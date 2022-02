Prvi vtisi: tablica Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Ob prvem srečanju s trenutno najzmogljivejšo Samsungovo tablico pravzaprav težko rečemo, ali najprej opazimo to, da je zelo tenka, komaj 5,5 milimetra je debela, ali njen res velik zaslon, katerega premer je kar 37,1 centimetra (14,6 palca), razmerje stranic pa 16:10.

Tablica je resnično tanka, njena debelina je komaj 5,5 milimetra. Foto: Ana Kovač

Znano imenoslovje

Tri tablice v družini Galaxy Tab S8 se namreč razlikujejo (predvsem) po velikosti zaslona, ker pa imenoslovje sledi enaki logiki kot serija premijskih telefonov Galaxy S22 (brez dodatne oznake, Plus in Ultra) razumljivo pričakujemo največ dobrot prav pri Ultri – tudi največji zaslon, ki zasede devet desetin sprednje strani tablice.

V nasprotju s serijo Galaxy S22, pri kateri je pri posamezni Ultri izbira procesorja odvisna od trga, na katerem jo bodo prodajali, imajo po vsem svetu tablice Samsung Galaxy Tab S8 Ultra enak procesor, in sicer Qualcommov Snapdragon 8 Gen 1.

Utrinki (hitrega) preizkusa Samsungove trenutno najzmogljivejše tablice

Naskok na prenosne računalnike?

Zaslon na Ultri je že tako velik, da se ob tem spet poraja vprašanje, ali lahko prevzame funkcije in mesto osebnih računalnikov. Odgovor na to vprašanje bo lahko vsak našel pri sebi, ko bo znal oceniti, ali lahko vse, kar danes dela na prenosniku, ti so večinoma z Microsoftovim operacijskim sistemom Windows, opravi tudi na napravi z operacijskim sistemom Android.

Če je odgovor pritrdilen, ovir ne bi več smelo biti – z vidika strojne opreme je tablica Ultra zelo razkošna. Vsekakor bi bil prehod (še) lažji ob pripadajoči zunanji tipkovnici, ki pa jo je treba kupiti posebej, in s programjem Samsung DeX, ki nam ga skupaj s to tablico zaradi kratkega časa testa ni uspelo preizkusiti.

Kot je že ustaljena praksa pri Samsungovih napravah (in ne samo pri njih), v zavojčku ne bo polnilca. Foto: Ana Kovač

Vrhunski zaslon, serijsko

Zaslonski prostor je zelo dragocena dobrina, a za tiste, ki tablico uporabljajo kot drugo ali tretjo napravo (ob pametnem telefonu in/ali prenosniku), bo Ultra morda le malo prevelika za prenašanje naokrog – ali pa tudi ne.

Kot smo pri Samsungu že vajeni, zaslon Super AMOLED Samsungove najzmogljivejše tablice prikazuje zelo jasno in kontrastno sliko z živahnimi barvami.

Ne le da je zelo velik, zaslon Super AMOLED nove najzmogljivejše Samsungove tablice se ponaša tudi z odličnim prikazom, močnim kontrastom in živimi barvami, kar je pri Samsungu praktično že stalnica. Foto: Ana Kovač

Ponovno srečanje z odzivnejšim pisalom S Pen

Zagotovo ni presenečenje, da Samsungova elitna tablica podpira pisalo S Pen, kar bistveno olajša uporabnikovo "komunikacijo" s tablico in omogoča različne načine ustvarjalnih interakcij, ki presegajo možnosti virtualne tipkovnice.

Že pri prvem snidenju s pametnim telefonom Samsung Galaxy S22 Ultra, ki ravno tako podpira pisalo S Pen, smo se lahko prepričali, da je tudi pisalo doživelo pomembne izboljšave, med katerimi je gotovo zelo pomembna zmanjšana zakasnitev (latenca), kar za uporabnika pomeni še boljšo odzivnost pisala.

Tudi letos je pisalo S Pen (v najnovejši različici smo ga spoznali pri preizkusu pametnega telefona Samsung Galaxy S22 Ultra) deležno izboljšav – ena izmed poglavitnih je bistveno zmanjšana latenca, ki se odraža na še boljši odzivnosti pri delu s pisalom. Foto: Ana Kovač

Aluminij, lahek in odporen

Tablico Samsung Galaxy Tab S8 Ultra varuje ohišje iz aluminija, ki ne prispeva samo k premijskemu videzu, temveč tudi njeni odpornosti. Na voljo je le v grafitni barvi (pri Plusu in navadnem S8 sta na voljo še dve drugi barvi).

Tako tenka tablica, kot je nova Ultra, seveda nima predalčka, kamor bi lahko spravili pisalo S Pen, zato je na zadnji strani ob kamerah magnet, kamor se pisalo lahko prisloni (in ob tem tudi polni). Toda pozor: čeprav v mirovanju pisalo tam varno stoji, lahko ob kakšnem nenadnem drgnjenju hitro pade in, če nimate sreče, uide neznano kam.

