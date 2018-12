Najdražja Samsungova desetka bi lahko dosegla ceno okrog 1.500 evrov

Tako so v začetku leta v Barceloni svetovni javnosti prvič uradno predstavili pametna telefona Samsung Galaxy S9 in S9+ Kdaj bomo uradno lahko videli njune naslednike, za zdaj lahko samo ugibamo.

Tako so v začetku leta v Barceloni svetovni javnosti prvič uradno predstavili pametna telefona Samsung Galaxy S9 in S9+ Kdaj bomo uradno lahko videli njune naslednike, za zdaj lahko samo ugibamo. Foto: Srdjan Cvjetović

Kroži vedno več namigov o tem, kaj lahko pričakujemo od naslednje serije Samsungovih paradnih pametnih telefonov Galaxy S10, prav tako pa se pojavljajo še nepotrjeni podatki o tem, kdaj lahko pričakujemo desetke in koliko bo treba za njih odšteti v redni maloprodaji.

Pri britanskem portalu Gizmodo UK so prepričani, da so izvedeli prave cene telefonov Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 in Galaxy S10+. Najcenejšega med njimi, S10 Lite, ki bo v svoji edini konfiguraciji imel 128 gigabajtov shrambnega prostora in ravni zaslon diagonale 5,8 palca (14,7 centimetra), naj bi prodajali za 669 funtov, kar je po današnjem tečaju slabih 750 evrov.

A case manufacturer's expectations for the Galaxy S10 lineup: pic.twitter.com/lrExjvalcb — Evan Blass (@evleaks) December 8, 2018

Klasična desetka s 512 gigabajti čez "jurja"

Srednji v trojčku, klasični Galaxy S10 z zaslonom diagonale 6,1 palca (15,5 centimetra), bo (vsaj na nekaterih trgih) imel predvidoma dve konfiguraciji. Za prvo, ki bo imela prav tako 128 gigabajtov shrambnega prostora, naj bi pričakovali 799 funtov (890 evrov).

Za 200 funtov več (skupaj 1.110 evrov) pa bo desetka okrepljena s skupaj 512 gigabajti shrambnega prostora.

Kdor bo želel imeti svoj terabajt, naj pripravi poldrugega evrskega tisočaka

Še več izbire naj bi imeli kupci največjega v trojčku novih desetk Samsung Galaxy S10+, ki bo, kot za zdaj vemo neuradno, imel zaslon z diagonalo 6,4 palca (16,3 centimetra) in kar tri konfiguracije.

Za osnovno konfiguracijo s 128 gigabajti shrambnega prostora bo pričakovana redna maloprodajna cena 899 funtov (tisoč evrov), za tisto s 512 gigabajti pa 200 funtov več (skupaj 1.220 evrov).

Najgloblje bodo morali seči v žep tisti, ki bi na svojem S10+ želeli imeti cel terabajt shrambnega prostora. To razkošje bo od njih, če bodo ti namigi uresničeni, zahtevalo 1.399 britanskih funtov, kar je kljub šibkejšemu funtu še vedno 1.550 evrov.

Namigi nakazujejo, da bo Samsung predstavil serijo pametnih telefonov Galaxy S10 še pred kongresom in sejmom Mobile World Congress v Barceloni, ki bo konec februarja (na fotografiji utrinek z letošnjega dogodka). Foto: Srdjan Cvjetović

Morda že pred Barcelono

Ni seveda nobenega zagotovila, da so ti namigi, čeprav jih imajo britanski kolegi za zanesljive, točni. Morda celo ime ne bo Galaxy S10, kot to zdaj predvidevamo (čeprav si v tem trenutku težko predstavljamo, kaj drugega bi lahko bilo).

Seveda bomo več vedeli, ko bo Samsung uradno objavil novo serijo Galaxy S. To bi se po namigih iz drugih virov lahko zgodilo 20. februarja (torej pred naslednjim Mobile World Congressom v Barceloni), ko naj bi začeli tudi zbirati prednaročila, redna prodaja pa naj bi potem stekla 8. marca.