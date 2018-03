Prelomna poteza Googla: ljudje znova na ulice?

Googlova odločitev, da razvijalcem ponudi možnost ustvarjanja aplikacij z Google Maps, dopušča možnost, da bomo morda kmalu videli videoigro, ki se bo dogajala na ulicah Ljubljane (slika iz Google Maps) ali katerega drugega slovenskega kraja. Foto: Matic Tomšič

Pokemon Go je bil viharna uspešnica. Zakaj ni bilo več podobnih iger?

Mobilna igra Pokemon Go je poleti 2016 obnorela ves svet. Igralcem je omogočila, da so domišljijska bitja Pokemon iskali in lovili na zemljevidu resničnega sveta in v svoji neposredni okolici - v domači hiši, na domači ulici, v domačem mestu.

Čeprav ideja za igro, zgrajeno na zemljevidu, ni bila nova, so se milijoni igralcev z njo srečali prvič in ta način igranja takoj vzljubili. Pokemon Go je postal izjemna uspešnica, in čeprav je njegov razvijalec naredil nekaj kritičnih napak, zaradi katerih je priljubljenost igre zamrla razmeroma hitro, je Pokemon Go pokazal, da ljudem takšna igralna mehanika zelo ustreza. Če je igra lokalizirana in virtualnost meša z resničnim svetom, se lahko mnogi vanjo bolj vživijo.

Igro Pokemon Go je na vrhuncu priljubljenosti igralo več kot sto milijonov ljudi, zelo radi so jo imeli tudi igralci v Sloveniji. Kliknite na fotografijo za članek o našem druženju s slovenskimi "lovci" na Pokemone. Foto: Matic Tomšič

Zakaj torej v zadnjem letu in pol ni bilo več takšnih iger? Zato, ker drugi razvijalci iger niso imeli dostopa do ustreznih podatkov, ki so ga imeli razvijalci Pokemon Go. Tega je ustvaril studio Niantic, ki je že prej sodeloval pri podobni igri Ingress.

Ker je bil Niantic v času razvoja Ingressa še del Googla, si je lahko brez težav postregel z natančnimi geografskimi podatki Googlovega zemljevida Google Maps.

Google zdaj vsakemu daje možnost, da naredi naslednji veliki hit po receptu Pokemon Go. Možnosti so praktično neomejene.

Google je ta teden razkril, da svoj zemljevid Google Maps končno odpira vsem razvijalcem aplikacij, ki so ga za to skoraj na kolenih prosili zadnji dve leti.

Kdor se bo odločil delati z novo Googlovo platformo, ki temelji na Google Maps, bo dobil dostop ne le do vseh zemljevidov, tudi tridimenzionalnih, uličnega pogleda in fotografij, temveč tudi do ključnih podatkov o lokacijah (odpiralni časi, obisk po urah, navodila za pot s trenutne lokacije).

Google bo razvijalcem ponudil tudi lastna tako imenovana API in SDK, kompleta ukazov oziroma orodij za programiranje, s katerimi bodo na temeljih Google Maps lahko svoje aplikacije gradili brez poglabljanja v tehnične vidike Googlovega zemljevida.

Kaj to pomeni v praksi? Google pravi, da so možnosti za razvoj aplikacij na podlagi Google Maps praktično neomejene. Prave lokacije bodo razvijalci v igrah lahko spremenili v domišljijske, tam, kjer se po podatkih Google Maps pogosto zadržuje veliko ljudi, pa bodo v igri lahko postavljene interesne točke.

Prvi odzivi uporabnikov na odločitev Googla, da razvijalcem aplikacij ponudi orodja, zgrajena na Google Maps, so bili zelo pozitivni. Precej jih je na spletu zapisalo, da si že leta želijo igro, ki bi jim omogočala avtomobilsko ali letalsko vijuganje po oziroma nad njihovo resnično sosesko v slogu serije Grand Theft Auto, na primer. | Foto: Rockstar Games

Google sicer že sodeluje z vsaj tremi podjetji, ki bodo najverjetneje izdala čisto prve mobilne igre, zgrajene na temeljih Google Maps. Vse tri nosijo licenco znanih filmov oziroma TV-serije: Jurrasic World Alive, Ghostbusters World in The Walking Dead: Our World. Poglejte si videonapovednik za zadnjega:

Ugibamo lahko sicer, da je to šele vrh ledene gore. Osnovni dostop do kompleta orodij za razvoj aplikacij z Google Maps je namreč brezplačen, kar pomeni, da jih bo lahko preizkusil praktično vsak z dobro idejo.