Na zadnji strani tablice Samsung Galaxy Tab S8 Ultra je poleg kamerskega dvojčka magnet, na katerega se pritrdi in na katerem se polni pisalo S Pen. Foto: Ana Kovač

Tablica Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Dimenzije: 208,6 x 326,4 x 5,5 milimetra

Masa: 728 gramov

Zaslon: premer 37,1 centimetra (14,6 palca), WQXGA+, ločljivost 2960 x 1848 pik, Super AMOLED, osveževanje slike do 120 hercev, 240 pik na palec

Procesor: osemjedrni, štirinanometrski, 64-bitni Snapdragon 8 Gen 1 (1x 3,0 gigaherca, 3x 2,50 gigaherca, 4x 1,8 gigaherca)

Pomnilnik: osem gigabajtov

Shrambni prostor: 128 gigabajtov, nadgradljivo s pomnilniško kartico microSD (na prodaj posebej) do enega terabajta

Kameri zadaj: ločljivost 13 milijonov pik in šest milijonov pik (ultraširoka), bliskavica

Kameri spredaj: 12 milijonov pik (široka) in 12 milijonov pik (ultraširoka), senzor LIDAR za aplikacije obogatene resničnosti (AR, Augmented Reality)

Povezljivost: WiFi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth v5.2, USB-C 3.2, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom

Zvok: štirje zvočniki, stereo, Sound by AKG, Dolby Atmos, trije mikrofoni

Video: snemanje v ločljivosti do 4K pri 30 slikah v sekundi, predvajanje v ločljivosti do 8K pri 60 slikah v sekundi

Akumulator: litij-ionski, neodstranljiv, nazivna zmogljivost 11.200 miliamperskih ur

Cena: 1.299,99 evra, brez povezljivosti 5G 150 evrov manj (priporočena redna maloprodajna cena, v prednaročilu do vključno 24. februarja možnost brezplačne pridobitve ovitka s tipkovnico)

vir podatkov: specifikacije Samsunga

Dve kameri spredaj

Poleg dveh kamer na zadnji strani, tako kot tudi preostala družinska člana, ima nova Ultra edina med njimi tudi dve sprednji kameri, ki ju vidimo kot dve pikici na sredini zgornjega roba.

Omogočata zajem širokokotnih in ultraširokokotnih posnetkov v visoki ločljivosti (do 4K) ob tem, ko gledamo na zaslon ali imamo tablico položeno na mizo oziroma neko drugo površino – med drugim tudi pri videoklicih.

Ultra je edina v družini najnovejših Samsungovih premijskih tablic Galaxy Tab S8, ki ima dve kameri na sprednji strani. Foto: Ana Kovač

Hitro se polni (če imate polnilec) in polni druge

Že ob nakupu je naložena najnovejša različica operacijskega sistema Android, to je Android 12, čez njo pa Samsungov uporabniški vmesnik One UI 4.1. Akumulator, katerega nazivna zmogljivost je 11.200 miliamperskih ur, se lahko polni hitro (podpira polnjenje do 45 wattov), a enako kot pri seriji pametnih telefonov Galaxy S22 v zavojčku s tablico polnilca ni.

Tablica Samsung Galaxy Tab S8 Ultra omogoča tudi povratno brezžično polnjenje, s katerim je podprte telefone mogoče malo energijsko osvežiti, če v bližini ni nobene vtičnice.

Prednameščene Samsungove aplikacije Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Če bi imeli tablico še kakšen dan več (in drugega dela manj), bi preverili tudi funkcijo samodejnega prilagajanja okvirja zajema slike med videoklicem – pri Samsungu jo imenujejo samodejno kadriranje. Smo pa videli na predstavitvi, da deluje: ko pride nekdo v kader, se slika prilagodi in ga zajame, ravno tako pa se prilagodi, ko nekdo zapusti območje, ki ga vidita sprednji kameri.

Ni nobenega dvoma: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra je največja, najtanjša, najzmogljivejša in zato tudi najdražja tablica, ki so jo v Samsungu do zdaj naredili. Pri uporabnikih tablic, za katere so superlativi nujen pogoj pri izbiri, zlasti če so navezani na operacijski sistem Android, in za katere globlji poseg v denarnico ni ovira, je ta Samsungov silak med tablicami gotovo v najožjem izboru, če ne kar prva in logična izbira.

Kaj nam je bilo všeč:

- zelo velik in pregleden zaslon,

- tenek je, res tenek,

- podpora pisalu S Pen,

- zmogljiv procesor.

Kaj nam ni bilo všeč:

- za uporabnike, ki jim je tablica le pomožna naprava, bo morda vendarle prevelik,

- potrebna je previdnost pri prenašanju, če je pisalo S Pen z magnetom prislonjeno na zadnjo stran tablice, kjer se polni.