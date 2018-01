Poteza, ki drastično spreminja YouTube, že dviguje prah

YouTube je imel v zadnjih mesecih veliko težav z neprimernimi videoposnetki, zaradi katerih so oglaševalci, za katere je YouTube pomembna platforma za širjenje vpliva blagovnih znamk, zagnali paniko.

Videoposnetki otrok, pod katerimi so neznanci puščali opolzke komentarje, videoposnetki, ki so spodbujali rasizem in nasilje, ter nazadnje incident megazvezdnika Logana Paula, ki je pred nekaj tedni objavil videoposnetek, v katerem je bilo za krajši čas mogoče videti žrtev samomora, so YouTubu v zadnjem času povzročali sive lase.

Neprimerni videoposnetki so se namreč pojavljali hitreje, kot jih je YouTube lahko odstranjeval, saj jih je gledalo veliko ljudi, tisti, ki so jih objavljali, pa so s tem služili denar. Google oziroma YouTube z uporabniki, ki objavljajo vsebine in dosežejo zadostno število ogledov, namreč deli prihodke od oglaševanja.

Ustvarjalci vsebin, ki imajo še posebej veliko ogledov videoposnetkov in sledilcev, se lahko priključijo tudi programu Google Preferred, ki oglaševalcem ponudi platformo z večjim dosegom, ustvarjalcu vsebin pa več denarja.

Snemalci, ki veljajo za kontroverzne, do internetnega denarja ne bodo več prišli tako zlahka

A služenje denarja na YouTubu tudi za najbolj uspešne uporabnike ne bo več tako preprosto, so ta teden sklenili pri YouTubu in uvedli nova pravila, ki zaostrujejo kriterije za pridružitev eliti programa Google Preferred.

Logan Paul je eden od glavnih krivcev za YouTubovo zaostrovanje pogojev za monetizacijo videoposnetkov. S snemanjem trupla v japonskem gozdu samomorov je šel predaleč: YouTube je ne le demonetiziral njegove videoposnetke, temveč tudi začasno ukinil njegovo TV-serijo in film ter ga odstranil iz programa Google Preferred. Paul se je znašel tudi pod plazom kritik z vsega sveta. Foto: Reuters

Vse videoposnetke uporabnikov z zvenečimi imeni bo Google od 20. februarja začel pregledovati ročno, da bi zagotovil visok standard prijaznosti do oglaševalcev. To bo po besedah direktorice YouTuba Susan Wojcicki od zdaj delalo več kot 10 tisoč ljudi.

Vse se konča pri denarju: YouTube se bo ukvarjal z zvezdami, majhni uporabniki pa zanj več ne obstajajo

A če se bo YouTube z velikimi uporabniki, ki vsak dan dosežejo visoko število ogledov, ukvarjal še bolj dosledno kot zdaj, v novem pravilniku tudi izdaja, da bodo manjši kanali na YouTubu od zdaj njihova zadnja skrb in da jih bo v prihodnje pri deljenju denarja od oglaševalcev preprosto ignoriral.

Prav to je tisto, kar je ob objavi novih pravil za monetizacijo videoposnetkov svetovni splet zbodlo najbolj.

Do zdaj je bil do delčka oglaševalskega denarja upravičen vsakdo, ki je na vseh svojih videoposnetkih skupaj zbral najmanj 10 tisoč ogledov. To spodnjo mejo je YouTube zdaj dvignil v nebo. Po novem bodo morali ljudje uporabnikove videoposnetke v 12 mesecih gledati najmanj 4.000 ur, imeti pa bo moral tudi tisoč naročnikov: to pomeni, da uporabniki kliknejo gumb, s katerim začnejo slediti uporabniku YouTuba, ki objavlja videoposnetke.

Takole YouTube uporabniku pove, ali je njegov videoposnetek primeren za monetizacijo ali ne. V tem primeru ni, saj ima kanal veliko premalo naročnikov in premalo število ur, ki so jih drugi uporabniki preživeli ob ogledovanju videoposnetkov na tem kanalu. Pred nekaj dnevi je bil simbol za ameriški dolar sicer še zelen, kar je pomenilo, da je bil posnetek, ki ima več kot tisoč ogledov, še primeren za monetizacijo in bi avtor iz njega lahko iztisnil kak fičnik. Foto: Matic Tomšič

YouTube je nova pravila za uporabnike z manjšim dosegom pri gledalcih utemeljil z razlogom, da jih večina v enem letu tako ali tako zasluži manj kot 100 dolarjev, zato ne bodo izgubili veliko.

A na družbenih omrežjih pod ključniki #YouTubePartnerProgram in #SmallYouTuberArmy medtem vre. Nad potezo YouTuba se zgražajo tisoči uporabnikov, saj so mnenja, da je kanalu pomemben samo še denar, 99 odstotkov uporabnikov pa ga preprosto ne zanima več.

Na družbenih omrežjih številni opozarjajo tudi, da lahko nov pravilnik škodi raznovrstnosti vsebin na YouTubu, saj nekateri manjši in predvsem nišni ustvarjalci vsebin, ki imajo manj kot tisoč naročnikov, morda ne bodo več imeli motivacije za objavljanje videoposnetkov. Foto: Reuters

