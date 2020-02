Za nekatere presenetljivo, za nekatere razumljivo: prvič v 30-letni zgodovini so organizatorji odpovedali Mobile World Congress. Uradni razlog je koronavirus. Toda, ali je v ozadju še kaj več? In še bolj pomembno – ali bo Mobile World Congress še kdaj povrnil svojo moč, tudi če že jutri najdejo zdravilo za koronavirus?

Ko so zaradi zaskrbljenosti okrog koronavirusa začele prihajati prve odpovedi velikih razstavljavcev na (zdaj že preteklem) letošnjemu največjemu sejemsko-kongresnemu dogodku mobilnih komunikacij in vsega, povezanega z njim, so bili organizatorji odločni: vse za letošnji Mobile World Congress se nadaljuje po načrtih, četudi je odpovedalo nekaj razstavljavcev, jih je še vedno ostalo več kot 2.300.

Ko se sproži prvi, naslednji še bolj drvijo

Toda odpovedi niso prenehale. Le nekaj dni po prvih odpovedih, bila je sreda, ko je že skoraj trideset velikih "odvrglo puško v koruzo", se je začelo govoriti in pisati, da bo združenje GSM Association, skrajšano GSMA, na svojem srečanju na vrhu v petek odločalo o usodi letošnjega največjega svetovnega dogodka mobilnih komunikacij.

A petek se ni zgodil – še v sredo zvečer je prišlo "grenko" sporočilo o uradni odpovedi dogodka. Kako na hitro so sprejeli to odločitev, dokazuje tudi to, da so še naslednji dan razstavljavci, ne vedoč, kaj se je zgodilo, še vedno akreditiranim medijskim delegatom pošiljali vabila na svoje predstavitve in razstavne prostore.

Vse leto priprav v trenutku propadlo

"GSMA odpoveduje MWC Barcelona 2020, ker svetovna zaskrbljenost okrog izbruha koronavirusa, potovanj in ostalih okoliščin onemogočajo izvedbo dogodka," so zapisali v uradnem pojasnilu.

Dogodek bi pritegnil okoli 110 tisoč udeležencev, od tega med pet in šest tisoč s Kitajske. Mnogi razstavljavci, predavatelji in obiskovalci so že uredili (in plačali) vse za prihod v Barcelono in v svoje načrte ter dnevnike vključili vsa pričakovanja tega dogodka, na katerega se mnogi, z razlogom, pripravljajo vse leto.

Veliko obetavnih poslov za pravnike

Tisoče kitajskih (nesojenih) delegatov je že zapustilo Kitajsko z namenom zagotavljanja skladnosti z uredbo, da 14 dni pred začetkom niso bili v državi, kjer se je koronavirus najprej pojavil.

Verjetno pa je tudi glavno katalonsko mesto računalo s približno 500 milijoni evri dohodka od neposrednih in posrednih storitev, povezanih z MWC. Zdaj bodo najbrž na svoje prišli odvetniki, ko se bodo začele tožbe, kdo komu mora kaj plačati ali vrniti, in kdo ne.

Lanski Mobile World Congress je v Barcelono privabil okrog 110 tisoč udeležencev. Foto: Reuters

Razumljivo, odgovornosti se vsak boji

Organizatorjem gotovo ni bilo preprosto sprejeti takšne odločitve, kajti finančne in druge posledice se bodo morda izkazale za nepremostljive.

Po drugi strani pa jih je treba razumeti: ob še tako majhni verjetnosti, da bi ravno MWC pripeljal koronavirus v Barcelono ali v katerikoli drugi kotiček sveta, od koder bi prišli udeleženci, da nihče ne želi prevzeti takšnega bremena nase.

Zakaj se drugi ne bojijo?

A potem se vendarle vprašamo: "Kako to, da so prejšnji teden ravno tako v Barceloni izpeljali teden mode, ki sicer ni privabil toliko udeležencev, a vseeno več deset tisoč? In kako to, da v modni industriji ni bilo enake vrste zaskrbljenosti kot pri telekomunikacijah? Ali je kdo slišal, da bi se na tem dogodku kdo okužil?"

