Pozor: Spar, Lidl, Hofer in drugi nikoli ne bodo storili česa takega

V sredo se je med slovenskimi uporabniki Facebooka bliskovito razširila in nato tudi zelo hitro izginila nagradna igra, ki naj bi jo organiziral trgovec Spar Slovenija. Šlo je za goljufijo. Kdor je v želji, da bi zadel vrednostni bon, upošteval navodila, se je verjetno nevede znašel na seznamu strank plačljive storitve, ki bo njegovo položnico za mobilni telefon vsak mesec obremenila za od 20 do 25 evrov. Gre za precej razširjeno zvijačo, ki pogosto zlorablja tudi imena drugih trgovin v Sloveniji. Preberite, kaj morate storiti, če ste postali žrtev dotične prevare.

Foto: Matic Tomšič

Prevara se je razširila prek profila Spar Slovenija, ki je bil ustvarjen v torek, še včeraj pa se je nato preimenoval v Spart Tok in izbrisal vse objave. Za ustvarjanje vtisa, da gre za uradni profil znane verige trgovin, so goljufi uporabili fotografijo, ki je nastala med odprtjem hipermarketa Spar v Ivančni Gorici decembra lani.

Lažna nagradna igra je od uporabnikov Facebooka zahtevala, da napišejo bizaren komentar, in sicer "Vse rojstni dan Spar", kar je velik opozorilni znak, da oseba ali osebe v ozadju najverjetneje delujejo iz tujine in si pomagajo s prevajalnikom, ter da objavo o nagradni igri razširijo po Facebooku.

Polomljena, mestoma celo bizarna slovenščina je hud rdeč klicaj in bi morala morebitne žrtve takoj odvrniti od nadaljevanja pošiljanja svojih osebnih podatkov domnevnim organizatorjem nagradne igre. Foto: Matic Tomšič

Glavni trnek je bila sicer spletna povezava, ki jo je bilo treba klikniti in se domnevno registrirati za sodelovanje v žrebu za vrednostne bone. V resnici je šlo za (in še vedno gre, povezava je še kar aktivna) prikrit način pridobivanja strank za plačljiv SMS-klub.

Kdor vnese svojo pravo mobilno številko in klikne nadaljuj, bo prejel sporočilo SMS. Če se nanj odzove s ključno besedo DA, bodo goljufi zelo veseli. Foto: Matic Tomšič

Kdor se v dobri veri, da sodeluje v nagradni igri, registrira prek svoje telefonske številke in sodelovanje potrdi s sporočilom SMS, bo nato tedensko prejemal po dve sporočili z bolj ali manj ničvrednimi multimedijskimi vsebinami. Ponudnik storitve, platforma za distribucijo vsebin Thumbr, mu bo za vsako poslano sporočilo zaračunal 2,49 evra, kar pomeni, da ga bo prevara tedensko stala pet evrov, mesečno pa od 20 do 25 evrov. Kdor položnico za mobilno naročnino plačuje prek trajnika in ne spremlja redno, koliko porabi, lahko goljufom tako letno nakaže prek 250 evrov.

Foto: Matic Tomšič

Pri Spar Slovenija so v preteklosti že večkrat opozorili (primer, primer, primer), da je njihova blagovna znamka pogosta tarča goljufov, ki v imenu trgovca organizirajo tovrstne nagradne igre, ki to v resnici niso.



Podobna svarila so izdali tudi slovenski Lidl, ki je bil že večkrat posredna žrtev prav takšne goljufije, slovenska izpostava diskontnega trgovca Hofer, Mercator, Tuš, pa tudi Petrol, Telekom Slovenije, T-2, nekatere banke in še bi lahko naštevali.

Kako se izviti iz primeža goljufov?

Rešitev je preprosta, a jo je težko najti, ker se skriva v drobnem tisku, tega pa ne najdemo tako preprosto, saj se skriva na dnu spletne strani, kjer opravimo registracijo telefonske številke za goljufivo prijavo v SMS-klub.

Drobni tisk je res droben in zelo dobro skrit. Nahaja se na samem dnu spletne strani in ga, ko jo prvič odpremo, sploh ne vidimo. Da se pojavi, se moramo s kolescem na miški pomakniti navzdol. Foto: Matic Tomšič

Če ste se znašli med žrtvami tokratne prevare in ste že prejeli prvo od plačljivih sporočil, lahko neželeno naročnino na storitev prekličete tako, da pošljete ključni besedi STOP GA na številko 3500. V ozadju platforme, ki pošilja plačljiva sporočila, je sicer nemško podjetje C Formats Gmbh.

Ta goljufija se na slovenskem Facebooku periodično pojavlja v različnih oblikah oziroma žrtve preusmerja na različne plačljive SMS-klube. To je nekaj najpogostejših ponudnikov teh platform s številkami, na katere lahko pošljete sporočilo za odjavo od storitve:



NTH AG. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk: 3838, 3443, 6060, 3223, 4343, 3888. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta customer.care@ccsupport.biz ali telefon 01 600 18 50 (med delovniki od 9. do 17. ure). Splošni pogoji in pravila uporabe.



DIMOCO GmbH. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk: 3322, 3663, 6655, 6677, 6886, 3500. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta office@dimoco.si ali telefon 01 8888 689. Splošni pogoji in pravila uporabe.



12MEDIA, d. o. o. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk: 6633, 6116, 3883. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta info@12media.si ali telefon 01 237 33 04. Splošni pogoji in pravila uporabe.



IT Ena, d. o. o. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na številko 3600. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta info@it1.si ali telefon 059 699 299. Splošni pogoji in pravila uporabe.



MobileNobo. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključni besedi STOP NOBO na številko 3838. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta mobilenobo.slo@ccsupport.biz ali telefon 01 600 19 02. Splošni pogoji in pravila uporabe.