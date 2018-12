Nov škandal Facebooka: vpletena tudi številna svetovno znana podjetja

Facebookovo leto 2018 so zaznamovali številni incidenti na področjih varnosti in zasebnosti uporabnikov. Več o preostalih preberite na koncu prispevka.

Facebook je imel s približno 150 podjetji, med katerimi so bili tehnološki velikani, proizvajalci avtomobilov, spletni trgovci, finančne ustanove in medijske hiše, sklenjene partnerske dogovore o deljenju zasebnih podatkov o uporabnikih družbenega omrežja, je razkrila nova preiskava ameriškega medija New York Times.

Že prej je bilo znano, da je Facebook nekaterim podjetjem v preteklosti omogočil dostop do podatkov o uporabnikih, poročilo The New York Times pa zdaj razkriva, kaj natanko so ta podjetja lahko videla oziroma kakšne ugodnosti jim je omogočilo partnerstvo s Facebookom.

Velikana multimedijske industrije Netflix in Spotify, prvi ponuja spletno naročniško storitev za gledanje filmov in TV-serij, drugi pa enako storitev za poslušanje glasbe, sta imela po poročanju The New York Times možnost prebiranja zasebnih sporočil uporabnikov. Enak privilegij je imela tudi kanadska banka Royal Bank of Canada.

Pri Netflixu so se na razkritja medija The New York Times odzvali s pojasnilom, da sploh niso vedeli, da jim je Facebook med drugim omogočil tudi branje zasebnih sporočil uporabnikov. Da bi vedeli za to možnost, so zanikali tudi pri Spotify. Iz kanadske banke Royal Bank of Canada so medtem sporočili, da je to laž in da te možnosti sploh nikoli niso imeli. Foto: Reuters

Spletni veletrgovec Amazon, računalniški velikan Microsoft in japonski tehnološki gigant Sony so lahko pregledovali sezname prijateljev posameznih uporabnikov in iz njih izluščili osebne podatke, kot so imena in celo e-poštni naslovi.

Applu, proizvajalcu pametnih telefonov iPhone, je Facebook po navedbah New York Timesa omogočil skrivanje dejstva, da njegove naprave od uporabnikov Facebooka zahtevajo podatke, pa čeprav jim je uporabnik v nastavitvah to onemogočil.

Pri The New York Times so preiskavo partnerstev Facebooka s številnimi svetovno znanimi podjetji opravili s pomočjo več kot 60 sogovornikov, med katerimi so bili številni nekdanji uslužbenci Facebooka, analizirali pa so tudi skoraj 300 strani Facebookovih internih dokumentov. Foto: Reuters

The New York Times je na seznam Facebookovih partnerjev pri deljenju podatkov o uporabnikih, ki ga v celoti sicer niso objavili, uvrstil tudi ruskega internetnega velikana Yandex, zdaj že ugaslo ameriško internetno podjetje Yahoo!, kitajskega proizvajalca pametnih telefonov Huawei, platformo za poslušanje glasbe Pandora in portal filmskih kritikov Rotten Tomatoes.

Kaj je s sodelovanjem pridobil Facebook in kaj njegovi partnerji?

Podjetja, ki so s Facebookom sklenila dogovor, so pridobila podatke o potencialnih strankah, ki so lahko zelo dragoceni za učinkovite oglaševalske kampanje, in Facebookove storitve integrirala v svoja spletna mesta, kar pomeni, da jih je v teoriji obiskalo še več uporabnikov.

Facebook je v zameno pridobil podatke o uporabnikih storitev svojih partnerjev, na primer podatke o tem, s katerimi osebami so povezane oziroma z njimi komunicirajo na drugih spletnih platformah, je razkril The New York Times.

To je Facebooku omogočilo izpopolnjevanje orodij, kot je "Osebe, ki jih morda poznaš", ki uporabniku predlaga potencialne nove prijatelje. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Za Facebookom je leto incidentov in opravičevanja

Začelo se je s škandalom Cambridge Analytica. To je britansko podjetje, ki je brez dovoljenja zbiralo podatke o več deset milijonih uporabnikov Facebook in jih zlorabilo za politično manipulacijo. Preberite več:

Nadaljevalo se je z obtožbami, da Facebook dopušča neprimerne objave, ki podpihujejo nasilje in spodbujajo nestrpnost vseh oblik:

Nato se je zaradi varnostne luknje zgodil velik hekerski napad, ki je ogrozil osebne podatke okrog 50 milijonov ljudi, med njimi je bilo tudi precej Slovencev:

Zadnji večji incident so pri Facebooku razkrili prejšnji petek: zaradi tehnične napake je imelo okrog 1.500 aplikacij, ki jih za Facebook razvijajo tretje osebe, dostop do zasebnih fotografij skoraj sedmih milijonov uporabnikov.