Če bi kdo pomislil, da so moda in mobilne komunikacije dovolj različne za "razliko glede zaskrbljenosti", vam predstavljamo v razmislek tudi primera iz tehnološko bližjih panog.

Barcelona je le teden prej, to je prvi teden februarja, gostila teden mode brez kakršnihkoli odpovedi in strahov. Foto: Pixabay

Amsterdam in Ženeva brez pretresov

Ravno te dni, natančneje od 11. do 14. februarja, poteka v Amsterdamu veliki dogodek Integrated Systems Europe (ISE), ki je lani zbral več kot 50 tisoč udeležencev s področja avdio in video tehnologij ter sistemskih integracij. Velja za največji svetovni dogodek svoje vrste in lahko bi pričakovali, glede letošnje udeležbe, ne bo sprememb glede na lansko leto.

Avtosalon v Ženevi je na programu med 5. in 15. marcem. Ali kdo odpoveduje udeležbo, ali organizatorji razmišljajo o odpovedi? Zakaj razstavljavci na teh dveh dogodkih niso množično odpovedovali svoje udeležbe zaradi koronavirusa, zakaj organizatorjev teh dogodkov ne skrbi koronavirus ali karkoli drugega, za kar se tveganje poveča ob množično obiskanih dogodkih?

Za avtosalon v Ženevi, ki bo letos potekal le dober teden za odpovedanim Mobile World Congressom v Barceloni, še ni bila izražena zaskrbljenost zaradi koronavirusa. Foto: Gregor Pavšič

Kdo so tisti, ki so prvi odpovedali?

Včasih sta dovolj le en sproženi kamenček ter splet (ponesrečenih) okoliščin in rušilnega plazu ni več mogoče obvladati. Ko ta plaz ruši vse pred seboj, ni več pomembno, kateri kamenček je bil prvi, drugi ali stosedmi.

A vendarle poglejmo, kdo so bili tisti "veliki", ki so prvi odpovedali letošnji MWC in nato s seboj vedno hitreje potegnili še druge. Vsem je skupni imenovalec, da so njihovi neposredni tekmeci velike kitajske družbe, ki so napovedovale velike predstavitve v Barceloni. Naključje, ali ne? Težko rečemo.

Med prvimi v vrsti velikih razstavljavcev, ki so odpovedali udeležbo na letošnjem Mobile World Congressu, je bil švedski Ericsson. Foto: Reuters

Saga se nadaljuje, scenarij že viden

Skoraj vse leto smo že priča (močnejši) gospodarsko-politični vojni med ZDA in Kitajsko, katere posledice najbolj trpi Huawei – niti ne toliko na delu s končnimi napravami, bolj na infrastrukturnem delu, kjer je zlasti pri tehnologiji 5G prehitel največje tekmece, kot sta Ericsson in Nokia.

ZDA obtožujejo Huawei (a tudi ZTE in druge kitajske proizvajalce), da njihova oprema omogoča vohunjenje za kitajsko oblast, a napadena stran obtožbe vztrajno zavrača in zahteva dokaze zanje. ZDA sicer zatrjujejo, da jih imajo, a napadeni menijo, da jih ni, a tudi "napadalec" naj ne bi imel čiste vesti.

ZDA vztrajajo, da Huawei preko svoje telekomunikacijske infrastrukture omogoča vohunjenje za kitajsko oblast, Huawei pa obtožbe odločno zanika in pravi, da ZDA za svoje navedbe nimajo dokazov. Foto: Reuters

Tudi Gavrilo Princip ni sam sprožil vojne

Ali gre verjeti v takšnim teorijam ali ne, naj presodi vsak zase. Vsekakor pa je koronavirus, ki po eni strani res strašljivo jemlje življenja, a je po drugi strani manj smrtonosen od navadne gripe ali kakšnega morilskega dejavnika, s katerim smo se že sprijaznili, in zato ni privlačen za medijske naslovnice ter politične viruse, prišel kot uporabno opravičilo za obračunavanja.

