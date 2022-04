Ruse zelo skrbi: "Številni se sploh še ne zavedajo, kaj prihaja"

Večina Rusov in Rusinj, ki imajo dostop do spletnega foruma Reddit, odločno nasprotuje vojni. Preverili smo sicer, ali je iz njihovih uporabniških računov razvidno, ali gre za uporabnike, ki so aktivni tudi na drugih področjih oziroma pri katerih je mogoče sklepati, da res prihajajo iz Rusije, ne pa za propagandne profile.

Večina Rusov in Rusinj, ki imajo dostop do spletnega foruma Reddit, odločno nasprotuje vojni. Preverili smo sicer, ali je iz njihovih uporabniških računov razvidno, ali gre za uporabnike, ki so aktivni tudi na drugih področjih oziroma pri katerih je mogoče sklepati, da res prihajajo iz Rusije, ne pa za propagandne profile. Foto: Guliver Image

Največji spletni forum Reddit je eden od zadnjih pomembnih komunikacijskih kanalov, ki Rusom še posebej v obdobju vojne z Ukrajino omogočajo pobeg iz Kremljevega propagandnega mehurčka, v katerem se razen "posebne vojaške operacije" pri sosedu v svetu ne dogaja nič omembe vrednega. V eni od razprav na forumu so pred dnevi svoje izkušnje z življenjem v Rusiji po tem, ko so se nadnjo zaradi invazije v Ukrajini zgrnile številne ekonomske sankcije, delili številni ruski državljani in v Rusiji živeči tujci. Večini je skupno to, da jih je zelo strah prihodnosti, vojne pa ne podpirajo. Nekateri o njej tudi ne želijo govoriti, a ne zato, ker bi z njo simpatizirali, temveč zato, ker je opredeljevanje za številne Ruse in njihove družine lahko tudi nevarno.

"Prihodnost se zdi temačna in strašljiva"



Uporabnica cheeky_sailor: Nekatere stvari so dražje od 40 do 70 odstotkov. Številni plačilni sistemi ne delujejo več oziroma delujejo v omejenem obsegu (Apple Pay, Visa, MasterCard). Nemogoče je kupiti dolarje ali evre. Trgovine se zapirajo po tekočem traku, opažam, da se to v večini dogaja trgovinam z oblačili in avtosalonom. Hrane je dovolj, a je dražja. Pivo in vino sta se zelo hitro podražila za 40 odstotkov. Ker ljudje paničarijo, je težko kupiti nekatera zdravila, higienske pripomočke, sladkor.



Prisotnost policije v središču Moskve je stalna. Pridržijo te za vsako malenkost, če se jim zazdi, da morda protestiraš proti vojni. Cenzura je nora. Jasno je, da medijski prostor v Rusiji ni bil svoboden že prej, a zdaj gre za nekaj povsem drugega. Če zapišeš besedo "vojna", ti zaprejo spletno stran.



Družba je zelo razdeljena. Nekateri ljudje se nočejo pogovarjati o vojni, ker je jasno, da imajo različne nazore. Nekateri so se zaradi tega že močno sprli. Nenadoma smo se nekateri začeli zavedati, da nekaterih ljudi, ki smo jih prej imeli radi, ne maramo več. Prihodnost se zdi temačna in strašljiva

"Naše življenje spominja na zadnje ure Titanika"



Uporabnik Makiavellist: Življenje v Rusiji je zdaj podobno kot biti na Titaniku, ki se počasi drgne ob ledeno goro. Vsakič, ko poskusiš o tem nekako opozoriti kapitana, te napadejo mornarji z gumijevkami.

"Cene so se tako dvignile, da sem moral začeti zapravljati svoje prihranke"



Uporabnik joemcrhee: Živim v Sankt Peterburgu, ki velja za precej progresivno mesto, in imam izobražene prijatelje, ki večinoma niso podporniki Putina in so proti vojni, a je žalostno videti, da nekateri še vedno verjamejo določeni vladni propagandi. Na sploh se počutim, da ne spadam več sem, saj so številnim ljudem možgane oprali tako, da verjamejo, da Putin v resnici rešuje Ukrajino.



Cene so se dvignile. Najprej sem to opazil v kavarnah, toda ne konča se pri kavi. V preteklosti nisem bil tako pozoren na cene, a opazim, da so se precej dvignile. Ta mesec sem moral začeti zapravljati svoje prihranke. Vem, koliko običajno zapravim, in toliko denarja ni bilo več dovolj.

"Vsakič, ko naši odločevalci odprejo usta, misliš, da so popolni norci. In ti norci imajo jedrsko orožje."



Uporabnica No_Way_Nikki: Z osebnega vidika je položaj v državi strašljiv, strašljiv na več načinov. Skrbi me za prijatelje v Ukrajini, skrbi me za prijatelje tu v Rusiji, ki protestirajo proti vojni in jih pridrži policija. Skrbi me za svojo prihodnost in prihodnost sveta. Tisti, ki ne razumejo rusko, so lahko srečni, saj se ne zavedajo, kakšni absolutni norci so ljudje, ki imajo v Rusiji oblast. Vsakič, ko kateri od njih spregovori, pomisliš, da so popolni norci. In ti norci imajo jedrsko orožje.



Z ekonomskega vidika stanje ni dobro, a tudi še ni katastrofalno slabo. Cene rastejo, osnovna živila so že bistveno dražja. Cene elektronike so podivjale. Trgovine se zapirajo, ljudje izgubljajo delo. Ne zdi se še, da smo v apokalipsi, je pa jasno, da se položaj poslabšuje.

"Mentalno se pripravljam na prihodnost, ko bom reven"



Uporabnik wnnslpk1d: Študiram v Moskvi. Življenje se še ni bistveno spremenilo, Apple Pay ne deluje več, Instagram in Twitter delujeta samo z uporabo VPN (preberite, kaj je to), cene v trgovinah so se dvignile, nekaterih izdelkov ni več na policah. Mentalno se pripravljam na prihodnost, ko bom reven in bo življenje še težje.

"Dobrodošli nazaj v leto 1939"



Uporabnik CombinationJealous79: Pobegnil sem iz države, vse informacije zdaj dobim od sorodnikov. Dva sta že izgubila delo. Nekaterih pomembnih zdravil (inzulin, zdravila za ščitnico) ni več mogoče dobiti, ženski higienski pripomočki so se podražili za petkrat, zaloge pohajajo hitro.



Najbolj me sicer jezi dejstvo, da so podporniki Putina zdaj dobili krila in se javno spravljajo nad vse, ki kritizirajo vojno v Ukrajini, in jih prijavljajo policiji. Poznam človeka, dobrega človeka, ki je živel v naši soseski in na spletu objavil nekaj protivojnih sporočil. Sosedje so ga prijavili in ponj je prišla policija. V skupinskem pogovoru naše soseske v komunikacijski aplikaciji, ki ima okrog 350 članov, smo mu podporo izrazili samo trije, preostali pa so mu želeli smrt oziroma so preprosto molčali. In to so ljudje, ki jim je ta človek v preteklosti mnogokrat pomagal. To so ljudje, ki živijo v dragih stanovanjih, so izobraženi in veliko potujejo, ne neizobraženi ruralci, ki verjamejo zgolj tisto, kar jim pove državna televizija.



Sem brez besed in ne vidim načina za izboljšanje položaja. Tisti z opranimi možgani imajo zdaj moč, vsi, ki so proti vojni, pa so preveč prestrašeni. Dobrodošli nazaj v leto 1939.

"Vse skupaj se sliši kot slaba šala"



Uporabnik Lyelinn: Stalno se sprašujem, kaj se bo zgodilo jutri. Se bodo meje zaprle? Bodo banke nacionalizirale moje premoženje? Bodo internet zaprli v ruski mehurček? Katera velika znamka bo naslednja zapustila državo? Katerega člana opozicije bodo strpali v zapor? Vse skupaj se sliši kot slaba šala, a ne pozabite, da so ruske oblasti za ekstremistični organizaciji ožigosale Facebook in YouTube, na primer.

"Želimo si, da bi se stvari vrnile v normalnost, a hkrati vemo, da se ne bodo več nikoli"



Uporabnik VenDiff: Ali želim umreti od sramu? Da. Ali pričakujem, da bom imel v tej državi svetlo prihodnost? Ne. Ali vem, kaj bo jutri? Ne.



Seveda že imamo denarne težave. Vse je dražje, trgovine se zapirajo, številnih izdelkov ni več mogoče dobiti. Ljudje izgubljajo delo. Če si delal na oddaljeni lokaciji in si imel stranke v drugih državah, jih nimaš več.



Najtežje se je bojevati s čustvi. Smo v položaju, ko je tvoja lastna družina (Rusija) začela ustrahovati osebo, ki jo imaš zelo rad (Ukrajino), a ne moreš storiti ničesar, ker ti družina to preprečuje. Zdaj te ta oseba sovraži, ti pa ji ne moreš pomagati. Želimo si, da bi se stvari vrnile v normalnost, a hkrati vemo, da se ne bodo več nikoli.

