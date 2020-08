Naprave, ki bodo v naslednjih dneh obogatele Samsungovo (predvsem premijsko) ponudbo

Dva člana najzmogljivejših Samsungovih pametnih telefonov serije Galaxy Note 20, tablici Galaxy Tab S7 in S7+, pametna ura Samsung Galaxy Watch3, gumbaste slušalke Samsung Galaxy Buds live in prepogljivi telefon Galaxy Z Fold2 – to so pridobitve letošnjega drugega Samsungovega predstavitvenega dogodka Unpacked, ki tradicionalno poteka prve dni avgusta.

Precej drugače je Samsung predstavil letošnja nova telefona Note – namesto razkošne prireditve v New Yorku ali kakšni drugi svetovni metropoli smo novinca spoznali prek spletne povezave in tako za zdaj ostali prikrajšani za tisti prvi vtis z novo napravo v roki. Toda Samsung pri tem ni imel besede, epidemija je postavila svoje prioritete.

Pravzaprav računalnik

Za vsako novo generacijo Galaxy Note smo navajeni, da prinaša najzmogljivejše pametne telefone ta hip, in tudi letošnja dvajsetica ni prekinila te tradicije.

Tri barve trenutno najprestižnejšega Samsungovega pametnega telefona Galaxy Note 20 Ultra Foto: Samsung

Prepričani so, da nova serija Notov prinaša računalniško zmogljivost, ki jo bodo s pridom izkoristili tako najzahtevnejši poslovni uporabniki kakor tudi najbolj vneti ljubitelji mobilnih in računalniških iger. Že hiter pogled na specifikacije pa prepriča, da te napovedi nikakor niso pretirane.

Zmogljivejši od dveh članov družine Samsung Galaxy Note 20, to je model Ultra, se ponaša s 120-herčnim osveževanjem zaslona, ki privzeto ni vključeno in ga je zato treba vklopiti v nastavitvah. Foto: Samsung

Družina Samsung Galaxy Note 20 ima dva člana – zmogljivejši ima v svojem imenu še končnico Ultra in ima med drugim nekoliko večji zaslon: 6,9 palca (17,5 centimetra) v primerjavi s 6,7 palca (17,0 centimetra) pri osnovnem modelu.

Pri obeh je prepoznavni znak pisalo S Pen, ki so ga tudi letos, kot so povedali, prenovili. Pisalo je videti odzivnejše tudi zaradi zaslona, katerega osveževanje pri modelu Ultra znaša (do) 120 hercev – nič več črte, ki, četudi samo nekaj deset milisekund, zaostaja za digitalnim pisalom. Najvišjo ločljivost je sicer treba vklopiti v nastavitvah kot prilagodljivi prikaz (Adaptive Display), ki ga bo Ultra vklopila vsakič, ko presodi, da je to dobro in smiselno.

Nobena ideja ne bo ušla

Pisalo S Pen je z novimi petimi dejanji (Actions) dobilo dodatne možnosti za navigacijo po napravi, s funkcijo Samsung Notes pa je mogoče tudi na dokumente PDF in predstavitve Power Point dodati zabeležko (lahko tudi v obliki glasovnega izrezka) in tako oplemeniten dokument shraniti.

Nova dejanja, s katerimi pisalo S Pen upravlja pametna telefona serije Galaxy Note 20 - dovolj je potegniti s pisalom nekaj centimetrov nad zaslonom. Foto: Samsung

Sicer pa Samsung močno poudarja okrepljeno združljivost z Microsoftovimi pisarniškimi programskimi orodji in povezljivost z drugimi svojimi napravami (predvsem s pametnimi televizorji) kot dodatno zagotovilo za visoko učinkovitost in neovirano zabavo.

