospremil z besedami, da so svoje pregibne telefone "uspešno transformirali iz radikalnega projekta v nabor običajnih naprav, ob katerih uživajo milijoni po vsem svetu".

S čim bodo "štirice" prepričale

Tako pri Flipu kot pri Foldu prinaša četrta generacija izboljšano fotografsko in videografsko izkušnjo, so (na)povedali ob predstavitvi.

Pregibni telefon Samsung Galaxy Z Flip4 Foto: Samsung

Galaxy Z Flip4 se v primerjavi s svojim predhodnikom lahko pohvali še z zmogljivejšim akumulatorjem (3.700 miliamperskih ur), podporo za hitro polnjenje, ki v nekaj deset minutah zagotovi dovolj energije za več ur delovanja, in dodatnimi možnostmi prilagajanja.

Boljši izkoristek velikega zaslona

Novinec Galaxy Z Fold4 pa se, tako Korejci, s svojo okrepljeno večopravilnostjo še tesneje približuje osebnim računalnikom in je, bi se lahko že kar zdaj strinjali, njihov najzmogljivejši pregibni telefon do zdaj.

Operacijski sistem Android 12L je posebej prirejen za velike zaslone, kot jih imajo pregibni telefoni. Na fotografiji: Samsung Galaxy Z Fold4. Foto: Samsung

To je tudi prva naprava z Googlovim operacijskim sistemom Android 12L, posebni izvedbi, prilagojeni za velike zaslone in pregibneže.

Sprednja kamera bolj diskretna

Skupaj z Googlom in Microsoftom so optimizirali prikazovanje njunih aplikacij na velikih zaslonih, so še med drugim povedali ob predstavitvi, kjer so tudi poudarili, kako k učinkoviti večopravilnosti pripomore pisalo S Pen.

Zadnja stran pametnega telefona Samsung Galaxy Z Fold4 Foto: Samsung

Na seznamu novosti je tudi sprednja kamera, ki je zdaj še bolj neopazna pod zaslonom, na kameri zadaj pa izpopolnjena širokokotna leča, občutljivejši svetlobni senzor in novi nameščeni načini kamere, ki izkoriščajo velikost in upoštevajo pregibnost zaslona.

Zmogljivejše, a manjše

Kot zaželeno dodatno opremo novima pregibnežema je Samsung predstavil nove brezvrvične gumbaste slušalke Galaxy Buds2 Pro. Opisali so jih kot svoje najzmogljivejše do zdaj, ki so obenem 15 odstotkov manjše in tako njihove najmanjše in najlažje do zdaj. Prepričani so tudi, da zagotavljajo še boljše prilaganje ušesom.

Barvne različice novih Samsungovih slušalk Galaxy Buds2 Pro Foto: Samsung

Na voljo so v treh barvah – grafitni, beli in vijolični (Bora Purple), posebej pa so se Korejci pohvalili, da je več kot 90 odstotkov teh novih slušalk iz recikliranih materialov, kar, kot so povedali, odraža njihovo trajnostno usmeritev.

Med Samsungovimi urami prvič tudi Pro

Ponudbi Samsungovih nosljivih naprav se pridružuje peta generacija njihovih pametnih ur Galaxy Watch. Tokrat se je "običajni" uri pridružila še različica Pro, za katero (z razlogom) trdijo, da je njihova najzmogljivejša pametna ura.

Pametna ura Samsung Galaxy Watch5 Pro je okrepljena predvsem za uporabnike, ki so pogosto dejavni v naravi. Foto: Samsung

Kot največjo pridobitev pete generacije navajajo izboljšane senzorje in druga orodja, ki uporabnikom s še natančnejšimi meritvami pomagajo razumeti njihovo zdravje – kaj to natančno v praksi pomeni, bomo, enako kot druge navedbe glede novincev, seveda preverili v svojih naslednjih preizkusih.

Ob tem pa vendarle vseskozi poudarjajo, da je morebitne zdravstvene odločitve v zvezi z meritvami vedno treba sprejemati ob zdravniškem nadzoru in nasvetu.

Barvne različice nove Samsungove pametne ure Galaxy Watch5 Foto: Samsung

Za ljubitelje odprtih prostorov

Medtem ko je akumulator pametne ure Galaxy Watch5 v primerjavi s predhodnico 13 odstotkov zmogljivejši in se polni 30 odstotkov hitreje, je ta pri različici Pro še krepko zmogljivejši – pravijo, da kar 60 odstotkov. To je le ena od prednosti različice Pro, ki bodo predvsem pisane na kožo vsem, ki se pogosto zadržujejo in rekreirajo zunaj, daleč od vtičnic.

Samsung Galaxy Watch5 Pro ima namreč tudi odpornejše materiale, tudi na paščku, njegova programska podpora je, tako pri Samsungu, posebej okrepljena za kolesarje in pohodnike. Premer njegovega zaslona je 45 milimetrov, na izbiro bosta titansko siva in titansko črna barva.

Cene?

Predprodaja vseh omenjenih Samsungovih novosti se začne v sredo, 10. avgusta (v predprodaji ponujajo ugodnosti, ki odvisno od nakupa, imajo vrednost do 200 evrov), na policah slovenskih trgovin pa jih po zdaj dostopnih podatkih pričakujemo 26. avgusta.

Samsung Galaxy Z Fold4 Foto: Samsung

Priporočena redna maloprodajna cena za Samsung Galaxy Fold4 s 256 gigabajti shrambnega prostora je 1.799 evrov, dodatnih 120 evrov pa bo ta shrambni prostor podvojilo.

Samsung Galaxy Flip 5G bo na voljo le v izvedbi s 256 gigabajti shrambnega prostora za priporočeno redno maloprodajno ceno 1.159 evrov. Cena slušalk Samsung Galaxy Buds2 Pro je 229 evrov.

Samsung Galaxy Z Fold4 (levo) je na voljo z 256 ali 512 gigabajti shrambnega prostora, manjši Samsung Galaxy Z Flip4 (desno) pa z 256 gigabajti. Foto: Samsung

Pri novih urah se začne pri 269 evrih, kolikor je priporočena redna maloprodajna cena za Galaxy Watch5 z zaslonom premera 40 milimetrov samo s povezavo Bluetooth.

Za isti model, a še s povezavo LTE, je treba odšteti še 30 evrov več, enakih 299 evrov pa je priporočena redna maloprodajna cena večje (44-milimetrske) ure enakega modela brez povezave LTE. Večja "navadna petica" s povezavo LTE? 339 evrov.

Nova Samsungova pregibna telefona Galaxy Z Fold4 (levo) in Galaxy Z Flip4 (desno) Foto: Samsung

Pri še malenkost večji uri Galaxy Watch5 Pro sta priporočeni redni maloprodajni ceni 399 evrov za različico brez omrežne (LTE) povezljivosti in 449 evrov za tisto, ki ima tudi to.

Priporočene redne maloprodajne cene je, zlasti pri mobilnih telefonih, možno znižati z nakupom pri svojem mobilnem operaterju v zameno za vezavo naročniškega razmerja za določen čas – daljše obdobje prinaša večjo ugodnost.