Največji dogodek mobilnih komunikacij skoraj kot nekoč

Ob bogatih kongresnih in razstavnih vsebinah je nesporno velika prednost letošnjega največjega svetovnega dogodka mobilnih komunikacij to, da se je sploh zgodil v živo in tako omogočil srečanja. Foto: Reuters

Barcelona je bila letos zadnja dneva februarja in prva dneva marca spet svetovna prestolnica mobilnih komunikacij. Potem ko so leta 2020 tradicionalni Mobile World Congress v celoti odpovedali (nekateri vztrajni razstavljavci so vendarle pripravili svoje lastne predstavitve v Barceloni), lani pa so ga izvedli z večmesečnim zamikom v epidemično ugodnejšem poletnem času, a v do neprepoznavnosti okrnjeni in večinoma spletni podobi, je združenju GSM Association na barcelonskem novem sejmišču le uspelo izpeljati letošnji dogodek na stari dobri način.

Številke še niso take, kot so bile

Vzdušje, ki ga je zagotavljala možnost neposrednega srečanja, je bilo za vse udeležence neprecenljivo, a je tudi letos vendarle še kar precej manjkalo do podobe starega normalnega. Ne le zaradi strogih epidemičnih ukrepov (obvezno nošenje mask FFP2 in dnevno (samo)preverjanje zdravstvenega stanja), temveč tudi zaradi ene razstavne dvorane manj in nezasedenih delov preostalih dvoran ter veliko manjše udeležbe.

Vrste pred vhodom ob vsakodnevnem odpiranju in kar precej gneče v dvoranah ne razkrivajo, da je bila pred epidemijo udeležba še veliko večja. Pred epidemijo, torej leta 2019, je Mobile World Congress naštel okrog 110 tisoč udeležencev in 2.400 raziskovalcev z vsega sveta, letošnje uradne številke pa se bodo gibale okrog 50 tisoč udeležencev.

Tudi glavni izvršni direktor družbe Qualcomm, ki jo poznamo kot proizvajalca procesorjev Snapdragon, je spregovoril o digitalizaciji na krilih mobilne telefonije pete generacije (5G). Foto: Srdjan Cvjetović

Od Cannesa do Barcelone

Resda polovico manjša udeležba kot pred pandemijo, a vendarle je bilo to verjetno eno od največjih "zborovanj" na svetu ob usihanju pandemije covid-19.

Mobile World Congress so prvič izpeljali leta 1986 v Cannesu (prvotno več let z imenom 3GSM Congress), kjer je tako zrasel, da francosko sredozemsko letališče ni več moglo zagotoviti ustreznega prizorišča za takšen dogodek. Pred več kot 15 leti je tako Barcelona prevzela vlogo gostitelja in jo opravlja še danes – tudi tam na večjem prostoru kot prej.

Novih naprav ni manjkalo

Čeprav številni proizvajalci, zlasti mobilnih telefonov, izkoristijo Mobile World Congress za predstavljanje svojih novih izdelkov, je to predvsem strokovni dogodek, kar nakazujejo tudi cene kotizacij in profili udeležencev, med katerimi so tudi glavni direktorji velikih tehnoloških podjetij in ministri. Tako je bilo tudi letos.

Prvi dan sta letošnji Mobile World Congress obiskala tudi španski kralj Felipe VI. in premier Pedro Sanchez. Foto: Reuters

Med tistimi, ki so predstavili svoje nove pametne telefone in še kaj, so bili Honor, Realme, TCM, ki v tej panogi uporablja blagovno znamko Alcatel, HMD Global, ki proizvaja mobilne telefone znamke Nokia, in Bullitt Telecom, katerega manj znano ime podpisuje trpežne telefone CAT. Samsung je svojo serijo pametnih telefonov Galaxy S22 in dodatne naprave, kot je serija tablic Galaxy Tab S8, predstavil nekoliko prej, ravno tako nas je tudi Huawei že prej seznanil s svojo serijo P50, v kateri je tudi pregibni telefon.

Zasuk k večjim priložnostim

Pravkar omenjeni Huawei pa je letos prvič na Mobile World Congressu vso svojo ponudbo, tako naprave za končne uporabnike, kot so mobilni telefoni, in omrežno infrastrukturo za telekomunikacijske operaterje in številne druge panoge, ki si obetajo koristi od digitalizacije in povezovanja v internet stvari, predstavil na skupnem in zato ogromnem razstavnem prostoru.

Če je pred časom Huawei približno polovico svojega poslovanja ustvaril z napravami za končne uporabnike in drugo polovico z omrežno infrastrukturo, se je to razmerje po uvedbi ameriških omejitev, ki so jim prepovedale Googlove storitve na novih telefonih, zdaj močno nagnilo na stran infrastrukture, kjer so priložnosti in izzivi veliko večji. To je nedvomno razvidno tudi iz razporeditve njihovega razstavnega prostora.

Huawei je letos prvič vso svojo ponudbo, tako za potrošnike kot tudi za telekomunikacijske operaterje in industrijo, predstavil na skupnem razstavnem prostoru. Foto: Srdjan Cvjetović

Mobilna širokopasovnost dohitela stacionarno

Eno izmed pomembnih sporočil letošnjega dogodka je, da se 5G razvija zelo hitro, a da 5G oziroma z njim povezane tehnološke rešitve niso končni izdelek, temveč orodje za ustvarjanje novih rešitev na vseh ravneh, ki nam bo olajšalo življenja in omogočilo pametno, uporabno in zanesljivo povezovanje ljudi in najrazličnejših naprav.

Mobilna omrežja 5G, se strinjajo številni, bodo dokončno odpravila monopol in prednosti stacionarnih širokopasovnih povezav pred mobilnimi povezavami, a to mobilnim operaterjem prinaša nove izzive in naložbe brez samoumevnih jamstev za nove prihodke.

Od 5G bodo neposredne koristi imeli tudi uporabniki, največje premike bo lahko ustvaril v proizvodnji, prometu, zdravstveni negi, logistiki in drugih oblikah poslovanja in življenja. Foto: Reuters

Potrebovali bomo vedno več energije

V Barceloni je bilo mogoče videti, kakšne izboljšave lahko prinese digitalizacija ob podpori 5G kot njenega temeljnega orodja v industriji, prevozu, zdravstveni oskrbi, javni upravi in še marsikje. Toda več povezovanja in več digitalnega prinaša tudi večje zahteve po energiji, kar je povezano z okoljskimi in gospodarskimi izzivi – zlasti zdaj, ko cene energije zaradi več zunanjih dejavnikov letijo v nebo.

