Najpogumnejši snemalec 21. stoletja? Za te posnetke je tvegal življenje.

Profil na YouTubu WTCFOIAVideos je včeraj objavil izredno kakovostno predelavo enega najslavnejših posnetkov dogajanja 11. septembra 2001, na dan, ko je ZDA pretresel do zdaj najhujši teroristični napad vseh časov. Vrhunec 29-minutnega posnetka je zrušitev severnega nebotičnika WTC, ki jo je reporter posnel iz življenje ogrožajoče bližine. WTCFOIAVideos ima na YouTubu sicer še več izjemnih videoposnetkov dogodka, ki je ZDA pretresel bolj kot katerikoli drug.

Zgornji slavni videoposnetek, ki velja za enega najboljših vpogledov v dogajanje na ulicah New Yorka 11. septembra 2001, je tik po tem, ko sta v obe stolpnici Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku trčili ugrabljeni potniški letali, začel snemati Mark LaGanga, ki je takrat delal kot snemalec in fotoreporter za ameriško televizijo CBS News.

Kaj prikazuje videoposnetek (kliknite na časovni zaznamek, da preskočite na opisani del):

00:29 - Dogajanje tik po zrušitvi južnega nebotičnika WTC.

2:00 - "Nihče ne ve, kaj se je zgodilo. Menda se je zrušil del stavbe. Vsi bežijo."

3:59 - Gasilci na varno usmerjajo civiliste, ki se trudijo najti pot iz prašnega oblaka.

7:00 - Snemalec vstopi v preddverje stavbe WTC 7, ki se je zrušila nekaj ur po dvojčkih Svetovnega trgovinskega centra.

9:35 - Videti je, kot da bi po ulicah New Yorka padal sneg.

13:22 - Vse, kar je ostalo od južnega nebotičnika WTC.

15:40 - Čeprav se je njegov brat dvojček zrušil, se je snemalec vrnil ob vznožje severnega stolpa, ki je še vedno gorel.

17:42 - "Vas lahko nekaj vprašam?" "Ali lahko raje ne? Oprostite, ampak imel sem zelo slab dan."

18:07 - Zruši se še drugi nebotičnik. Snemalec ne beži, temveč se začne prebijati bližje nevarnosti. Za nekaj minut ga objame popolna tema.

21:50 - "Zrušil se je. Videl sem, da pada, in začel bežati. Star sem 69, a lahko še vedno tečem zelo hitro."

26:48 - Reševalci pomagajo gasilcem, ki so se nadihali prahu. V ozadju lahko slišimo zvok, ki sporoča najhujše - zvonjenje na stotine naprav PASS, ki jih v ZDA pri delu uporabljajo gasilci. Naprava začne zvoniti samodejno, če se gasilec ne premakne več kot 30 sekund.

Videoposnetek, ki traja 29 minut, bo čez deset dni star že sedemnajst let, a ga v tako dobri kakovosti nismo videli še nikoli. Zdi se, kot da bi bil posnet včeraj z najsodobnejšim pametnim telefonom, saj ga je mogoče predvajati s 60 slikami na sekundo, izboljšan pa je tudi zvok.

Za predelavo videoposnetka je poskrbel upravitelj profila na YouTubu z vzdevkom WTCFOIAVideos, ki redno objavlja videoposnetke dogajanja na 11. september 2001. Mnogo je takšnih, ki jih večji del svetovne javnosti ni videl še nikoli, njihova kakovost pa je v primerjavi z izvirniki, ki so bili posneti pred skoraj sedemnajstimi leti, zelo izboljšana.

Oglejte si še nekaj redkih videoposnetkov terorističnega napada na WTC v visoki ločljivosti, ki jih je predelal WTCFOIAVideos.

Posnetek WTC v plamenih iz sosednje stavbe:

Posnetek Richarda Numeroffa, na katerem se jasno vidi, kako se je v WTC zaletelo drugo letalo:

Dogajanje na ulicah New Yorka tik pred zrušitvijo nebotičnikov in po njej:

