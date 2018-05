Poglejte to izjemno neumnost: družina ušla strašni usodi

Na spletni strani YouTube je v dveh dneh več kot 600 tisoč ogledov zbral videoposnetek francoske družine , ki se je odločila za sprehajanje po safari parku, živalskem vrtu odprtega tipa. Imeli so neznansko srečo, da jih je krdelo gepardov zgolj odgnalo s svojega teritorija, ne pa tudi napadlo.

Videoposnetek, ki si ga lahko v celoti ogledate na koncu članka, prikazuje nekaj napetih minut za francosko družino, ki je obiskala safari park Beekse Bergen v bližini mesta Tilburg na Nizozemskem (klikni za lokacijo).

Obiskovalca parka, ki sta vozila v avtomobilu za francosko družino in snemala dogodivščino, sta nejeverno opazovala starša in njune otroke, ki so iz svojega vozila izstopili v neposredni bližini krdela gepardov, velikih divjih mačk, ki veljajo za najhitrejše kopenske živali.

Gledalci videoposnetka na YouTubu in spletnih forumih so opozorili, da je bil manj kot deset metrov od avtomobila Francozov viden znak, na katerem lepo piše, da se v safari parku iz vozil ne izstopa, saj je to lahko smrtno nevarno. Foto: YouTube

Po nevarni fotografski seansi so se Francozi odpeljali manj kot sto metrov naprej, znova izstopili iz avtomobila in se od njega tokrat tudi bolj oddaljili. Nato je vrag vzel šalo, saj sta pritekla geparda, a družine nista napadla, temveč jo le pregnala nazaj v avtomobil. Zadnja je vanj sedla mama, ki je v naročju nosila majhnega otroka.

V odzivu na videoposnetek so nekateri uporabniki na spletu že predlagali, naj družino, predvsem starše, nekdo nominira za Darwinovo nagrado, pa čeprav ni izpolnila glavnega kriterija. Satirično Darwinovo nagrado vsako leto prejmejo ljudje, ki so umrli zaradi lastne velike neumnosti.

Na spletnem forumu Reddit je nekdo tudi vprašal, ali so se res odločili imeti piknik sredi safari parka, in dobil odgovor: "Da, ampak potem so ljudje zbežali."

