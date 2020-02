Po odpovedi MWC: vračila denarja za razstavni prostor ne bo

Člen 21.10 Splošnih pravil in pogojev za razstavljanje, oglaševanje in sponzorstvo največjega svetovnega dogodka s področja mobilnih komunikacij Mobile World Congress navaja: "Organizator ne bo odgovarjal za kakršne koli izgube, plačila, škode ali stroške, ki nastanejo kot neposredna ali posredna posledica dogodka, na katerega organizator nima vpliva, kar med drugim zajema (a ne izključno) kakršno koli višjo silo, bolezen ali epidemijo, stavko …" in še ducat drugih vzrokov.

Povzetek člena 21.10: vračila denarja ne bo

Ravno na ta člen se sklicuje združenje GSM Association (v nadaljevanju GSMA), ko se nanj obračajo razstavljavci z vprašanjem, kaj bo z denarjem, ki so ga že plačali za razstavni prostor dogodka, ki ga letos prvič po treh desetletjih ne bo, poroča panožni portal Telecoms.com.

Povzeto: razstavljavcem denarja ne bodo vračali.

Če ne bi odpovedali letošnjega Mobile World Congressa, bi tako kot lani (na fotografiji) gotovo tudi letos 5G ena od glavnih tem dogodka. Foto: Srdjan Cvjetović

Razlog več za iskanje drugih možnosti

Ta odločitev bo gotovo še bolj razjezila razstavljavce, ki že tako tarnajo nad resnično dragimi stroški udeležbe na tem svetovno zelo pomembnem dogodku, za katerega velja (ali je veljalo), da je obvezen za vse, ki nekaj pomenijo v panogi mobilnih komunikacij in vseh drugih panogah, ki se naslanjajo na mobilne komunikacije.

To jih bo gotovo še bolj opogumilo, da poiščejo nadomestne kanale za predstavitev svojih izdelkov in storitev ter iskanje novih poslovnih partnerjev in priložnosti. Bolj, ko bodo uspešni, več je verjetnosti, da Mobile World Congress ne bo nikoli več, kar je bil do vključno lani.

Ne morejo (in ne bodo) si privoščili zapravljanja časa

Tako denimo Huawei ne bo zapravljal niti enega dneva in bo v Barceloni vendarle imel svoj predstavitveni dogodek na prostorih starega sejmišča. četudi neodvisno od samega Mobile World Congressa. Vemo sicer, česa še ne bodo predstavili, in se nam kar sanja, kaj bi lahko bilo, a počakajmo 24. februar za uradni odgovor.

Ne bodo imeli svojega razstavnega prostora (na sliki z lanskega dogodka), ker je Mobile World Congress letos odpovedan, a Huawei vendarle prihaja v Barcelono, kjer bo imel svoj predstavitveni dogodek za medije (skoraj tako), kot so še v začetku meseca načrtovali. Foto: Srdjan Cvjetović

Medijski predstavniki, ki smo bili akreditirani za letošnji Mobile World Congress dobivamo sporočila raznih razstavljavcev, ki nam (sicer zelo okvirno) napovedujejo, da bodo poiskali druge možnosti komunikacije.

Omeniti velja tudi Samsung, ki je do pred nekaj leti svojo serijo pametnih telefonov Galaxy S praviloma predstavljal ravno na Mobile World Congressu, zdaj pa že nekaj let imajo svoj ločeni svetovni dogodek že nekaj tednov prej.

Premostitveni predlog šele konec marca

Zavedajoč se nastalih in nastajajočih razmer, v svojih odklonilnih odgovorih GSMA navaja tudi, da razvijajo predlog, ki bo "izkoristil, kar se da najbolje v slabih okoliščinah, in ohranil dobre odnose med GSMA in svojimi partnerji pri Mobile World Congressu."

Svoj načrt naj bi predstavili konec marca, na vprašanje medijskih kolegov portala Telecoms.com o tem, ali bi lahko že zdaj povedali, kaj načrtujejo, pa niso želeli odgovoriti.

Lahko poskusimo ugibati: ali bodo morda naslednje leto cene razstavnega prostora le malo nižje?

Ali res ni bilo mogoče zavarovati?

Razstavljavci bodo po vsej verjetnosti morali pogoltniti še eno grenko: GSMA jim namreč sporoča, da razmer okrog koronavirusa nobena zavarovalnica ne bi priznala v obseg kritja ter da niso (vsaj formalno ne) organizacija, ki bi delala samo za dobiček, in da je tudi za njih tudi izredno finančno (in še marsikatero drugo) breme.

Razstavljavci se vedno glasneje pritožujejo nad zelo visokimi cenami razstavnega prostora na Mobile World Congress-u, nezmožnost povračila denarja za letošnji odpovedani dogodek pa bo to nezadovoljstvo samo še okrepilo. Foto: Srdjan Cvjetović

Morda bo kdo iz zavarovalniške panoge povedal drugače, a upamo se ugibati, da je v sodobnem konkurenčnem poslovnem okolju mogoče zavarovati prav vse. Drugo vprašanje je, seveda, koliko bi takšna premija stala, a je očitno, da v svojih prizadevanjih za maksimiziranje dobička o tem niso razmišljali. Lažje je prevaliti na šibkejše.

GSMA pred resnimi izzivi

Po drugi strani pa je gotovo treba razumeti tudi GSMA, ki te odločitve ni želela sprejeti. Tako hudo jih je to prizadelo, da nekateri scenariji celo napovedujejo njihovo hudo krizo za preživetje, katere izid niti ni mogoče napovedati z gotovostjo.

Kot smo že pisali, šele ob naslednjem Mobile World Congressu, ta naj bi se zgodil konec februarja 2021, bomo lahko vedeli več, kdo so največji poraženci letošnje odpovedi.