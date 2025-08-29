Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
29. 8. 2025,
11.51

Osveženo pred

55 minut

Tesla model Y performance

Tesla model Y spet tudi kot športnik: v Sloveniji bo stal vsaj 62 tisočakov #foto

Tesla model Y performance | Foto Tesla

Foto: Tesla

Tesla po prenovi model Y prvič ponuja tudi v različici performance, ki sicer do zdaj ni predstavljala večjega deleža pri tem avtomobilu. Cena za športni križanec vsaj 62 tisočakov, kar je devet tisoč evrov več kot različice long range.

Tesla je za novi model Y pripravila različico performance. To bodo za evropski trg izdelovali v Berlinu, v Sloveniji pa bo tak avtomobil stal od 62 tisoč evrov naprej. To je kar občutnih devet tisoč evrov več od različice long range. 

Tesla model Y performance | Foto: Tesla Foto: Tesla

Avtomobil ima v primerjavi z obstoječim modelom Y kar nekaj sprememb. Poleg spodaj naštetih novosti je v notranjosti tudi novi 16-palčni zaslon. 

  • sprednji odbijač, nadgrajen za vožnjo pri visokih hitrostih,  
  • zadnji odbijač, nadgrajen za vožnjo pri visokih hitrostih, 
  • nova 21-palčna kovinska platišča 
  • rdeče zavorne ploščice Performance, 
  • značka Performance na dvižnih vratih, 
  • luči v vratih z značko Performance, 
  • sijoče črne obloge na sprednjem odbijaču, zadnjem odbijaču in pokrovih ogledal, 
  • karbonski spojler za večjo stabilnost pri visokih hitrostih, 
  • sedeži Performance v sprednji vrsti z električno nastavljivimi podaljški za podporo nog, 
  • karbonski vstavki na armaturni plošči in vratih, 
  • aluminijaste stopalke. 

Hitrost do 250 kilometrov na uro

Pri Tesli za model Y performance izpostavljajo nadgrajen paket baterij, kjer nove celice zagotavljajo višjo gostoto energije. Tako ima avtomobil več energije brez dodatka pri masi. Sistemska moč pogona je 460 “konjev”, pospešek do 100 kilometrov na uro znaša 3,5 sekunde, najvišja hitrost pa 250 kilometrov na uro. Poraba po WLTP je dobrih 16 kilovatnih ur na sto kilometrov, doseg po WLTP tako znaša do 580 kilometrov. 

Različica performance do zdaj ni predstavljala pomembnejšega prodajnega deleža pri modelu Y, saj je bila veliko bolj priljubljena pri modelu 3. 

Tesla model Y performance | Foto: Tesla Foto: Tesla

Tesla model Y performance | Foto: Tesla Foto: Tesla

Tesla model Y performance | Foto: Tesla Foto: Tesla Tesla model Y performance | Foto: Tesla Foto: Tesla

Tesla model Y performance | Foto: Tesla Foto: Tesla