"Vedno sem želel obiskati Kijev, Lvov in Odeso, a ta stara zagrenjena baraba je uničila vse"



Uporabnik d1mis: Živim blizu Moskve in na žalost je tu veliko ljudi, ki podpirajo to "posrano" operacijo, a v resnici zgolj ponavljajo državno propagando. Cene so od 1,5-krat do dvakrat višje, veliko trgovin je zaprtih, iz tujine ne moreš naročiti ničesar, normalni mediji ugašajo, ničesar ne moreš javno reči, ne da bi bil kaznovan. Ne bi se sicer rad pritoževal, ker so Ukrajinci še v težjem položaju kot mi. Rad bi zapustil državo, a tega trenutno ne morem storiti drugače kot nezakonito. Vedno sem želel obiskati Kijev, Lvov in Odeso, a ta stara zagrenjena baraba (Putin), ki se skriva v bunkerju in izgublja razum, je uničila vse.

"Številni se sploh ne zavedajo ekonomske katastrofe, ki nas čaka v naslednjih 18–24 mesecih."



Uporabnik berzini: Počutje je čudno in malce apokaliptično. Vsaj polovica prebivalcev Rusije to norost podpira. Zakaj, ne znam pojasniti, je pa verjetno mešanica propagande in blokade v možganih, ki jim ne dovoli sprejeti dejstva, da smo slabi fantje trenutno mi. To bi namreč pomenilo, da so se dolga leta motili, česar pa marsikdo preprosto ne more prebaviti.



Opozicija in mediji so tako rekoč uničeni. Življenje je za zdaj več ali manj še običajno, a ljudje že izgubljajo delo, cene pa se dvigujejo. Številni se sicer še ne zavedajo ekonomske katastrofe, ki nas čaka v naslednjih 18–24 mesecih.



Vojna sicer več kot očitno ne poteka v skladu z načrti. Celo podpornikom vojne se že počasi svita.

"Rad bi, da bi postali novi Iran, a gremo očitno v smeri Severne Koreje"



Uporabnik SlouchyGuy: Strašno je, prihodnost je nepredvidljiva. Raje bi videl, da bi Rusija postala samo Iran, a me je zelo strah, da bomo v resnici nova Severna Koreja. Pogovori z drugimi ljudmi so neverjetni. Večina Rusov mojih let, ki jih poznam, meni, da je stanje slabo oziroma vsaj zelo čudno. Drugi menijo, da gre le za ponovitev leta 2014. Nekateri ponavljajo propagando s televizije.



Strah me je represije. Ne skrbi me sicer, da se bodo dotaknili prav mene, je pa splošno ozračje v državi zelo skrb vzbujajoče. Menim sicer, da imajo Ukrajinci kljub temu, da trenutno umirajo v vojni, kar me žalosti, pred sabo svetlo prihodnost.

"Življenje se nam je sesulo na koščke, sprti smo z vsemi"



Uporabnica admie: Premalo se omenja dejstvo, da ruska televizijska propaganda trenutno deluje s polno močjo in posledično razdvaja družine.



Moja mama je zelo dobra oseba, a verjame vsemu, kar povedo na televiziji. Verjame, da Ukrajinci pobijajo svoje ljudi. Prepričana je, da bi morala Rusija zavzeti vso Ukrajino, saj je nevarna in bi nas lahko napadla v vsakem trenutku.



To nas kot družino postavlja v nezavidljiv položaj. Očitajo mi, da mi je zahodna propaganda oprala možgane, sami pa so kot hodeči televizorji, s katerimi se je nemogoče pogovarjati. Življenje se nam je sesulo na koščke, sprti smo z vsemi.

"Nemogoč položaj"



Uporabnik andrewthehandler: Imam ruskega prijatelja, ki živi in se šola v ZDA. Vojne ne komentira nikoli, ker izgubi v vsakem primeru. Če javno podpre Ukrajince in to nekako izvedo oblasti v Rusiji, bi lahko imel težave, ko naslednjič obišče družino v rodni državi. Če podpre Ruse, ga bodo v šoli pretepli.

"Hkrati se počutim kot Jud in nacist"



Uporabnik defaultQueue: Življenje je kot leta 1941, le da se hkrati počutim kot Jud in nacist. Ukrajinci nas krivijo, ker ne ustavimo Putina, a v resnici ne moremo storiti ničesar razen vsesplošne revolucije.