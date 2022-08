Precej prodajalcev na Aliexpressu prodaja prenosne diske s kapacitetami tudi 30 in 60 terabajtov, cene najdražjih pa ne dosegajo niti 40 evrov. Šlo naj bi za diske SSD formata M2, torej novejša tehnologija brez vrtečih se magnetnih plošč, podpirali naj bi tudi standard za prenos podatkov USB 3.1.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Za primerjavo: če v Sloveniji kupujemo prenosni oziroma zunanji diski tipa SSD enega od uveljavljenih proizvajalcev, bomo že za različico z dvema terabajtoma prostora odšteli nekaj sto evrov. Zunanji disk SSD s kapaciteto 30 terabajtov uveljavljenega proizvajalca pa stane kar nekaj tisoč evrov, primer.

Kljub temu, da bi že na podlagi cene lahko sklepali, da se prodaja megla, je enega od diskov z Aliexpressa v svojo redno ponudbo pred časom z manj kot 40-dolarsko cenovno nalepko uvrstil celo Walmart, ameriški trgovinski velikan. Izdelek je bil kasneje umaknjen, je pa iz spletnega naslova še vedno razvidno, za kaj je šlo.

Goljufija je na dan prišla zato, ker je enega od takšnih diskov, domnevno 30-terabajtno različico, kupil uporabnik Twitterja Ray Redacted in ga razdrl. Celoten potek njegovega eksperimenta preverite v tej niti na Twitterju:

Have you ever heard the expression “if it sounds too good to be true, it probably is”? Well AliExpress is currently advertising a 30 Terabyte SSD for $29. And I just had one delivered. Let’s open it up, shall we? /1 pic.twitter.com/cVXtr42LW5