Ne nazadnje se tudi prva svetovna vojna v resnici ni začela zaradi Gavrila Principa in Franca Ferdinanda, ki sta tistega 28. junija 1914 v Sarajevu v popolnoma različnih vlogah zanetila iskro, temveč zaradi tega, ker je nekatere kolonialne sile motilo to, da po svojih ocenah imajo premalo glede na svoje tekmece. Vojna bi se zgodila prej ali slej ravno zaradi takšnih napetosti, a je Gavrilo nehote prevzel vlogo "dežurnega" koronavirusa (metaforično, seveda, op. p.).

Že res, da je Gavrilo Princip zanetil iskro, ki je sprožila prvo svetovno vojno, a so pravi razlogi zanjo tičali drugje. Foto: Getty Images

Izrednih razmer v Barceloni niso razglasili

Če se vrnemo na zaskrbljenost glede koronavirusa in Barcelono, je slednja MWC-ju še toliko bolj nejasna, če upoštevamo, da katalonske in španske oblasti niso razglasile izrednih zdravstvenih razmer – predvsem zato, ker tam koronavirusa (še) ni.

Organizator MWC bi si gotovo zelo želel, da bi te izredne razmere razglasili (in so neuradno tudi močno pritiskale na oblasti, da bi se to zgodilo, a brez uspeha), a ker jih pač ni, organizatorji ne morejo računati na morebitno vsaj delno kritje škode na račun zavarovanja. Prav tako nihče drug.

Življenje se ne bo ustavilo

Nekateri analitiki menijo, da bo odpoved "Barcelone" najmanj za pol leta upočasnila predstavitev in uvedbo novih tehnologij, storitev in izdelkov, ki bi luč dneva zagledali ravno v Barceloni. Ali bodo res?

Potem ko se bosta polegla jeza in/ali razočaranje ob odpovedi, ko se bodo (če se bodo) izračunale vse izgube, bo življenje teklo naprej. Da, zmanjkalo bo časa in denarja, a postopanja na mestu si ne more privoščiti nihče, zato bodo intenzivno iskali (in našli) nadomestne možnosti, kako priti do kupcev, partnerjev, medijev, dobaviteljev, ali kogarkoli že iščejo oziroma so mislili najti v Barceloni.

Eno leto je v telekomunikacijah skoraj cela večnost

Letos nadomestnega dogodka uradno ne bo, naslednji bo šele februarja leta 2021. Eno leto je v telekomunikacijah izredno dolga doba in do takrat se bodo vzpostavila nova ravnovesja ter odnosi.

Takšni, v katerih bodo podjetja dobila skoraj enak ali vsaj sorazmerno primerljiv poslovni učinek. Takšni, v katerih bo treba še bolj premisliti, ali je smiselno finančno oziroma še kako drugače investirati v vedno dražji MWC. Takšni, zaradi katerih po letu 2020, kljub 30-letni tradiciji, MWC morda nikoli več ne bo enak.

Pred leti nepogrešljiv kraj za predstavitev novosti s področja informacijske in komunikacijske tehnologije je v zadnjem desetletju začel vidno pešati in ga danes ni več. Ali lahko Mobile World Congress doživi podobno usodo? Foto: Srdjan Cvjetović

Spomnimo se, da pred približno osmimi leti, nihče, ki je nekaj veljal v svetu informacijske in komunikacijske tehnologije, ni smel manjkati na sejmu CeBIT v Hannovru. CeBIT-a danes ni več.

Ali se Barceloni obeta hannovrska izkušnja? Ali so v obdobju interneta, kjer razdalje ne igrajo več vloge in je informacije z vsega sveta mogoče dobiti v trenutku, sejmom, sploh dragim in prevelikim, prihodnost ogrožena, ali bodo preživeli, ker ljudje, kot socialna bitja vendarle potrebujemo neposredni osebni stik? Februarja 2021 bo v Barceloni na naslednjem MWC-ju gotovo lažje odgovoriti na vsa ta vprašanja.