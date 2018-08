Nov paket Telekoma Slovenije za vse, ki mobilne storitve potrebujejo le v Sloveniji

Za gostovanje v državah območja z EU-tarifo ima paket alternativno tarifo, kar pomeni, da so dohodni klici med gostovanjem v navedenih državah brezplačni, medtem ko se klici, sporočila SMS in mobilni prenos podatkov v primeru, če jih naročnik uporablja, obračunavajo ločeno.

V akcijskem obdobju do 31. oktobra 2018 je paket Doma prvo leto naročnikom, ki paket na enem računu povežejo s fiksnimi storitvami Telekoma Slovenije (ugodnost Poveži in prihrani), na voljo za 9,99 evra mesečno, brez navedene ugodnosti pa 15,99 evra mesečno. Ob tem so v Telekomu Slovenije poskrbeli tudi, da imajo naročniki v primeru, če naknadno ugotovijo, da mobilne storitve potrebujejo tudi v državah z EU-tarifo, kadarkoli možnost brezplačnega prehoda v paket Dostopni A.

Akcijska naročnina tudi za nove naročnike

Ob tem so v Telekomu Slovenije akcijsko mesečno naročnino v višini 15,99 evra za prvih 12 mesecev pripravili tudi za nove naročnike mobilnih paketov Dostopni A, Dostopni B in Dostopni C, ki bodo naročniško razmerje (brez plačila priključne takse) sklenili do konca letošnjega oktobra. Ob povezavi z ugodnostjo Poveži in prihrani pa je mesečna naročnina še nižja, in sicer znaša za paketa Dostopni A in Dostopni B prvo leto 13,99 evra, za paket Dostopni C pa 9,99 evra. Pogoj za pridobitev akcijske mesečne naročnine za paket Dostopni C je vezava z napravo za 24 mesecev, medtem ko na paketih Dostopni A in Dostopni B vezava ni pogoj. Ugodnost Penzion v vseh navedenih paketih, vključno s paketom Doma, prinaša še dodaten evro popusta.

Mladim 120 evrov dobroimetja na Moneti

Novi naročniki paketa Neodvisni B, ki je na voljo mladim do 31. leta, ob vezavi z napravo za 24 mesecev do konca letošnjega oktobra prejmejo skupno 120 evrov dobroimetja za nakupe z Moneto, in sicer tako, da v prvem letu prejmejo po 10 evrov dobroimetja na obračunsko obdobje.