Vzrok nenadne smrti 49-letnega Granta Imahare je bila možganska kap, ki jo je povzročil pok možganske anevrizme, so poročali ameriški mediji.

Na novico so se že odzvali tudi Imaharovi nekdanji sovoditelji v Uničevalcih mitov:

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.