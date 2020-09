Nakup programske opreme prek spleta: ste res dobili, kar ste plačali?

Spletno nakupovanje tudi zaradi aktualnih razmer doživlja velik razcvet. Nič ni bolj udobnega od domačega naslanjača, če pa je to povezano še s pestro izbiro izdelkov in storitev, ki so dostopni le z nekaj kliki, je priljubljenost tovrstnega nakupovanja zlahka razumljiva. A vsak spletni nakupovalec se je zagotovo že srečal z dilemo, ali lahko res zaupa določenemu spletnemu prodajalcu? Bo res prejel tisto, kar mu obljublja? Je cena predobra, da bi bila lahko resnična? To velja tudi, ko prek spleta kupujemo programsko opremo, ki si jo prenesemo na svoj računalnik.

Temeljna značilnost spletnega nakupovanja je namreč, da ne omogoča vedno, da natančno preverimo, kaj kupujemo, kot to lahko naredimo v fizični trgovini. Preverjanje je bilo takrat, ko smo programsko opremo pogosteje kupovali, na CD-jih, DVD-jih ali ključkih USB, vseeno nekoliko lažje. Pri trgovcu iz soseščine, ki smo ga poznali in mu zaupali, smo lahko na samem prodajnem mestu pretipali originalno embalažo in poiskali dokazila o pristnosti.

Pri spletnih nakupih programske opreme, ki si jo prek spleta prenesemo na svoj računalnik, pa to ni vedno tako enostavno. Previdnost, če se v vreči ugodne spletne ponudbe morda skriva ponarejena ali ukradena programska oprema ali taka brez ustrezne licence, je zato na mestu.

66 % evropskih potrošnikov je naletelo na težave pri uporabi programske opreme, pridobljene iz sumljivih virov.*

5 nasvetov za varen spletni nakup programske opreme

Seveda to ne pomeni, da je kupovanje programske opreme prek spleta slaba odločitev, je pa treba upoštevati nekaj previdnostnih nasvetov.

Izberite pooblaščenega spletnega trgovca, ki mu zaupate, ali pa kupujte neposredno v spletnih trgovinah, kot je Microsoft Store. Preverite spletnega trgovca na straneh, kot je Stik z nami ali O nas. Če na teh straneh ne najdete podatkov o stiku, to pogosto pomeni, da ponarejevalci programske opreme skrivajo svojo lokacijo in ne želijo razkriti identitete svojega podjetja. Izogibajte se spletnim mestom za licitacije oziroma dražbe. Uporabite varen način plačila. Ne plačujte z gotovino ali s takojšnjim prenosom denarja. Shranite strani z naročilom, e-poštna sporočila, potrdila in račune, ki se nanašajo na nakup programske opreme. Shranjene dokumente boste morda potrebovali za vračilo programske opreme, če boste sumili, da je ponarejena.

Posebno opozorilo: nakup licenčnih ključev

Pri iskanju najugodnejših možnosti nakupa Microsoftove programske opreme lahko na spletu včasih naletite tudi na ponudbe za licenčne ključe. Te ponudbe običajno vključujejo izjemno privlačne cene za ključe, ki vam odklenejo najnovejše različice operacijskega sistema Windows ali zbirke Office, (neznani) prodajalci – pogosto iz oddaljenih držav – pa vam zagotavljajo, da bo vse v redu.

Predobro, da bi lahko bilo res? Seveda. Microsoft z izjemo (fizičnih) kartic s ključem izdelka, ki so naprodaj skupaj s potrdili o pristnosti, ne prodaja ključev kot samostojnih izdelkov. Ti ključi so lahko ukradeni in ponarejeni ali pa gre za ključe, ki so bili prvotno namenjeni količinskemu licenciranju. Ključ za količinsko licenciranje je vezan na določeno organizacijo, uporabljajo pa ga lahko izključno zaposleni na delovnem mestu.

Posledice? Če kupite ukraden ali ponarejen ključ programske opreme in z njim poskusite aktivirati sistem Windows ali zbirko Office, aktivacija morda ne bo uspešna, saj je ključ že v uporabi na drugem računalniku, ali pa bo Microsoft pozneje moral blokirati njegovo uporabo, ko prejme obvestilo, da je ključ ukraden.

Draga šola

Lahko pa se tudi zgodi, da bodo težave z aktivacijo operacijskega sistema ali pisarniških programov vaša najmanjša skrb. Prodaja nepristne programske opreme je namreč povezana tudi z delovanjem kriminalnih združb, ki vam lahko z virusi in "trojanci" dodobra zagrenijo uporabo osebnih računalnikov – in življenje.

Pri raziskovalni družbi IDC* so ugotovili, da vsaka tretja piratska kopija programske opreme za osebne računalnike povzroči okužbo s škodljivimi programi, kot so nezaželeni oglaševalski programi, programi za krajo gesel in poverilnic, programi, ki beležijo uporabo tipkovnice ali celo omogočijo kriminalcem prevzem nadzora nad računalnikom.

Odpravljanje težav zaradi okužene programske opreme zahteva čas, pogosto pa tudi denar: pri IDC-ju so še izračunali, da porabijo evropski potrošniki v povprečju deset ur za odpravljanje težav pri vsakem posameznem primeru okužene programske opreme.