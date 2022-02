Samsungove mobilne novosti

Kot smo že navajeni, je februar mesec, ko Samsung vsako leto predstavlja novo generacijo svojih premijskih telefonov serije Galaxy S – a to ni edino, kar so tokrat predstavili.

Kmalu po tem, ko je Huawei razkril svoj najnovejši ponos med pametnimi telefoni, serijo P50, in le dobra dva tedna pred največjim svetovnim dogodkom mobilnih komunikacij, Mobile World Congress, za katerega upamo, da bo letos znova zaživel v živo, je Samsung predstavil svojo novo serijo pametnih telefonov – Galaxy S22.

Kot eno od največjih izboljšav serije Samsung Galaxy S22 v primerjavi z lansko predhodnico navajajo programske izboljšave pri snemanju ob majhni svetlobi, torej predvsem v nočnem času. Foto: Srdjan Cvjetović

Tudi tokrat smo sicer ostali prikrajšani za velik predstavitveni dogodek, kot je bilo v navadi, preden je epidemija koronavirusa obrnila ves svet na glavo, a nam ostaja upanje, da bo naslednje leto vendarle tudi to znova del "starega normalnega".

Pisalo S Pen ima dokončno novi dom

Serija pametnih telefonov Samsung Galaxy S22 prinaša kar nekaj novosti. Pisalo S Pen, ki je bilo značilnost Samsungovih phabletov Note, je zdaj skoraj standarden del opreme serije S (namesto notov pa Samsung usmerja pozornost na svoje pregibneže, kot sta Fold in Flip) – pa še latenco naj bi mu drastično znižali z devetih sekund na dve in pol, kar se pozna predvsem pri še boljši odzivnosti.

Posalo S Pen s pametnim telefonom Samsung Galaxy S22 Ultra Foto: Samsung

V družini Galaxy S22 so, enako kot lani, trije predstavniki: "navadni" S22, močnejši S22 Plus in najmočnejši S22 Ultra. Pri vseh poudarjajo izboljšane algoritme fotografije, ki pridejo najbolj do izraza pri nočnem fotografiranju, sicer pa za Ultro pravijo, da je to njihov najzmogljivejši pametni telefon do zdaj, ki združuje najboljše funkcije nekoč ločenih in profiliranih serij S in Note.

Ultrini presežki

Samsung Galaxy S22 Ultra se med drugim ponaša tudi z najzmogljivejšim Samsungovim tipalom do zdaj (2,4 mikrometra), podporo za veliko hitrejši brezžični prenos Wi-Fi 6E in je prvi pametni telefon Samsungove serije Galaxy S s procesorjem sodobne štirinanometrske tehnologije.

Video: nekateri aduti trenutno najzmogljivejšega Samsungovega pametnega telefona

Samsung Galaxy S22 Ultra, njegov zaslon Dynamic AMOLED 2X meri 6,8 palca (17,3 centimetra), bo na voljo v štirih barvah: fantomsko črna, fantomsko bela, zelena in bordo rdeča. Na voljo bo od 25. februarja, v Sloveniji z 12 gigabajti pomnilnika in 256 ali 512 gigabajti shrambnega prostora. Od tega bo odvisna priporočena redna maloprodajna cena: 1.349 ali 1.449 evrov.

Druga dva člana družine

Pametna telefona Samsung Galaxy S22 in S22 Plus bosta ravno tako kot S22 Ultra na voljo v fantomsko črni, fantomsko beli in zeleni barvi, a namesto Ultrine bordo barve bosta ta dva na voljo še v rožnato-zlati barvi.

Barvna ponudba pametnega telefona Samsung Galaxy S22 Plus Foto: Samsung

Oba bosta imela osem gigabajtov pomnilnika, pri navadnem bo mogoče izbirati med 128 in 256 gigabajti shrambnega prostora, Plus pa bo (vsaj na začetku) na voljo samo z izdatnejšimi 256 gigabajti. Priporočena redna maloprodajna cena za S22 bo tako 849 ali 899 evrov (odvisno od shrambnega prostora), za S22 Plus pa 1.049 evrov.

Tudi nove tablice

Luč dneva je ugledala tudi nova serija Samsungovih tabličnih računalnikov Galaxy Tab S8, ravno tako s tremi predstavniki, katerih imenoslovje se ujema s serijo S22.

Trije člani družine Samsung Galaxy Tab S8, tri različne velikosti zaslona Foto: Srdjan Cvjetović

Vsi presežniki so tudi tu namenjeni modelu Ultra, ki ima tudi največji zaslon med vsemi Samsungovimi tablicami – meri kar 14,6 palca (37,1 centimetra).

Predprodaja tablic Samsung Galaxy Tab S8 se je z današnjim dnevom že začela, priporočene redne maloprodajne cene pa se začnejo pri 1.049 evrih. Uradni začetek prodaje je tudi zanje 25. februar.