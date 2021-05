Nekoč v stečaju, danes zeleno velemesto

O Detroitu se veliko govori – kot običajno je nekaj od tega res, nekaj pa ne, pravi Connie Lilley, direktorica programa Detroit 2030 District.

Pogled na osrednji del Detroita. Foto: Reuters

Ta program je namenjen lastnikom in upravnikom tamkajšnjih stavb kot pomoč pri zmanjševanju porabe energije in vode ter toplogrednih izpustov v prometu. Pomagajo jim tudi pri trajnostnih pobudah, finančno pa ga podpira okrog 40 tamkajšnjih podjetij in približno toliko drugih deležnikov iz tamkajšnje skupnosti, predvsem nepridobitnih organizacij.

Stečaj kot ena bolj žalostnih epizod v zgodovini

Leto 2013 je bilo zelo žalostno za tudi sicer razgibano zgodovino Detroita, kjer so se izmenjevali vzponi in padci, pojasnjuje sogovornica: "Takrat je mesto razglasilo stečaj, a smo se iz njega izvlekli že ob koncu naslednjega leta."

Leta 2013 je bil Detroit prisiljen razglasiti stečaj predvsem zaradi krize ameriške avtomobilske industrije, ki je bila in je še vedno steber gospodarstva tega velemesta. Foto: Reuters

Toda izhod iz stečajnega primeža je bil šele prvi korak pri okrevanju. "Zahvaljujoč investitorjem, ki so premaknili svoja podjetja v središče mesta, je mesto ponovno zaživelo. Največ je prispevalo podjetje Bedrock v lasti Dana Gilberta, ki je z milijoni dolarjev prenovil nekatere večje stavbe v mestu in tja preselil svoje pisarne."

Prihod milenijcev prinesel svežo energijo in zagon

Do leta 2017 so se že pokazali prvi pozitivni demografski premiki: "V teh slabih treh letih se je število prebivalcev Detroita povečalo za eno tretjino, na 5,9 milijona (od tega jih je v središču dober milijon), ali skoraj tri petine vsega prebivalstva ameriške zvezne države Michigan. To je bilo sicer še vedno daleč od največjih številk prebivalstva tega mesta, a so skupaj s podjetji v Detroit začeli množično prihajati tudi milenijci. Več kot 60 odstotkov vseh novih prebivalcev Detroita je spadalo v starostno skupino med 19 in 34 let."

Obrisi Detroita ob sončnem zahodu

Mlada, podjetna in zagnana mlada generacija je s seboj prinesla tudi usmerjenost v tehnologijo in umetnost, raziskave in razvoj.

"Najbolj odzivna podjetja so jim prišla nasproti z ustanavljanjem podjetniških inkubatorjev, kjer so lahko pridobili delovne izkušnje. To je bilo za vse čudovito," se spominja Lilley. "Detroitu raziskave, razvoj in proizvodnja niso bili tuji niti prej, nenazadnje je močna avtomobilska industrija v Detroitu le ena od panog tega velemesta."

Connie Lilley je direktorica pobude Detroit 2030 District, ki si prizadeva za večjo trajnost stavb in mesta v celoti. Foto: S. C. (zajem zaslona)

Pandemija je začasno ustavila hitro rast

Obetavno pot navzgor je načela pandemija bolezni covid-19, a Lilley ostaja optimistična: "Čutim, da bo Detroit lepo okreval, že zaradi tega, ker smo pred pandemijo opravili veliko dobrega dela. Žalostno je, da nas je pandemija pri tem kot vse ostale kruto ustavila, a se veselimo vrnitve v normalno, ki nam je zaradi množičnega cepljenja vedno bližja. Pred pandemijo je bilo skoraj težko spremljati, kaj vse se gradi v mestu."

Detroit je rojstni kraj glasbenih zvrsti motowna (skovanka od motor town) in techna ter edino mesto v celinskih ZDA, kjer je treba pogledati proti jugu, če želimo videti Kanado.

Detroit leži ob istoimenski reki in Velikih jezerih na okrog 370 kvadratnih kilometrov. "Smo ob meji s Kanado, kar je dobro za naše gospodarstvo in ustvarja lepo število delovnih mest. Čez most in skozi predor, ki nas povezuje s Kanado, se v obe smeri vozi veliko ljudi, s tem pa se pojavljajo tudi številne poslovne priložnosti."

