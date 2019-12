Nov dokaz, kako zelo cenijo Dončića: uresničila se je poletna napoved

Luka Dončić je postal novi obraz NBA Live Mobile, vodilne košarkarske videoigre za pametne telefone. S tem se je večidel uresničila julijska napoved , da bo Dončić ob koncu leta postal sploh prvi slovenski športnik v zgodovini, ki se bo pojavil na naslovnici katere od največjih in najbolj priljubljenih serij športnih videoiger. Gre za čast, ki jo praviloma dobijo le največja imena in legende posameznega športa.

Sodelovanje s slovenskim čudežnim dečkom košarke je razvijalec videoigre EA Sports na vseh uradnih kanalih oznanil v torek zvečer.

Velikan industrije videoiger je letos sicer preskočil klasično izdajo košarkarske igre NBA Live za osebne računalnike ter igralni konzoli Playstation in Xbox ter se osredotočil izključno na mobilno različico NBA Live Mobile. To je na svoje pametne telefone do zdaj preneslo že več kot 50 milijonov uporabnikov Androida, zbrala pa je tudi nekaj deset milijonov prenosov na naprave iPhone in iPad.

Mesto na naslovnici ene od športnih videoiger, v katere vsako leto na stotine ur vložijo milijoni ljudi, je praviloma rezervirano le za največja imena svetovnega športa. Dončić je tako deležen enake časti kot pred njim LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Durant, Stephen Curry in ne nazadnje tudi Michael Jordan, ki so do zdaj krasili naslovnice košarkarskih simulacij NBA Live in NBA 2K, ter Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, ki se v zadnjem desetletju izmenjujeta na naslovnicah nogometnih serij FIFA in PES. Foto: Facebook / EA Sports

Dončić, ki bo kot obraz igre NBA Live Mobile zamenjal centra moštva Philadelphia 76ers Joela Embiida, je s tem postal ne le prvi slovenski košarkar, temveč kar prvi slovenski športnik, ki se je pojavil na mednarodni naslovnici katere od najbolj prepoznavnih velikih športnih serij videoiger.

Sploh prvič se je sicer tudi zgodilo, da bo na naslovnici katere od videoiger z uradno licenco lige NBA košarkar moštva Dallas Mavericks, ki ga zastopa Dončić.



Najboljši novinec sezone v ligi NBA, kar je priznanje, ki ga je Dončić prejel junija letos, se prav tako tudi še nikoli ni isto leto prebil na naslovnico ene od najbolj priljubljenih serij košarkarskih videoiger.

Luka Dončić je po Joelu Embiidu postal šele drugi neevropski košarkar, ki ga je EA Sports v zadnjih desetih letih izbral za ambasadorja katere od iger v seriji NBA Live. Pred Dončićem in Embiidom je ta čast doletela Paua Gasola in Luola Denga, ki sta se leta 2009 znašla na naslovnici igre NBA Live 10. Foto: Reuters

Novico, da je Luka Dončić postal ambasador igre NBA Live Mobile, je na uradnih profilih na družabnih omrežjih Facebook in Twitter, ki imata skupno več kot 60 milijonov, sledilcev delila tudi liga NBA:

Luka is now the new Cover Athlete for NBA LIVE Mobile!



Realtime competition makes its anticipated return to NBA LIVE Mobile. https://t.co/Yy5FM7vmLH pic.twitter.com/HEkg55QFLV — NBA (@NBA) December 10, 2019

