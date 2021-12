Pozor: če od njih sprejmete novo vinjeto, vam bo zelo žal

Neke vrste tradicija internetnih goljufov je, da Slovence na Facebooku vsak december premamijo v sodelovanje v lažnih nagradnih igrah za nove vinjete in jih praviloma pretentajo v všečkanje profilov, ki jih kasneje preimenujejo v nekaj drugega ter prek njih širijo raznorazno propagando ali pa prodajajo kačje olje. Letos so medtem v več primerih uporabili strategijo, ki lahko žrtev prevare neposredno finančno oškoduje takoj in jo izpostavi tudi tveganjem za krajo osebnih podatkov.

Goljufi so se v konkretnem primeru kot parazit prisesali na legitimno nagradno igro za novo letno vinjeto, ki jo na družbenem omrežju Facebook organizira eden od slovenskih uvoznikov in prodajalcev avtomobilov (Do-Avta). Gre za nagradno igro z velikim dosegom, saj v njej sodeluje že več tisoč slovenskih uporabnikov Facebooka.

Foto: Matic Tomšič

Prevaranti so na družbenem omrežju ustvarili nov profil, ki je imel tako rekoč isto ime kot organizator nagradne igre (Do-Avta), temu pa so ukradli tudi grafično podobo.

Nato so začeli odgovarjati na komentarje sodelujočih v pravi nagradni igri. Sporočili so jim, da so zmagovalci in da naj več informacij poiščejo na njihovem profilu. Profilu goljufov, torej.

Foto: Matic Tomšič

Tam se nahaja ena sama objava s spletno povezavo, ki naj bi vodila do obrazca za registracijo in prevzem nagrade, torej letne vinjete. Da bi jo prejeli, se morajo "zmagovalci" zgolj registrirati s svojo telefonsko številko.

Foto: Matic Tomšič

Nato bodo prejeli SMS-sporočilo, na katerega morajo poslati ključno besedo DA (oziroma, če sporočila ne prejmejo, poslati ključno besedo DA na številko 3500) in letna vinjeta bo njihova, tako zagotavljajo.

Foto: Matic Tomšič

Vinjeto bodo čakali zaman. Ko bo pošiljanje sporočila že zdavnaj pozabljeno, pa bodo deležni neprijetnega presenečenja: znesek na položnici za mobilne storitve bo precej višji, kot so vajeni.

S tem ko so na sporočilo prevarantov odgovorili z DA, so se namreč nevede včlanili v plačljiv SMS-klub. Mesečni račun za telefon se zaradi tega lahko poveča za od 20 do 25 evrov.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) uporabnikom, ki so postali žrtev nenamerne včlanitve v plačljiv SMS-klub, svetuje, naj se za pomoč obrnejo na svojega telekomunikacijskega operaterja oziroma da od njega zahtevajo blokado komercialnih sporočil.



Alternativa je vzpostavitev stika neposredno z gostiteljem ene od platform, prek katerih delujejo plačljivi SMS-klubi, še bolj zanesljivo pa je pošiljanje ključne besede za odpoved storitve na ustrezno telefonsko številko. To so najpogostejše številke:



NTH AG. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk: 3838, 3443, 6060, 3223, 4343, 3888. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta customer.care@ccsupport.biz ali telefon 01 600 18 50 (med delavniki od 9. do 17. ure). Splošni pogoji in pravila uporabe.



DIMOCO GmbH. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk: 3322, 3663, 6655, 6677, 6886, 3500. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta office@dimoco.si ali telefon 01 8888 689. Splošni pogoji in pravila uporabe.



12MEDIA, d. o. o. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk: 6633, 6116, 3883. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta info@12media.si ali telefon 01 237 33 04. Splošni pogoji in pravila uporabe.



IT Ena, d. o. o. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na številko 3600. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta info@it1.si ali telefon 059 699 299. Splošni pogoji in pravila uporabe.



MobileNobo. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključni besedi STOP NOBO na številko 3838. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta mobilenobo.slo@ccsupport.biz ali telefon 01 600 19 02. Splošni pogoji in pravila uporabe.

Nove elektronske vinjete, ki jih je mogoče kupiti od 1. decembra, so vezane na registrsko oznako vozil, veljavne pa glede na datum nakupa in ne več zgolj letnico. Nadzirale jih bodo nove avtocestne kamere, ob zaznani kršitvi bodo domače voznike nato ustavili nadzorniki Darsa. Za vožnjo brez vinjete je zagrožena kazen 300 evrov, vozniki morajo poskrbeti tudi za ustrezno čitljivo (pravilno nameščeno) registrsko oznako. Foto: STA

Kaj se še lahko zgodi, če sodelujem v lažni nagradni igri za letne vinjete?

V grobem so mogoči trije scenariji.

- Prijatelji na Facebooku vas bodo gledali postrani. Uporabnik, ki brez kritične presoje legitimnosti nagradnih iger na Facebooku objave, na katerih so mercedesi z velikimi pentljami, deli vsevprek, bo počasi začel izgubljati svoje dostojanstvo in spoštovanje prijateljev, ki znajo prepoznati prevare oziroma berejo članke, ki nanje opozarjajo.

- Vaš všeček in komentar bosta voda na goljufov mlin. Profil na Facebooku ali na drugem družbenem omrežju, na primer na Instagramu, ki je s pomočjo lažne nagradne igre zbral več deset tisoč všečkov, lahko prevarant v nekaterih primerih preimenuje in proda ali pa prek njega začne širiti politično ali versko ideologijo.

V primeru pravih nagradnih iger je namreč črno na belem zapisano, kdo podarja vinjeto: radijska hiša, zavarovalnica, telekomunikacijski operater, avtomobilski salon in tako dalje. Pri lažnih nagradnih igrah tega podatka ni nikjer. Klik na zavihek Vizitka na profilu organizatorja nagradne igre na Facebooku namreč ne razkrije nobenih podatkov o osebi ali podjetju v ozadju. Foto: STA

- Skuhali si boste veliko godljo, iz katere se ne boste preprosto izvlekli. Lahko se zgodi, da bo prevarant za srečnega dobitnika vinjete izbral prav vas in vas nato prosil za osebne podatke ter jih poskusil zlorabiti. Pošlje vam lahko tudi spletno povezavo, prek katere bo poskusil na vaš računalnik namestiti zlonameren program ali pa pridobiti vašo telefonsko številko, da bi vas lahko včlanil v plačljiv SMS-klub. Nekateri Slovenci so v veliki želji po brezplačni vinjeti januarja 2018 kar sami poklicali neznano telefonsko številko in bili nato zelo presenečeni, ko so dobili astronomski račun za telefon.