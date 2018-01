Občutna sprememba na Facebooku: kaj bo drugače?

Mark Zuckerberg, ustanovitelj in prvi mož Facebooka, je potrdil , da družbeno omrežje letos prenavlja način prikazovanja vsebin. Uporabniki bodo videli več objav prijateljev in manj objav strani, ki jim sledijo. To je dobra novica za vse, ki menijo, da je Facebook v zadnjem času postal malce neoseben, in slaba novica za ustvarjalce vsebin, ki bodo morali za vidnost svojih objav plačati (še več).

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Reuters

Facebook bo po spremembi algoritma, ki odloča, katere vsebine bo uporabnik ob prijavi v družbeno omrežje videl prednostno, v ospredje začel potiskati objave in aktivnosti oseb s seznama prijateljev, še posebej tistih, s katerimi je v stiku najpogosteje.

Prioriteta bodo objave z veliko komentarji, ki po mnenju Marka Zuckerberga povečujejo povezanost med uporabniki Facebooka. Enovrstične objave v slogu "Danes je lep dan" medtem ne bodo deležne tolikšne izpostavljenosti.

Kot je Zuckerberg zapisal v četrtkovi objavi, želi, da uporabniki čas na Facebooku preživljajo kakovostno in počnejo to, čemur je družbeno omrežje pravzaprav namenjeno - se družijo z drugimi ljudmi in časa ne zapravljajo za gledanje videoposnetkov ali pasivno branje člankov.

Mark Zuckerberg je priznal, da pričakuje, da bo skupni čas, ki ga na Facebooku preživijo uporabniki, z uvedbo novega načina prikazovanja vsebin najverjetneje padel, a bo za uporabnike obenem tudi bolje izkoriščen. Meni, da je to dobra poslovna poteza, ki bo skupnosti uporabnikov Facebooka prinesla samo dobre stvari. Foto: Reuters

Komu sprememba prikazovanja vsebin na Facebooku morda in zagotovo ne bo všeč

Neposredna posledica prenove algoritma za prikazovanje objav, ki ga bo Facebook postopoma uvedel v prihodnjih mesecih, bo za posameznega uporabnika to, da bo na svoji "časovnici" postopoma naletel na manj novic ter videoposnetkov mačk in nerodnih športnikov. Uporabnik, ki Facebook pretežno obiskuje zaradi tovrstnih vsebin, novosti morda ne bo najbolj vesel.

A to pravzaprav ni nič v primerjavi s posledicami za neuporabniške profile na Facebooku - tiste, ki jim uporabnik lahko sledi, ne more pa jih dodati za prijatelja -, v prvi vrsti medije, ki bodo s spremembo načina prikazovanja svežih vsebin skoraj zagotovo izkusili občutno zmanjšan doseg svojih objav.

Slovaki, ki so sodelovali v Facebookovem pilotnem projektu preizkušanja drugačnega načina prikazovanja vsebin, so potrdili, da je število interakcij med njihovimi mediji in uporabniki Facebooka po uvedbi novega algoritma padlo kar za tri četrtine. Foto: Reuters

Lahko se zgodi, da bo doseg medijev in drugih ustvarjalcev vsebin na Facebooku v prihodnje pogojen izključno z globino njihovih denarnic. Izpostavljenost objav, da te dosežejo čim širši krog uporabnikov, je Facebooku namreč mogoče tudi plačati.

Takole je videti obrazec, prek katerega lahko na Facebooku proti plačilu povečamo doseg izbrane objave. Da je bila izpostavitev določene objava plačana, uporabnike Facebooka, ki nanjo naletijo med brskanjem po družbenem omrežju, opozarja oznaka "Sponzorirano" pod imenom profila, ki jo je delil. Foto: Matic Tomšič Mark Zuckerberg je v svoji objavi ustvarjalce vsebin še pozval, naj za to, da na svojih objavah ohranijo dozdajšnjo raven interakcij in dosega, čim pogosteje delijo takšne vsebine, ki bodo bralce oziroma uporabnike vabile k resnemu razpravljanju o določeni tematiki, ne le ponujale nekaj sekund ali minut trajajoče zabave, ki jo bodo nato vsi takoj pozabili.

Preberite tudi:

Pogovarjali smo se s Slovencem, ki je zaposlen pri Facebooku

Kontroverzna izpoved, ob kateri bi znalo stisniti uporabnike Facebooka

Na Facebooku smo kliknili povezavo, ki obljublja nemogoče. Kaj se je zgodilo?