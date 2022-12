Osmi najbogatejši Slovenec opozarja na časovno atomsko bombo

Kranjčan Damian Merlak je zgodaj prepoznal potencial bitcoina oziroma kriptovalut in s prijateljem Nejcem Kodričem leta 2011 ustanovil borzo za kriptovalute Bitstamp, ki je še vedno ena od najbolj prepoznavnih na svetu. Merlak je iz Bitstampa izstopil leta 2018 in se posvetil naložbam v vrednostne papirje, nepremičnine in energetiko. Revija Manager je vrednost njegovega premoženja letos ocenila na 212 milijonov evrov in ga uvrstila na osmo mesto na seznamu najbogatejših Slovencev.

Kranjčan Damian Merlak je zgodaj prepoznal potencial bitcoina oziroma kriptovalut in s prijateljem Nejcem Kodričem leta 2011 ustanovil borzo za kriptovalute Bitstamp, ki je še vedno ena od najbolj prepoznavnih na svetu. Merlak je iz Bitstampa izstopil leta 2018 in se posvetil naložbam v vrednostne papirje, nepremičnine in energetiko. Revija Manager je vrednost njegovega premoženja letos ocenila na 212 milijonov evrov in ga uvrstila na osmo mesto na seznamu najbogatejših Slovencev. Foto: Mediaspeed

"Ti ljudje so izgubili stik z realnostjo"

Zadnji mesec je največja zgodba v svetu kriptovalut zagotovo spektakularen propad kriptoborze FTX, še pred nekaj tedni največjih na svetu, ki jo je s krajo sredstev strank zavozil direktor FTX Sam Bankman-Fried, še do pred kratkim "čudežni deček" kriptovesolja. Bankman-Frieda so ta teden aretirali na Bahamih, zelo mogoče pa je, da ga bodo izročili Združenim državam Amerike. Te so zoper njega spisale obtožnico, ki ga bremeni finančnega goljufanja vseh vrst in pranja denarja.

Damian Merlak je kot dober poznavalec sveta kriptovalut, navsezadnje gre za soustanovitelja prve borze za bitcoin na svetu Bitstampa, za Siol.net dejal, da so prakse, za katere se je odločal Bankman-Fried, prisotne v mnogo podjetjih, ki se ukvarjajo s kriptovalutami.

"Ne bom rekel, da v vseh, tega ne morem vedeti, vem pa, da sem podobne stvari, dokler sem bil še t. i. insider, videval praktično na dnevni ravni. Po mojem mnenju ne gre za načrtovano prevaro. Težava je v tem, da so se vodilni v kriptopodjetjih odtujili od kakršnekoli realnosti, verjeli so, da so izumili neki novi sistem, v katerem so oni nova elita, v resnici pa so samo reciklirali razne sheme in manipulacije, ki so že bile videne od poka balona na trgu tulipanov na Nizozemskem v 17. stoletju," meni Merlak.

Sam Bankman-Fried je šel v manj kot enem mesecu od enega najbogatejših Zemljanov do človeka, ki mu v ZDA grozi maksimalnih 115 let zapora. Foto: Guliver Image

Dodal je, da je v t. i. kriptobalonu v zadnjih letih "nastalo ogromno norosti, najsi gre za ničvredne NFT (intelektualno lastnino, vezano na unikaten kriptožeton, op. p.) ali kriptovalute, ki so nastale kot šala in se imenujejo po hišnih ljubljenčkih (kot na primer kriptovaluta shiba inu, ki je med aprilom in oktobrom 2021 zrasla za 160 tisoč odstotkov, op. p.).

"Ljudje so kupovali vse, a nič več. Kriptobalon je počil. Kot je nekoč rekel legendarni vlagatelj Warren Buffett: Ko zmanjka vode, se vidi, kdo je plaval nag. No, prilivi množic so se ustavili, vode zmanjkuje," je dejal Merlak.

