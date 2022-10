Najbogatejši Zemljan hvali Rusa, ki grozi z jedrskim orožjem

Elon Musk se je pred nekaj tedni znašel pod plazom kritik zaradi predlaganega mirovniškega načrta za končanje vojne v Ukrajini, s katerimi bi ugodil tako rekoč vsem zahtevam Rusije. Mnogi so ga pozvali, naj se raje drži stvari, na katere se spozna, torej električnih avtomobilov in raket, mednarodno politiko pa naj pusti pri miru.

Elon Musk se je pred nekaj tedni znašel pod plazom kritik zaradi predlaganega mirovniškega načrta za končanje vojne v Ukrajini, s katerimi bi ugodil tako rekoč vsem zahtevam Rusije. Mnogi so ga pozvali, naj se raje drži stvari, na katere se spozna, torej električnih avtomobilov in raket, mednarodno politiko pa naj pusti pri miru. Foto: Guliver Image

Šef Tesle Elon Musk je na družbenem omrežju Twitter pohvalil nekdanjega ruskega predsednika in zdajšnjega podpredsednika ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrija Medvedjeva, da se je dobro pošalil na račun britanske premierke Liz Truss, ki je včeraj podala svojo odstopno izjavo. Medvedjev, ki je od začetka vojne v Ukrajini znan po svoji ostri in hujskaški retoriki, med drugim nenehno namiguje na možnost uporabe jedrskega orožja, je Muska nato povabil v Moskvo na proslavo ob dnevu zmage.

"Adijo, Liz Truss, in čestitke solati," je na Twitterju po novici, da britanska premierka odstopa po komaj 44 dneh mandata, v angleškem jeziku zapisal nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev. Solato je najverjetneje omenil zaradi britanskega tabloida Daily Star, ki je ob imenovanju Trussove začel izvajati norčavi poskus, ali se bo prej pokvarila glava solate ali premierkin mandat.

Na objavo Medvedjeva se je med drugim odzval šef Tesle in raketoplanskega podjetja SpaceX ter najbogatejši človek na svetu Elon Musk in ga pohvalil, da gre za precej dobro šalo. "Kar dober trol, če sem iskren," je zapisal Musk.

Medvedjeva je Musk nato še vprašal, kako jim gre v Bahmutu. To je mesto v ukrajinski regiji Doneck, eno ključnih s strateškega vidika, kjer je Rusija predvsem s podporo proruskih separatističnih sil pred kratkim sprožila ofenzivo, močno pritisnila na ukrajinske enote in začela počasi zavzemati ozemlje.

Podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost Medvedjev se je na Muskovo vprašanje odzval s komentarjem, da se "vidita v Moskvi na dan zmage".

Musk se je v začetku oktobra znašel pod mednarodnim plazom kritik zaradi svojega mirovniškega načrta za končanje vojne v Ukrajini, s katerim bi ugodil tako rekoč vsem zahtevam Moskve. Obenem se je pojavilo še ugibanje, ali se je po telefonu o Ukrajini res pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. To je razkril znani politolog Ian Bremmer, ki je trdil, da mu je Musk to povedal sam. Najbogatejši Zemljan je to medtem zanikal in dejal, da se s Putinom osebno ni slišal že leto in pol, takrat pa naj bi govorila o vesolju.

Dmitrij Medvedjev velja za zelo tesnega zaupnika Vladimirja Putina. Foto: Guliver Image

Nekdanji ruski predsednik Medvedjev je od začetka vojne v Ukrajini sicer znan po svoji zelo ostri in hujskaški retoriki. Med drugim je večkrat odkrito ali pa posredno grozil z jedrskim orožjem in se hvalil, da zveza Nato iz strahu pred maščevanjem tako ali tako ne bo ukrepala, če Rusija v Ukrajini uporabi jedrsko orožje, se javno spraševal, ali bo Ukrajina čez dve leti sploh še obstajala, in Ukrajincem ter vsem sovražnikom Rusije napovedal, da bodo izbrisani na tak ali drugačen način.