Platforma NEO navdušila v Amsterdamu

Platforma za pametno življenje NEO, s katero je Telekom Slovenije med prvimi na svetu omogočil, da lahko uporabniki vsebine in naprave pametnega doma upravljajo z glasom in na enem mestu, je zasnovana tako, da je prilagodljiva za uporabo v kateremkoli svetovnem jeziku in pri kateremkoli operaterju.

Med obiskovalci IBC je bila deležna izredno velikega zanimanja. Največ pozornosti poslovne in strokovne javnosti pa so poleg dejstva, da je bil NEO ena izmed redkih platform, ki je bila na dogodku predstavljena kot že delujoča, ne le kot demo verzija, pritegnila preprosta uporaba, hitrost vmesnika, naprednost in dodelanost rešitve, spremljanje gledanosti v realnem času in potencial za širitev. Ob tem so v Telekomu Slovenije že začeli tudi prva dogovarjanja z morebitnimi partnerji.

Najboljša platforma v kategoriji produktnih tehnologij interneta stvari

Platforma za pametno življenje NEO je bila v kategoriji produktnih tehnologij interneta stvari ali aplikacij razglašena kot najboljša. Poleg te zmage se je NEO uvrstil tudi v ožji izbor v kategoriji Best TV user experience.

Foto: Telekom Slovenije Pred tem je NEO na enem od najpomembnejših globalnih dogodkov s področja inovacij CES 2018 prejel nagrado honoree v kategoriji Tech For A Better World product, na CIA (Content Innovation Awards) je bil NEO uvrščen v ožji izbor v kategoriji Advanced TV Innovation of the year, na tekmovanju za CSI Awards 2018 pa je prejel znak visoko priporočljive (Highly Commended) storitve v kategoriji Best IoT/smart home or 5G Technology in se uvrstil v ožji izbor v kategoriji Best TV everywhere or multi-screen video.

NEO je letos prejel tudi bronasto priznanje za inovacije v osrednjeslovenski regiji (Gospodarska zbornica Slovenije), na tekmovanju za nagrade WEBSI, ki nagrajujejo digitalne presežke Slovenije, pa je bil najboljši v kategoriji Uporaba naprednih tehnologij.