Merlak je za podcast MONEY-HOW lani razkril, da je pred časom tako rekoč vse svoje kriptovalute iz preteklosti že prodal in se, kar zadeva naložbe, ukvarjal skoraj izključno z delnicami, toda leta 2020 je po začetku koronakrize, ko je cena bitcoina v mesecu dni strmoglavila za več kot 50 odstotkov, znova kupil bitcoin. Prodajati ga je začel v začetku leta 2021, na koncu je svoje bitcoine v povprečju prodal po ceni 45 tisoč dolarjev (38 tisoč evrov). Foto: Instagram / Damian Merlak

Je sploh še mogoče komu verjeti?

Sam v kriptosvetu trenutno ne bi zaupal nikomur, je bil jasen Merlak. Tudi Binanceu ne, trenutno največji borzi za kriptovalute na svetu, ki je pred kratkim kljub skepticizmu nekaterih vplivnih igralcev na trgu kriptovalut izdala potrdilo o obsežnih denarnih rezervah.

"Glede Binancea: nobenega zagotovila ni, da v ozadju ni zelo podoben položaj kot pri FTX. Res pa je, da bodo od propada FTX dalje vsa podjetja v svetu kriptovalut nekoliko previdnejša," je pojasnil Merlak in dodal, da morebitni zlom Binancea sploh ni največja težava za prihodnost trga kriptovalut.

"Kripto ima znotraj sistema časovno atomsko bombo, ki se imenuje tether oziroma USDT. Gre za t. i. stablecoin oziroma stabilni kovanec, katerega vrednost je vezana na ameriški dolar. Težava je, da tether po mojem mnenju nima resničnega kritja za vse izdane enote. Ljudje imajo v USDT trenutno vloženih 66 milijard ameriških dolarjev, kar je trikrat koliko, kot je znašala tržna kapitalizacija FTT, kriptožetona, ki ga je izdala borza FTX." Spomnimo, množična odprodaja kriptožetona FTT je pred mesecem dni sprožila velik padec cen po celotnem trgu kriptovalut.

Foto: Shutterstock Merlak sicer ni prvi, ki meni, da tether nima resničnega kritja v fiat valuti, torej v dolarjih. Na to so v zadnjih letih opozarjali mnogi, vendar zadeva do zdaj še ni dobila pravega epiloga, saj podjetje Tether Limited, ki je v ozadju, še ni pokazalo dovolj dobrih dokazov, da imajo dolar za vsak izdan USDT. Na stabilnem kovancu tether sicer temelji velik del trgovanja s kriptovalutami, morebitna odcepitev USDT od vrednosti ameriškega dolarja pa bi lahko pomenila množično odprodajo kriptovalut. O sumljivem dogajanju, s katerim je morebiti povezana kriptovaluta tether, smo na Siol.net že pisali.

Merlak meni, da še ni pravi čas za nakup bitcoina. Cena mora (in bo, verjame) biti še nižja.

Bitcoin, najbolj prepoznavna kriptovaluta, je v zadnjem letu dni izgubil 60 odstotkov vrednosti, vendar pa Merlak meni, da njegova pot navzdol še ni končana. Sam bo o nakupu bitcoinov znova začel razmišljati, ko cena doseže okrog deset tisoč ameriških dolarjev. V sredo pozno zvečer je bil pri nekaj manj kot 18 tisoč dolarjih oziroma malce več kot 16.600 evrih.

Gibanje cene bitcoina v zadnjih dvanajstih mesecih. Foto: Google Finance / Posnetek zaslona

Merlak sicer meni, da je trg kriptovalut trenutno v fazi, ki se imenuje "kriptozima". V prihodnjem letu okrevanja še ne vidi, še več, napovedal je, da bo bitcoin deset tisoč dolarjev, torej mejo, pri kateri bo začel razmišljati o ponovnem nakupu, dosegel v prihodnjih dvanajstih mesecih. To pomeni, da bi moral glede na današnjo ceno bitcoin strmoglaviti še za nadaljnjih 44 odstotkov.