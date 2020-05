Nova rešitev pot na Hrvaško delno vrača v čas pred epidemijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška bo kljub epidemiji covid-19 letos poleti verjetno ena najbolj obleganih evropskih turističnih destinacij. Hrvati imajo epidemijo novega koronavirusa sicer pod nadzorom. Do zdaj so odkrili 2.244 primerov okužb in zabeležili 100 smrti.

Hrvaška bo predvidoma še ta teden izdala spletno aplikacijo za hitrejše prečkanje meje. Gre za rešitev, s katero bo mogoče zaobiti zamudno dokazovanje razloga za vstop v državo neposredno na mejnem prehodu. Ta ukrep za preprečitev širjenja okužb z novim koronavirusom od odprtja meje med Slovenijo in Hrvaško tudi za turiste na mejnih prehodih namreč povzroča precejšnjo gnečo.

Kako trenutno poteka prehod meje med Hrvaško in Slovenijo

Kdor danes želi iz Slovenije na Hrvaško, mora imeti za to še vedno tehten razlog. Na Hrvaško je vstop mogoč, ko gre za poslovni ali drugi gospodarski interes, to velja tudi za turizem, ali za neodložljive osebne razloge, kot je na primer pogreb sorodnika.

Ukrep preverjanja dokazil je po odprtju mejnih prehodov med Slovenijo in Hrvaško povzročil noro dolge čakalne dobe za prestop meje. Na mejnem prehodu Dragonja (na fotografiji) so vozniki 15. maja za vstop na Hrvaško čakali od tri pa kar do pet ur. Foto: Reuters

Potniki morajo ob vstopu v državo pokazati ustrezne dokumente. V primeru turističnega prehoda meje je treba predložiti dokazilo o rezervaciji turistične namestitve oziroma lastništvu nepremičnine ali plovila. To velja tako za državljane Slovenije kot prebivalce držav z ugodno epidemiološko sliko, ki že lahko vstopajo na Hrvaško, na primer Nemce.

Vsi turisti, ki prehajajo mejo s Hrvaško, morajo na meji tudi pustiti svoje podatke za stik, natančno lokacijo začasne namestitve in telefonsko številko. To je potrebno zaradi obveščanja za hitro ukrepanje v primeru pojava novega žarišča bolezni covid-19, pojasnjujejo hrvaške oblasti.

Zunanja ministra Slovenije in Hrvaške, Anže Logar in Gordan Grlić Radman, na srečanju na mejnem prehodu Dragonja o lažjem prehodu meje med državama:

Aplikacija bo postopek na mejnem prehodu večinoma vrnila v čas pred epidemijo

Sredi meseca so na Hrvaškem napovedali, da razvijajo spletno aplikacijo, ki bi hkrati izboljšala pretočnost meje s Slovenijo in do določene mere ohranila dozdajšnji previdnostni ukrep za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, torej preverjanje ustreznosti dokazil za vstop v državo.

Kot je pojasnil hrvaški minister za turizem Gari Capelli, bo potnik v aplikacijo vnesel osebne podatke in dokazila, ki so do preklica ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa potrebna za vstop na Hrvaško.

Ko bo enkrat v sistemu, nad katerim bo bdel hrvaški inštitut za javno zdravstvo (HZJZ), bo ob prečkanju meje kot v času pred epidemijo zgolj pokazal osebni dokument, obmejni policist pa bo prek računalnika preveril, ali oseba lahko vstopi na Hrvaško. Postopek bo zelo hiter, je zatrdil Capelli.

Aplikacija bo na voljo v šestih ali sedmih jezikih, je napovedal hrvaški minister za turizem Gari Capelli. Foto: STA

Turist, ki bo pred prihodom na Hrvaško pozabil uporabiti aplikacijo, a bo imel že rezervirano turistično namestitev, bo to lahko storil na meji. "Zapeljal bo malce vstran in izpolnil aplikacijo. Izgubil bo deset, petnajst minut," je še dodal Capelli.

Več podrobnosti o aplikaciji bo znanih kmalu. Aplikacija bo po zagotovilu hrvaške vlade namreč na voljo še ta teden, Capelli kot datum izida omenja četrtek, 28. maj.

Pozor: obrazec na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva ni ista stvar kot aplikacija za prehod meje.



Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Od 21. maja imajo vsi, ki potujejo na Hrvaško, prek obrazca na spletni strani hrvaškega ministrstva za notranje zadeve možnost oddaje lastnega vprašanja v zvezi s potovanjem na Hrvaško.



Gre za rešitev, ki je namenjena odpravljanju nejasnosti v zvezi s prehodom meje v času veljavnosti ukrepov zaradi bolezni covid-19.

