Pri tem se lahko svetovne velesile skrijejo pred majhno Slovenijo

Raziskava State of LTE, ki jo že nekaj let opravlja britansko podjetje OpenSignal, prikazuje podatke o pokritosti držav z mobilnim omrežjem četrte generacije (LTE/4G) in povprečno hitrost povezave z mobilnim internetom, ki je na voljo uporabnikom. Kliknite na fotografijo za povezavo do raziskave. Foto: Reuters

Kdo ima najhitrejšega?

Najhitrejši mobilni internet na svetu imajo v Singapurju, kjer povprečna hitrost prenosa podatkov prek mobilnega omrežja znaša 44,31 megabita na sekundo, na drugem mestu je Nizozemska (42,21 megabita na sekundo), na tretjem z 41,20 megabita na sekundo Norveška.

V Sloveniji, ki je med vsemi državami na tem področju na 26. mestu, je povprečna hitrost mobilnega interneta skoraj dvakrat manjša kot v vodilnem Singapurju, in sicer znaša 26,69 megabita na sekundo.

Glede na pokritost države z mobilnim omrežjem LTE, ki je pri nas 79,22-odstotna, je Slovenija uvrščena malce slabše in sicer na 31. mesto. Signal LTE sicer najdlje seže v Južni Koreji (97,49-odstotna pokritost), najslabše pa se je na tem področju odrezala Alžirija (40,94-odstotna pokritost). Foto: Thinkstock

Mobilni internet v ZDA najpočasnejši na razvitem zahodu

A slovenski mobilni internet je še vedno hitrejši kot v državah, za katere bi marsikdo pričakoval, da bodo zaradi svojega statusa velesile in tehnološke naprednosti uvrščene na sam vrh lestvice.

Za Slovenijo po hitrosti mobilnega interneta tako med drugim zaostajajo Finska, Francija, Japonska, Velika Britanija, Nemčija, Rusija, Združene države Amerike.

Združene države Amerike (na fotografiji Chicago), ki imajo sicer precej boljšo pokritost z omrežjem LTE kot Slovenija, imajo celo za skoraj 10 megabitov na sekundo počasnejši mobilni internet kot mi in so po tem parametru med slabše uvrščenimi na lestvici podjetja OpenSignal. Foto: Thinkstock

Slovenija mora priznati premoč državam nekdanje Jugoslavije

V hitrejšem mobilnem internetu kot v Sloveniji lahko sicer uživajo ne le Singapurci, Nizozemci in Norvežani, temveč tudi prebivalci držav nekdanje Jugoslavije. Hitrejšega kot v Sloveniji imajo namreč na Hrvaškem, v Srbiji in v Makedoniji, je pokazala raziskava podjetja OpenSignal.

Makedonija in Hrvaška imata tudi boljšo pokritost s signalom LTE kot Slovenija, Srbija pa na tem področju za Slovenijo zaostaja.

Hrvaška, Makedonija in Srbija so na lestvici držav z najhitrejšim mobilnim internetom uvrščene precej visoko in sicer na 12., 13. in 16. mesto. Foto: Bojan Puhek

Kako OpenSignal dobi podatke za raziskavo

OpenSignal uporabnikom ponuja istoimensko aplikacijo za pametni telefon, ki jim pomaga izboljšati oziroma najti brezžični signal. Uporaba aplikacije je brezplačna, pri OpenSignalu pa v zameno uporabnike prosijo, ali lahko z njimi delijo podatke o brezžičnih mobilnih omrežjih, s katerimi se povezujejo.

Če se uporabnik strinja, aplikacija te podatke zbira samodejno in jih pred posredovanjem podjetju OpenSignal anonimizira - to pomeni, da ne razkriva uporabnikove identitete ali njegovih aktivnosti med uporabo mobilne naprave.

V najnovejši raziskavi, ki analizira hitrost LTE in pokritost z mobilnim signalom v obdobju med 1. oktobrom in 29. decembrom 2017, je sodelovalo skoraj pet milijonov različnih uporabnikov po vsem svetu, OpenSignal pa je skupno opravil skoraj 60 milijard meritev. | Foto: OpenSignal

