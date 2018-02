Naključje ali dokaz, da se s kriptovalutami dogaja nekaj nenavadnega?

Cene skoraj vseh največjih kriptovalut so tik pred koncem januarja začele strmo upadati in zelo prestrašile številne vlagatelje, pred dvema dnevoma pa se je krivulja rasti vendarle znova obrnila navzgor. Kriptovaluta ethereum je v samo enem dnevu zrasla za 45 odstotkov, bitcoin za 35 odstotkov. Je šlo za naravno gibanje cen ali je imela v ozadju prste vmes sumljiva kriptovaluta tether?

Vlagatelji v kriptovalute v zadnjem tednu niso imeli veliko razlogov za veselje. Ethereum, po bitcoinu druga najbolj prepoznavna kriptovaluta, je z več kot 800 evrov zdrsnil na manj kot 500 evrov. Sredi januarja je bila cena ethereuma celo več kot 1.100 evrov. Foto: Matic Tomšič

O kriptovaluti tether smo že pisali. Izdaja jo podjetje Tether Limited, njena posebnost pa je, da gre za tako imenovano stabilno kriptovaluto: cena kriptožetona tether je, tako trdijo v podjetju, vezana na ameriški dolar in evro v razmerju ena proti ena.

Ker ima tether kritje v klasični (fiat) valuti, to v teoriji pomeni, da ne bi smelo biti divjih nihanj cen, na katerega so tako občutljive druge kriptovalute, na primer bitcoin ali ethereum oziroma ether.

Tether je bil po prihodu na odprti trg kriptovalut dolgo zelo stabilen, ko so se začela porajati vprašanja o verodostojnosti trditev podjetja Tether Limited o njegovem kritju v fiat valutah, pa je cena kriptožetona začela malce nihati. Kdo ve, kaj se lahko zgodi, če se izkaže, da tether kritja v resnici nima. Foto: Coinmarketcap.com

Težava je, da nihče ni stoodstotno prepričan, da tether res ima kritje v dolarjih in evrih. Podjetje Tether Limited trdi, da ima vsaj toliko oziroma še malce več denarja, kot je na trgu kriptožetonov tether, a dokaza za to ni videl še nihče.

Ameriške oblasti, natančneje komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami, so podjetju decembra izročile sodni poziv, naj razkrije svoje denarne rezerve, a s tem ni bilo še nič. Tether Limited je lani nekaj mesecev obljubljal revizijo finančnega stanja, a objavil le napol dokončan dokument, iz katerega ni razvidno, pri kateri banki sploh hranijo premoženje, nato pa so pred nekaj tedni še pretrgali sodelovanje z revizijsko hišo.

Ni jasno, ali gre za šalo ali ne, a neki uporabnik spletnega foruma Reddit, kjer so kriptovalute ena od najbolj vročih tem, je pred dnevi podjetju Tether Limited poslal sporočilo, ali ima kriptožeton tether res kritje v ameriških dolarjih. Nazaj je dobil sporočilo s preprostim odgovorom: "Da". Foto: Reddit.com

Zakaj je to pomembno?

Zato, ker je marsikdo začel sumiti, da se tether uporablja za manipulacijo cen drugih kriptovalut. Podjetje Tether Limited naj bi kriptožetone tether v velikih količinah izdajalo takrat, ko se kriptovalute utapljajo v rdečih številkah.

Tetherji naj bi bili nato uporabljeni za množičen odkup kriptovalut, kot sta bitcoin in ethereum, kar bi k nakupovanju lahko spodbudilo tudi druge vlagatelje, trg pa bi si s tem opomogel. Zaradi večjega povpraševanja bi namreč začele rasti tudi cene.

Takole je bitcoin upadal v zadnjem mesecu. V prvem tednu januarja se je z njim trgovalo še nad 15 tisoč dolarji, v torek je skoraj zdrsnil pod šest tisočakov, a si nato opomogel in v zelo kratkem času pridobil precej vrednosti. Foto: Coinmarketcap.com

Morda gre za popolno naključje, a nekaj takega se je zgodilo pred dvema dnevoma.

Kriptovalute so bile že nekaj dni v prostem padu, bitcoin je bil celo najnižje od novembra lani. V torek si je trg kriptovalut nato vendarle začel celiti rane, nekako v istem času pa je Tether Limited v obtok poslal več kot 70 milijonov novih kriptožetonov, ki naj bi imeli kritje v evru. Ethereum je v enem dnevu zrasel za več kot 45 odstotkov, bitcoin za več kot 35.

Ko smo 31. januarja objavili prvi članek o kriptovaluti tether, je bilo kriptožetonov, ki so vezani na evro, v obtoku okrog 16 milijonov, zdaj jih je 86. Kriptožetonov tether, ki pa imajo po zagotovilih podjetja kritje v dolarju, pa je v obtoku medtem več kot 2,2 milijardi. Foto: Matic Tomšič

Ali se res dogaja manipulacija cen kriptovalut, je za zdaj sicer še nemogoče vedeti. Nekateri analitiki so vseeno trdno prepričani, da stvar ni nedolžna, saj so skoke cen kriptovalut po tem, ko je bila izdana večja količina kriptožetonov tether, v preteklosti opazili že večkrat.

Opozorili so tudi, da bi lahko, če se izve, da s tetherjem nekdo res poskuša vplivati na cene kriptovalut, ves trg doživel velik udarec.

Zakaj bi se kaj takega sploh dogajalo, kdo bi imel od tega korist?

Verjetno predvsem Bitfinex, ena od največjih borz s kriptovalutami na svetu. Čeprav so trdili, da to ni res, je razkritje tako imenovanih rajskih dokumentov (Paradise Papers) o poslovanju podjetij v davčnih oazah namignilo na to, da je podjetje Tether Limited podaljšek Bitfinexa, saj za obema družbama stojijo isti posamezniki.

Bitfinexu se je včeraj od srca odvalila vsaj ena skala, saj je družbeno omrežje Twitter blokiralo uporabnika Bitfinex'd, ki je zadnjih nekaj mesecev glasno in občasno tudi vulgarno opozarjal na nepravilnosti, povezane s tetherjem in poslovanjem borze Bitfinex. Foto: Reuters

Bitfinex seveda pridobiva, da cene kriptovalut rastejo. Borze si namreč od vsakega nakupa in prodaje kriptovalut vzamejo provizijo. Cene obenem ne smejo preveč upasti, saj bi panika lahko povzročila množično odprodajo kriptovalut, vprašanje pa je, ali si Bitfinex toliko izplačil hkrati sploh lahko privošči.

