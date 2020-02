Bombastično vohunsko razkritje: Američani so vedeli vse

Ameriška obveščevalna agencija CIA je bila več desetletij skrivni lastnik švicarske družbe Crypto AG, ki je več kot polovici sveta prodajala opremo za šifriranje strogo zaupnih podatkov. Ameriški obveščevalci so zelo dolgo, tako rekoč od konca druge svetovne vojne pa do začetka novega tisočletja, nemoteno prisluškovali najbolj občutljivim komunikacijam številnih držav.

Italija, Španija, Avstrija, Japonska, Iran, Irak, Savdska Arabija, Indija, Pakistan, Brazilija, Argentina in nenazadnje tudi Jugoslavija so bile med več kot 60 državami, ki so od švicarske družbe Crypto AG kupile opremo za šifriranje komunikacije, njihove strogo zaupne podatke pa so nato tako rekoč pol stoletja prestrezali ameriški obveščevalci.

Sedež družbe Crypto AG v Švici, september 2013:

Udarna reportaža, ki je plod sodelovanja ameriškega medija The Washington Post, nemške televizije ZDF in švicarske medijske hiše SRF, namreč razkriva, da je bila dolgoletni skrivni lastnik znanega švicarskega podjetja, ki se je z izdelavo naprav za šifriranje podatkov ukvarjalo od druge svetovne vojne, ameriška obveščevalna agencija CIA.

Drago so plačali, da so jim nato še prisluškovali

Družba Crypto AG je z agencijo CIA sodelovala vse od leta 1951, v 70. letih prejšnjega stoletja pa je CIA skupaj z nemško obveščevalno agencijo BND prek slamnatega podjetja v Lichtensteinu postala lastnik švicarske družbe.

Vprašanje, ki se ob eksplozivnem razkritju prisluškovanja poraja mnogim, je: ali so ZDA vedele za grozljivo kršenje človekovih pravic v nekaterih državah, ki so uporabljale opremo podjetja Crypto AG, pa niso ukrenile ničesar, oziroma so nasilje v določenih primerih celo podpirale (v Nikaragvi, na primer)? Foto: Thinkstock

Pomembno vlogo pri razvoju naprav za šifriranje zaupnih komunikacij, ki jih je Crypto AG neuradno prodal v več kot 120 držav sveta, potrjeno pa v vsaj 62, je igrala tudi ameriška obveščevalna agencija NSA, ki je poskrbela, da so bile šifre dovolj šibke, da jih je bilo mogoče streti brez prevelikega naprezanja.

Države, kamor je Crypto AG brez dvoma prodajal svojo opremo za šifriranje komunikacij. Foto: Posnetek zaslona / The Washington Post

Kot poroča The Washington Post, je bil vohunski program, ki so ga ZDA izvajale prek švicarskega podjetja Crypto AG, izjemno učinkovit.

V 80. letih prejšnjega stoletja so na ta način pridobili okrog 40 odstotkov vseh prestreženih komunikacij svetovnih vlad. Nemški obveščevalci so bili od Crypto AG odvisni še bolj, pri njih se je številka gibala okrog 90 odstotkov.

Ameriška obveščevalna agencija CIA je v 90. letih prejšnjega stoletja po tem, ko so Nemci želeli izstopiti, postala edini lastnik švicarske družbe Crypto AG. Foto: Reuters

Da je švicarska družba Crypto AG v lasti Američanov, so vedeli le redki. Ta čast je ob nemških obveščevalcih v BND pripadla le še izbranim vohunom v Veliki Britaniji, Kanadi, Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Sovjeti niso zaupali Švicarjem. Zdaj se je izkazalo, da so imeli prav.

Američani prek Crypto AG sicer nikoli niso uspeli vohuniti za Sovjetsko zvezo in kasneje Rusijo ter Kitajsko. Ker so od 80. let prejšnjega stoletja obstajali sumi (danes vemo, da upravičeni), da so Švicarji morda povezani z ZDA, Sovjeti in Kitajci od Crypto AG nikoli niso kupovali šifrirne opreme.

Veliko zaslug za to, da so v marsikateri državi začeli verjeti, da je Crypto AG povezan z ameriškimi oblastmi, je imel nekdanji predsednik ZDA Ronald Reagan, ki se je leta 1986 hvalil s prestrezanjem libijskih šifriranih komunikacij v zvezi z bombnim napadom na diskoteko v zahodnem Berlinu. Foto: Getty Images

V času največjih pomislekov, da je Crypto AG morda pod vplivom ene od svetovnih vlad, je obveščevalna agencija CIA najela v kriptografskih krogih izredno spoštovanega švedskega strokovnjaka Kjell-Ove Widmana, ki je z zatrjevanjem, da so njihovi šifrirni stroji nezlomljivi, poskrbel za izboljšanje javne podobe Crypto AG.

Sodobni Crypto AG: nič ne vemo o sodelovanju s CIA, reportaža nas zelo skrbi

Podjetje Crypto AG je v dotedanji obliki prenehalo obstajati leta 2018.

Znamko Crypto AG in vse njihove mednarodne posle so takrat prevzeli Švedi, ki so včeraj po objavi bombastične reportaže že izdali izjavo za javnost, v kateri opozarjajo, da je Crypto AG danes čisto drugo podjetje in da na noben način ni povezano z obveščevalno agencijo CIA ali BND. Izrazili so tudi skrbi zaradi reportaže, ki je razkrila vpletenost ameriških obveščevalcev.

Preberite tudi: