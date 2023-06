Pametni telefon HONOR Magic5 Lite z odpornim in okrepljenim steklom. Tukaj je razlog, zakaj.

Oglasno sporočilo

HONOR Magic5 Lite navdušuje z zaslonom, na katerega je HONOR v proizvodnem procesu nanesel 0,65-milimetrsko okrepljeno steklo, ki poskrbi, da zaslon ostane nedotaknjen, če vam pade iz rok, tudi kadar pade na tla. HONOR je namreč to napravo v svojem oddelku za raziskave in razvoj izpostavil strogim testom, da bi zagotovil, da se lahko uporabniki popolnoma zanesejo nanjo.

Pri testiranju je bil gumb za vklop pritisnjen 200-tisočkrat, pri testu vzdržljivosti zaslona na dotik kar 800-tisočkrat, gumb za čitalnik prstnih odtisov pa 200-tisočkrat. Poleg tega je največja obremenitev naprave 70 kilogramov, zato brez strahu, da bi se kaj zgodilo, prav tako jo lahko izpostavite izjemno vročim in hladnim razmeram - testirana je bila pri temperaturah od minus 20 do 50 stopinj Celzija.

Baterija pametnega telefona HONOR Magic5 Lite s 5.100 miliamperskimi urami omogoča uporabnikom, da ostanejo aktivni in obenem brez skrbi, da bi se baterija izpraznila, kar dva dni, saj z le enim polnjenjem podpira do 29 ur pretakanja YouTube Music, 24 ur pretakanja YouTube, 19 ur brskanja po TikToku, do 21 ur brskanja po družbenih omrežjih ali kar 11 ur igranja. Za dodatno udobje se naprava hitro polni in po samo 30 minutah polnjenja zagotavlja 12,5 ure pretakanja videoposnetkov.

HONOR Magic5 Lite ima prostoren 6,67-palčni zaslon OLED z vrhunsko ločljivostjo 2400 × 1080 slikovnih pik, ki prikazuje do 1,07 milijarde barv in ponuja impresivno izkušnjo gledanja zahvaljujoč ultratankim okvirjem, vzdržljivemu ukrivljenemu kaljenemu steklu in vodilnemu zaslonu v razredu.

Z najnovejšo mobilno platformo Qualcomm® Snapdragon® 695 5G in HONOR RAM Turbo ta pametni telefon zagotavlja visoko zmogljivost v aplikacijah za produktivnost in zabavo. Operacijski sistem Magic UI 6.1, ki temelji na sistemu Android 12, je opremljen s pametnim sistemom optimizacije, ki skozi čas ohranja dosledno delovanje.

HONOR Magic5 Lite ponuja tudi funkcije, kot sta HONOR Share in Multi-screen Collaboration, ki omogočata hiter prenos datotek in učinkovito večopravilnost na napravah HONOR, vključno s pametnimi telefoni, prenosniki in tablicami, kar uporabnikom zagotavlja neprimerljivo produktivnost.

HONOR Magic5 Lite je pri nas na voljo v črni in smaragdno zeleni barvi. Po ceni od 369 evrov je idealen za tiste, ki iščete privlačen, vzdržljiv in zanesljiv pametni telefon.

O podjetju HONOR

HONOR je vodilni svetovni ponudnik pametnih naprav. Njegov namen je postati globalna ikonična tehnološka blagovna znamka ter s svojimi zmogljivimi izdelki in storitvami ustvariti nov inteligentni svet za vsakogar. Z neomajno osredotočenostjo na raziskave in razvoj si prizadeva za razvoj tehnologije, ki ljudem po vsem svetu omogoča, da gredo dlje, ter daje svobodo, da dosežejo in naredijo več. HONOR ponuja vrsto visokokakovostnih pametnih telefonov, tabličnih računalnikov, prenosnih računalnikov in nosljivih naprav, ki ustrezajo vsakemu proračunu, ter s svojo ponudbo inovativnih, vrhunskih in zanesljivih izdelkov ljudem omogoča, da postanejo boljša različica samih sebe.

