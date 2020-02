Ko Slovenec prek aplikacije na mobilnem telefonu prijatelju v Ameriki pošlje sporočilo, to sicer potuje brezžično, a le do bazne postaje ali usmerjevalnika. Ta sporočilo najprej posreduje prek kablov po Evropi, nato pa sporočilo prestopi na kabel, ki prečka Atlantski ocean. Ker te informacije potujejo s svetlobno hitrostjo, to je okrog 300 tisoč kilometrov na sekundo, je ta pot opravljena zelo hitro.

Policija na Irskem preiskuje sum, da so v državo z namenom določanja natančnih položajev podmorskih internetnih kablov in odkrivanjem njihovih šibkih točk pred kratkim vstopili ruski obveščevalci, je poročal eden najstarejših britanskih medijev The Times.

Irska je ena najpomembnejših mednarodnih internetnih vozlišč. Iz morja se na tamkajšnjo obalo vijeta vsaj dva kritično pomembna transatlantska kabla, katerih poškodovanje bi lahko ohromilo tako evropski kot svetovni internet.

Celoten svetovni zemljevid podmorskih internetnih kablov je dostopen na spletni strani Submarine Cable Map. Kliknite za obisk. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Obenem je na Irsko oziroma z Irske potegnjenih še okrog petnajst drugih kablov, od katerih je zelo odvisen velik del zahodnoevropske internetne hrbtenice.

Čezoceanski kabli? Ali nimamo danes že vsi brezžičnega interneta? Da in ne:

Skrbita jih prisluškovanje ali celo sabotaža

Zaradi domnevne prisotnosti agentov ruske obveščevalne agencije GRU na Irskem, med drugim naj bi jih opazili v pristanišču v Dublinu oziroma na območju, kjer v Irsko morje vstopa pet pomembnih internetnih kablov, irske oblasti skrbi, da Rusija morda išče šibke točke kablov za morebitno prihodnjo prisluškovalno ali celo sabotažno misijo, poroča The Times.

Poškodovanje ali uničenje enega od kritično pomembnih podmorskih internetnih kablov bi lahko lokalnemu ali pa tudi globalnemu internetu zadalo močan udarec in ogromno uporabnikov zavilo v internetni mrk ali pa vsaj konkretno okrnilo njihovo internetno povezavo. Takšne kable je tudi zelo težko popravljati, obenem pa je ladij z ustrezno opremo na vsem svetu zgolj peščica. Foto: Microsoft

Zakaj ravno Irska?

Irska je po mnenju tamkajšnji oblasti idealna lokacija predvsem za morebitno prestrezanje podatkov.

Eden od razlogov za to so seveda številni pomembni podmorski kabli, ki Irsko povezujejo z ZDA in Veliko Britanijo, drugi pa je irski status evropske tehnološke meke. Na Irskem imajo namreč svoje evropske sedeže nekatera največja tehnološka podjetja na svetu, med drugim tudi Google in Facebook.

Lokacije čezoceanskih optičnih internetnih kablov so neke vrste javna skrivnost: na zemljevidu, ki je prosto dostopen na spletu, lahko namreč vsi vidijo, kjer približno kabli vstopajo v morje in kje potekajo, a natančne lokacije nekaterih najpomembnejših povezav med celinami ponekod niso znane. Strokovnjaki za informacijsko varnost sicer že dlje opozarjajo, da je te kable zelo preprosto odkriti in da so glede na to, kako pomembni so za svetovni internet, zaščiteni veliko preslabo. Foto: Microsoft

Je bila ruska podmornica, ki je lani vzela 14 življenj, namenjena prav sabotaži podmorskih kablov?

1. julija lani se je tragedija pripetila na krovu ruske podmornice Losharik. Na krovu podmornice je izbruhnil požar in zahteval življenja štirinajstih članov posadke.

V medijih so se kasneje pojavila namigovanja, da je imela ta globokomorska ruska podmornica prav posebno poslanstvo in sicer naj bi šlo za vohunsko plovilo z opremo za rezanje podvodnih telekomunikacijskih kablov.

Ameriška vojska in obveščevalci že dlje časa opozarjajo, da se podmornice ruske mornarice občasno zelo približajo nekaterim najbolj obremenjenim podmorskim internetnim vozliščem. Foto: Reuters

Tudi Američani, ki pogosto obtožujejo, še zdaleč niso nedolžni

Čeprav pogosto namigujejo na vohljanje Rusije v bližini nekaterih najpomembnejših podvodnih internetnih kablov, imajo ZDA kar dolgo zgodovino lastnih tovrstnih podvigov.

Leta 2013 je ameriški medij The Washington Post tako med drugim razkril program obveščevalne agencije NSA za prisluškovanje komunikacijam, ki potekajo po hrbtenici svetovnega interneta.

Zelo dobro je znana tudi operacija Ivy Bells, med katero so ameriška mornarica in obveščevalni agenciji NSA in CIA v obdobju hladne vojne prestrezale podatke, ki jih je Sovjetka zveza pošiljala prek podmorskega telekomunikacijskega omrežja v Ohotskem morju.