Tirni javni prevoz na ulicah in nad njimi

"Mestno središče je zelo zeleno in polno parkov. Odprti prostori so v Detroitu zelo priljubljeni. Čeprav je Detroit svetovno znan kot mesto avtomobilov, je Detroit zelo prijazen pešcem in kolesarjem," je prepričana sogovornica.

Samo za obnovo in poživitev vsebin rečnega nabrežja (Waterfront), ki sodi med najlepše v državi, so namenili 200 milijonov dolarjev (okrog 170 milijonov evrov) – danes je to precej drugačno od tistega v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je doživelo enega od svojih vrhuncev, a vendarle zelo živahno in priljubljeno med prebivalci in obiskovalci.

Čeprav od nekdaj slovi kot mesto avtomobilov, si Detroit prizadeva biti čim bolj prijazen tudi pešcem in kolesarjem. Foto: Detroit People Mover

Detroit je tudi okrepil svoj javni mestni prevoz s sistemom tramvajskih prog QLine in avtomatizirano nadzemno železnico People Mover – zaradi bistveno zmanjšanega števila potnikov med epidemijo ta dva dela javnega prevoza sicer začasno (še vedno) ne obratujeta.

Javno-zasebno partnerstvo za skupni cilj

Projekt revitalizacije mesta se nadaljuje tudi z novimi zelenimi površinami in novimi zgradbami. "Večina javnih površin se gradi in obnavlja z javno-zasebnimi partnerstvi. Naš program se je začel z željo, da bi do leta 2030 prepolovili porabo energije in vode ter da bi bile vse nove gradnje ogljično nevtralne najpozneje do leta 2030. Leto 2030 ni več daleč, a se mi ne bomo ustavili v svojih prizadevanjih za atmosfero brez ogljika tako v stavbah kot tudi zunaj njih."

Mestna nadzemna železnica People Mover v Detroitu, v ozadju upravna stavba družbe General Motors, ki je največja stavba v tem velemestu. Foto: Reuters

Zavedajo se, da tega cilja ne bodo mogli doseči prav za vsako stavbo posebej, a jim je pomembno, da ta polovični prihranek dosežejo na skupni ravni.

Pomemben prispevek prostovoljcev

Velik del pobude predstavljajo prostovoljci, ki stavbam, posameznim članicam, svetujejo pri doseganju zastavljenih okoljevarstvenih ciljev in spremljajo njihov napredek – ne tako, da bi bile posamično prepoznavne, temveč v skupnem seštevku. "Stavbe ustvarjajo 63 odstotkov toplogrednih plinov v Detroitu, torej ni promet edini krivec," svari Lilley.

Most Ambassador Bridge, ki prečka reko Detroit, povezuje Detroit v ameriški zvezni državi Michigan in Windsor v kanadski provinci Ontario ter je obenem najbolj prometni mejni prehod med ZDA in Kanado. Foto: Reuters

"Detroit je mesto, ki ga poganjajo prostovoljci. Smo delavni, odločni in predani svojim namenom ter se ne predajamo zlahka," pojasnjuje direktorica projekta. "Stopili smo skupaj in to nam bo pomagalo nadaljevati renesanso, ki smo jo ustvarjali pred pandemijo."

"Ni vse, kar pišejo o kriminalu pri nas, nujno in vedno res"

Na vprašanje, ali je ta projekt izboljšal kakovost življenja in varnost na ulicah Detroita, ki se ga je prijel sloves velemesta s povečano količino kriminala, Lilley najprej opozarja, da vse, kar se v medijih piše in govori o kriminalu v Detroitu, ni nujno in vedno res. "Pravijo nam, da je v Detroitu veliko kriminala, a se s kriminalom spopadajo vsa mesta, mar ne?"

Mestna nadzemna železnica People Mover ima povsem samovozeče in daljinsko vodene vlake. Foto: Detroit People Mover

Prepričana je, da se tudi glede tega premika v pravo smer. "Imamo čudovite policiste in njihovega poveljnika in čudovitega župana. Univerza Wayne State University v samem središču mesta je ena od najvarnejših v državi. Res je še veliko za postoriti, zlasti v nekaterih soseskah, in to jemljemo resno. Policisti so povsod prisotni in lahko pomagajo, kadar je potrebno. Imamo tako imenovani predel modrih lučk, kjer se pred trgovinami in drugimi poslovnimi prostori prižgejo utripajoče modre luči, če kdo rabi pomoč. Vedno več je nadzornih kamer. Verjamem, da gremo v pravo smer, v kar se prepričajo tudi obiskovalci – večina jih je prijetno presenečenih, kako zabavno in varno mesto je Detroit."