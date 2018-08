Nov zaplet za Teslo: je Elon Musk lagal o milijardah?

Velepodjetnik Elon Musk je prejšnji teden v seriji objav na družbenem omrežju Twitter razkril, da namerava podjetje Tesla preseliti v zasebno last in da za to potrebuje samo še podporo delničarjev. Za zdaj se dogaja ravno obratno, saj nekateri delničarji Tesle Muska tožijo, ker so zaradi njegovih objav v kratkem času izgubili precej denarja. Menijo pa tudi, da se je zlagal, da ima že denar za umik Tesle z borze.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Elon Musk je prejšnji torek finančne trge presenetil z razmišljanjem, da bi rad privatiziral podjetje Tesla, ki proizvaja istoimenske električne avtomobile in baterije. Teslo je Musk ustanovil leta 2003, z delnicami podjetja pa se na newyorški borzi trguje od leta 2010. Musk je 20-odstotni lastnik Tesle.

Razkritje o načrtovanem prehodu Tesle v zasebno last je Musk podkrepil z argumentom, da ima že zagotovljena sredstva za odkup vseh delnic Tesle. Vlagateljem bi ponudil 420 dolarjev (369 evrov) po delnici.

Musk je ob tem izrazil upanje, da delničarji svojega deleža v Tesli ne bodo prodali, temveč bodo še naprej ostali solastniki podjetja. Kot glavni razlog za napovedano privatizacijo je navedel svoje prepričanje, da bi selitev Tesle v zasebno last ustvarila zelo dobre pogoje za nadaljnji razvoj podjetja, saj jim ne bi bilo več treba skrbeti za uspešnost Teslovih delnic na borzi, ki lahko vpliva na moralo med zaposlenimi, saj so namreč vsi delničarji podjetja. Na fotografiji avtomobil tesla 3. Foto: Reuters

Kot je v seriji čedalje odločnejših objav, od zgolj razmišljanja na glas so hitro šle do "zadeva je praktično končana", na Twitterju zapisal Musk, je čakal samo še na podporo delničarjev Tesle. Pri tem se je nato zapletlo, saj je eden od delničarjev v imenu še več drugih zaradi napovedi o selitvi Tesle v zasebno last Musku postregel s tožbo.

Borza je ponorela, marsikdo je izgubil ogromno denarja

Ko je Musk svetu prejšnji teden na Twitterju predstavil okvirni načrt za privatizacijo Tesle, je številnim borznim špekulantom prizadejal velike (potencialne) izgube.

Delnica Tesle je na newyorški borzi namreč glavna zvezda tako imenovane prodaje na kratko, pri kateri špekulanti stavijo na to, da bo tržna vrednost podjetja upadla.

Foto: Reuters

Pri prodaji na kratko (angl. short selling) si trgovec od borznega posrednika delnico izposodi in jo proda, nato pa upa, da bo cena delnice upadla. Takrat jo bo znova kupil in jo vrnil borznemu posredniku, razliko med denarjem, ki ga je dobil ob prodaji izposojene delnice, in kupnino za cenejšo delnico pa bo pospravil v žep.

Ker je cena Tesline delnice po tem, ko je Musk napovedal prehod podjetja v zasebno last, za krajši čas močno zrasla, se je marsikateri prodajalec na kratko zelo ustrašil, saj bi moral ob vračanju izposojenih delnic zanje plačati več od cene, po kateri jih je prodal.

V konkretnem primeru, ki je naveden v tožbi zoper Muska, je bil trgovec Kalman Isaacs borznemu posredniku dolžan 3.000 delnic Tesle, ker je stavil, da bo cena delnic upadla in da jih bo nato znova kupil po nižji ceni.

Isaacs si je Tesline delnice izposodil in jih prodal pred Muskovo objavo na Twitterju. Ta je povzročila hitro rast cene Tesline delnice, kar je za Isaacsa pomenilo, da bo z vsakim dolarjem rasti izgubil 3.000 dolarjev.

Če bi Musk med postopkom privatizacije delničarje res izplačal 420 dolarjev za delnico, bi moral Isaacs, da bi izplačal borznega posrednika, seči zelo globoko v žep. Isaacs je delnice zato v paniki kupil za 376 dolarjev (330 evrov) in jih vrnil posredniku.

Isaacs meni, da so bile objave Elona Muska na Twitterju namenjene predvsem zajezitvi špekuliranja z delnicami Tesle. Musku gre dejstvo, da je Teslina delnica na newyorški borzi glavni hit prodaje na kratko, najverjetneje seveda v nos, saj to pomeni, da špekulanti upajo na težave podjetja, ki bi prinesle padec cene delnice. Foto: Reuters

Koliko je Isaacs izgubil po Muskovih objavah, ni znano - portal Arstechnica ugiba, da najverjetneje nekaj deset tisoč evrov. A to konec koncev morda niti ne bo pomembno, saj Isaac pri vseh vlagateljih v Teslo, ki so z delnicami podjetja trgovali prejšnji torek in sredo, išče podporo za veliko skupinsko tožbo proti Musku, v kateri mu očita, da so bile navedbe v njegovih tvitih napihnjene in zavajajoče.

Če nima obljubljenih milijard, se lahko znajde v velikih težavah

Takšne tožbe na Wall Streetu niso redkost, a če Musku ne uspe dokazati, da je v času objavljanja na Twitterju res imel zagotovljenega dovolj kapitala za odkup vseh delnic in umik Tesle z borze, se lahko njegovo podjetje znajde v velikih težavah, še piše Arstechnica.

Več finančnih medijev je prejšnji teden poročalo, da ima Musk pri privatizaciji Tesle podporo skladov za upravljanje premoženja iz Savdske Arabije. Savdijci naj bi namreč že razmišljali o prihodnosti, ko bo povpraševanje po nafti padlo, in naložbe izbirali temu primerno. Foto: Reuters

Prehod Tesle v zasebno last bi bil sicer največji tovrstni posel v zgodovini. Muska bi ob podpori vlagateljev, za katere je na Twitterju zatrdil, da jih je že našel, skupaj z odkupom Teslinega dolga in seštevkom vrednosti vseh izdanih delnic Tesle stal skoraj 71 milijard evrov.

Resnična številka bi bila sicer manjša, saj je treba upoštevati Muskov zdajšnji 20-odstotni lastniški delež v podjetju in dejstvo, da svojih delnic vsi morda ne bodo želeli prodati, a verjetno še vedno rekordna.

Musk razkril, zakaj je rekel, da so sredstva za odkup Tesle zagotovljena



Elon Musk je v današnjem zapisu na spletni strani Tesle ponudil dodatne informacije, zakaj se mu zdi, da se v objavah, ki so prejšnji teden razburkale Twitter, vendarle ni prenaglil.



Elon Musk in Tesla Model X. Kliknite na fotografijo in preberite, kako smo vozili ta vrhunec tehnike oziroma kako je on vozil nas. Foto: Reuters

Potrdil je, da se za črpanje sredstev v Teslo res zanima Savdska Arabija in da se je v zadnjih dveh letih že večkrat srečal s predstavniki tamkajšnjih skladov za upravljanje premoženja.



Za tvit o tem, da so sredstva za privatizacijo Tesle zagotovljena, se je odločil zato, ker po njegovem mnenju o tem ni dvoma, je zapisal. V današnji objavi sicer še vedno ni dokončno potrdil tega, kar mu očitajo Isaacs in številni drugi delničarji - da že ima denar za umik Tesle z borze.



Cena Tesline delnice je medtem danes, morda tudi po zaslugi Muskove objave, padla za skoraj štiri odstotke, nato pa znova zrasla za 2 odstotka.