Video v ločljivosti 8K

Kamera na zadnji strani pametnega telefona Samsung Galaxy Note 20 Ultra Foto: Samsung Nova Nota ponujata veliko dobrot tudi za ustvarjalne in željne zabave. Filmofilom bo zagotovo všeč možnost snemanja videov v ločljivosti 8K z razmerjem slike 21:9, a imetniki Ultre bodo ob predvajanju lastnih in vseh preostalih videovsebin še posebej uživali na že omenjenem zaslonu, ki se osvežuje do 120-krat v sekundi.

Tako Note 20 kot Note 20 Ultra imata tri kamere – glavno širokokotno z ločljivostjo 108 milijonov pik ter ultraširokokotno in telefoto, ki imata ločljivost 12 milijonov pik, Ultra pa ima še lasersko samodejno ostrenje.

Z okrepljenimi povezovalnimi funkcijami Samsung DeX delujejo zaslona pametnih telefonov serije Galaxy Note 20 in Samsungovi pametni televizorji še bolj kot ena celota. Foto: Samsung

Nove funkcije in zmogljivosti zahtevajo tudi več energije, zato so pri obeh modelih okrepili zmogljivost akumulatorjev. Pri osnovnem modelu je to 4300 miliamperskih ur, kar je 23 več kot pri lanskem predhodniku, letošnja Ultra pa zmore 4.500 miliamperskih ur, kar je pet odstotkov več kot lanska Ultra.

Oba podpirata hitro polnjenje, ki obljublja, da bo v pol ure mrtev akumulator spravilo na polovico njegove zmogljivosti, kar bi moralo zadoščati za en cel dan celo nekoliko bolj intenzivne uporabe. O tem, kakor tudi o opisani in še drugih funkcijah se bomo poskusili prepričati osebno, ko se bomo za kakšen dan poigrali z enim od njih.

Barvna mistika

Pametna telefona Samsung Galaxy Note 20 in Note 20 Ultra bosta na voljo v treh barvah, a le ena izmed njih, bronasta, bo mogoča pri obeh modelih.

Note 20 bo na voljo še v zeleni in sivi, Note 20 Ultra pa v črni in beli. Vsem petim barvam je Samsung pripisal predpono mistična.

Samsung Galaxy Note 20 bo na voljo v teh treh barvah. Foto: Samsung

Za tiste, ki v svoji roki potrebujejo še večji zaslon

Luč dneva sta danes zagledali še tablici Samsung Galaxy Tab S7 in Galaxy Tab S7+, ki ravno tako izkoriščata številne omenjene prednosti, ki smo jih omenili pri pametnih telefonih Note 20 in Note 20 Ultra.

Tako manjši Galaxy Tab S7, katerega diagonala zaslona meri 11 palcev (27,9 centimetra), in večji Galaxy Tab S7+, katerega diagonala zaslona meri 12,4 palca (31,5 centimetra), podpirata prej opisani prilagodljivi prikaz, kar pomeni, da v primernih trenutkih osvežuje zaslon 120-krat v sekundi, kakor tudi dodajanje besedilnih in zvočnih beležk na dokumente in tesno povezovanje in sodelovanje z drugimi napravami.

Značilna podoba in še več funkcij nove pametne ure

Poletno bero Samsungovih novosti sklenejo nova generacija Samsungove pametne ure in nadgrajene Samsungove gumbaste slušalke Galaxy Buds Live.

Ena od izvedb nove Samsungove pametne ure Galaxy Watch3 Foto: Samsung

Samsung Galaxy Watch3 ohranja oblikovne značilnosti svojih predhodnikov, a je zdaj še tanjši in lažji. Na voljo bo v štirih barvnih različicah s podporo delovanju v mobilnih omrežjih in s povezavo Bluetooth in še eni, kjer bo povezljivost zagotavljal (samo) Bluetooth.

Za vse so značilni predvsem nove zdravstvene in rekreativne funkcije in načini prikaza za spremljanje vitalnih parametrov in vadbe.

Slušalke Samsung Galaxy Buds Live Foto: Samsung

Večina naprav bo na voljo od 21. avgusta dalje, prednaročila bodo po napovedih začeli sprejemati danes. Cen nam do tega trenutka uradno še niso sporočili.