Novosti, zaradi katerih bo letos marsikdo želel nov telefon

Predstavljamo pet pomembnih trendov, ki bodo v letu 2019 pomembno vplivali na trg pametnih telefonov . V prvi vrsti bodo postali še malenkost bolj estetski in še prijaznejši do uporabnikov, ogromno pa jih bo letos tudi že pripravljenih na zelo pomemben tehnološki preskok, ki v polnem obsegu prihaja prihodnje leto.

Zelo mogoče je, da bodo naluknjani zasloni postali nov standard

Trenutno že obstajajo vsaj trije pametni telefoni, ki so sprednji fotoaparat namesto v tako imenovano zarezo, ki smo jo lani videli pri veliki večini novih modelov, pospravili v luknjo, ki je izvrtana neposredno v zaslon.

Da se je luknja pri vseh telefonih, ki jo že imajo, znašla na levi strani zaslona, tudi ni naključje, temveč zavestna oblikovalska odločitev. Eden od razlogov za to je prekrivanje luknje s prstu med igranjem iger, drugi pa je ta, da so uporabniki ob vklopu zaslona vajeni pogledovati v njegov desni zgornji kot, kjer so podatki o uri in napolnjenosti baterije. Tole je sicer pametni telefon Honor View 20. Foto: YouTube

Eden od njih je Samsung Galaxy A8s, ki je od 21. decembra na voljo samo na Kitajskem, drugi je Huawei Nova 4, ki ga za zdaj prav tako lahko kupijo lekitajski kupci, tretji pa Honor View 20, ki v drugi polovici januarja prihaja tudi na evropski trg.

Luknja v zaslonu je z oblikovnega vidika najverjetneje boljša rešitev od zareze, ker manj posega v estetsko enotnost pametnega telefona, uporabnik pa jo bo, kadar bo telefon uporabljal v ležečem načinu, v prvi vrsti med igranjem videoiger, pogosto prekril s palcem.

Klasični čitalnik prstnih odtisov se bo počasi umaknil nevidnemu pod zaslonom

Pametni telefon Huawei Mate 20 Pro je bil ob predstavitvi 16. oktobra lani prvi s čitalnikom prstnih odtisov pod zaslonom, ki je temeljil na novem ultrazvočnem senzorju podjetja Qualcomm, ki lahko prstni odtis zazna skozi steklo debeline 0,8 milimetra.

Prikaz delovanja Qualcommovega čitalnika prstnih odtisov pod steklenim zaslonom. | Foto: Qualcomm

Kot smo zapisali v našem preizkusu Mate 20 Pro, je čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom malenkost počasnejši od klasičnega, a je velika estetska prednost, saj proizvajalcu na ohišju naprave ni treba iskati prostora, kamor bi čitalnik umestil tako, da bi čim manj kvaril videz telefona.

Omenjeni Qualcommov senzor bodo letos v uporabo dobili tudi drugi proizvajalci pametnih telefonov, najprej pa se bo najverjetneje pojavil na modelu Galaxy S10, ki ga bo Samsung predvidoma predstavil 20. februarja.

Po nekaterih ocenah naj bi samo Samsung letos prodal okrog 100 milijonov pametnih telefonov s čitalnikom prstnih odtisov pod zaslonom. Imela ga namreč ne bo le Samsungova smetana, temveč tudi naprave družine Galaxy A, ki spadajo v srednji cenovni razred.

Čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom bodo najverjetneje imeli tudi novi spomladanski Huaweiji na čelu z modelom P30 Pro.

Obeta se konkreten pospešek hitrosti polnjenja telefonov

Podjetje Qualcomm, katerega procesorje Snapdragon uporablja večina vseh najbolj znanih proizvajalcev pametnih telefonov z izjemo Appla in Huaweija ter do določene mere Samsunga, ki razvijajo lastne, bo novo generacijo svojih čipov srednjega in višjega razreda opremilo z izboljšano tehnologijo hitrega polnjenja baterij, ki moč polnjenja z zdajšnjih 18 zvišuje na kar 32 vatov.

Polnilnik, ki bo podpiral takšno tehnologijo, bo pametni telefon v manj kot 20 minutah napolnil 50-odstotno, do konca pa v manj kot eni uri. (Fotografija je simbolična) Foto: Thinkstock

Huawei Mate 20 Pro se sicer že polni s 40 vati, OnePlus 6T pa s 30, a v teh primerih gre za lastniške tehnologije, ki niso na voljo drugim proizvajalcem, Qualcommova novost pa tako hitro polnjenje prinaša vsem, ki bodo v svoje naprave vgradili njegove čipe. Ker so med njimi tudi procesorji srednjega razreda, je

Četudi bodo nekateri proizvajalci skoraj zagotovo še naprej vztrajali na svojih rešitvah polnjenja, je napredek, ki prihaja z novo generacijo čipov Snapdragon, vseeno zelo pomemben. Z njim se namreč jasno kažejo smernice na področju telefonskih baterij: za polnjenje bo potrebnega vedno manj časa.

Telefonske kamere bodo še naprednejše, a ne zgolj na področju fotografiranja

Letos se obeta povečanje tako števila objektivov, ki jih bodo imele telefonske kamere (Nokia 9 naj bi jih imela pet, LG je registriral patent za kar 16), kot tudi ločljivosti fotografiranja (Honor View 20 bo imel senzor z 48 milijoni slikovnih pik).

A ena največjih novitet, ki jih prinašajo kamere z več kot dvema objektivoma, niso le kakovostnejše fotografije, temveč tudi tridimenzionalno zaznavanje predmetov in ustvarjanje njihovih virtualnih različic, s katerimi bi bilo mogoče nato manipulirati na zaslonu.

Z ustrezno programsko opremo bi bilo mogoče ustvariti tudi tridimenzionalna virtualna okolja, kot je domača dnevna soba, po kateri se lahko nato virtualno sprehodimo s pomočjo očal za navidezno resničnost. To je zgolj primer, saj so možnosti na tem področju tako rekoč neomejene.

5G

Letos prihajajo prvi pametni telefoni za uporabo v mobilnih omrežjih pete generacije (5G). To bodo med drugim vsi modeli s Qualcommovim čipom Snapdragon 855, ki bo praviloma rezerviran za paradne konje določenih proizvajalcev, kot so Samsung, Sony, HTC, LG, OnePlus.

Da bodo v letu 2019 izdali pametni telefon s podporo omrežjem 5G, so potrdili tudi Huawei, Honor, Oppo, Xiaomi.

5G bo po pričakovanjih telekomunikacijske industrije v polnem obsegu sicer zaživel šele prihodnje leto, ko bo svoj prvi pametni telefon, ki bo deloval v omrežju pete generacije, izdal tudi Apple.