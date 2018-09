Premikati se je začela pozabljena gora denarja: huda ura za kriptovalute?

Cena bitcoina je trenutno približno takšna kot novembra lani tik pred začetkom eksplozije, ki je kriptovalute pognala do neba in povzročila, da so o njih začeli govoriti vsi. Bitcoin je najvišjo ceno, nekaj več kot 17.000 evrov, dosegel v drugi polovici lanskega decembra. Trenutno je skoraj trikrat cenejši kot ob omenjenem vrhuncu.

Cena bitcoina je trenutno približno takšna kot novembra lani tik pred začetkom eksplozije, ki je kriptovalute pognala do neba in povzročila, da so o njih začeli govoriti vsi. Bitcoin je najvišjo ceno, nekaj več kot 17.000 evrov, dosegel v drugi polovici lanskega decembra. Trenutno je skoraj trikrat cenejši kot ob omenjenem vrhuncu. Foto: Matic Tomšič / Thinkstock

Kaj se je v zadnjem tednu dogajalo s cenami kriptovalut

Za en bitcoin je na "slovenski" borzi s kriptovalutami Bitstamp trenutno treba plačati okrog 5.560 evrov, za en ethereum oziroma ether, za bitcoinom po tržni kapitalizaciji drugo najvrednejšo kriptovaluto, pa 187 evrov.

Cena ethereuma tako nizka kot danes letos sploh še ni bila, v zadnjem tednu je po podatkih analitične spletne strani coin360.io izgubil več kot 24 odstotkov vrednosti. Bitcoin je medtem v zadnjih sedmih dneh padel za 8,5 odstotka in je prav tako nevarno blizu najnižji letošnji ceni.

Bitcoin in ethereum sta za sabo navzdol potegnila še večino drugih kriptovalut in kriptožetonov, tudi slovenske Viberate (VIB), InsurePal oziroma VouchForMe (IPL), Iconomi (ICN) in tako dalje. V zelenem so bile v zadnjih sedmih dneh zelo redke kriptovalute. | Foto: coin360.io/Posnetek zaslona

Zakaj so kriptovalute strmoglavile

Eden od razlogov za strm padec cen kriptovalut je bila zagotovo sredina novica iz ZDA, da investicijska banka Goldman Sachs načrt za odprtje platforme za trgovanje s kriptovalutami začasno postavlja na stranski tir.

To je nemir na trgu kriptovalut povzročilo zato, ker je bil Goldman Sachs eden od redkih svetovnih bančnih velikanov, ki je kazal odkrito zanimanje za kriptovalute in blockchain, tehnologijo, na kateri so kriptovalute zasnovane. Maja letos so celo izdali lastno kriptovaluto Circle USD Coin.

Iz banke Goldman Sachs so v četrtek sporočili, da je bila novica o ukinitvi načrtov za odprtje trgovanja s kriptovalutami pod okriljem banke malce zavajajoča, saj nikoli niso javno začrtali poteka takšnega projekta oziroma določili datuma, kdaj bo pri njih mogoče kupiti bitcoin in druge kriptovalute. Ta izjava banke na okrevanje trg kriptovalut in ponovno rast cen sicer ni imela bistvenega vpliva. Foto: Reuters

Trg kriptovalut je sicer začel drgetati že nekaj dni prej in sicer prejšnji konec tedna, ko se je med vlagatelji v kriptovalute razširil zapis s spletnega foruma Reddit.

V tej objavi je neki uporabnik Reddita razkril svoje opazovanje digitalne denarnice z bitcoini, povezane z leta 2013 ukinjenim internetnim črnim trgom Svilna cesta (Silk Road), na katerem je bilo mogoče kupiti nezakonite izdelke in storitve ter zanje plačati z bitcoini.

Idejni oče Svilne ceste je bil fizik Ross Ulbricht, ki zato, ker so na črnem trgu preprodajali tudi mamila in orožje, prestaja dosmrtno zaporno kazen brez možnosti predčasnega izpusta. Nekaj upanja, da bo zapor še kdaj videl od zunaj, Ulbricht sicer še ima, saj je eden od ameriških tožilcev ponovno odprl njegov primer. Kliknite na fotografijo in preberite celotno zgodbo. Foto: freeross.org

V digitalni denarnici je bilo okrog 111.114 bitcoinov, lastnik je imel dostop do prav toliko enot kriptovalute bitcoin cash, ki se je od bitcoina odcepila lani poleti. Vsebina digitalne denarnice je ob trenutnih cenah omenjenih kriptovalut vredna skoraj 700 milijonov evrov.

Kje je težava? Neznani lastnik bogate digitalne denarnice je sredstva v njej začel premikati v druge denarnice in na trgu kriptovalut se je pojavila bojazen, da bodo bitcoini, ki so mirovali od daljnega marca 2014, preplavili trg, kar bi najverjetneje povzročilo znižanje cen.

Strahovi kriptosveta so se tudi uresničili: okrog 15.500 bitcoinov iz omenjene denarnice, ki so danes skupaj vredni 86 milijonov evrov, je v torek doseglo nekaj največjih borz s kriptovalutami na svetu, v prvi vrsti Binance in Bitfinex.

Naslednji dan so, verjetno deloma tudi po zaslugi novice glede banke Goldman Sachs, strmoglavile cene praktično vseh kriptovalut.

