Številni telefoni bodo od zdaj hitrejši: našli so krivce, ki so držali zavoro

Mnogo uporabnikom so pametni telefoni v zadnjih mesecih na prvi pogled brez razloga začeli delovati počasneje, nekateri so občasno postali celo povsem neuporabni. Zdaj se je izkazalo, da so bile za to krive nekatere priljubljene aplikacije razvijalca CooTek, v katerih so strokovnjaki za informacijsko varnost odkrili oglaševalski dodatek, ki je lahko z nalaganjem neželenih oglasov v najbolj neprimernih trenutkih povsem zablokiral delovanje pametnega telefona. Sporne aplikacije so bile že posodobljene, njihovi uporabniki pa ne bi smeli več izkusiti podobnih upočasnitev.