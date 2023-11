Najbogatejši človek na svetu izgubil živce: "Jeb... se!" #video

Elon Musk na platformi X zelo rad poobjavlja in komentira objave, ki so prežete s teorijami zarot ali pa vsebujejo lažne informacije. Ko mu uporabniki njegovega družbenega omrežja pokažejo dejstva, se pogosto zgodi, da svoje objave brez kakršnega koli pojasnila izbriše. Eden od takšnih primerov se je zgodil prav ta teden.

Elon Musk na platformi X zelo rad poobjavlja in komentira objave, ki so prežete s teorijami zarot ali pa vsebujejo lažne informacije. Ko mu uporabniki njegovega družbenega omrežja pokažejo dejstva, se pogosto zgodi, da svoje objave brez kakršnega koli pojasnila izbriše. Eden od takšnih primerov se je zgodil prav ta teden.

Superbogataš Elon Musk, od lani lastnik in prvi zvočnik družbenega omrežja X, nekdanjega Twitterja, vsem podjetjem, ki nočejo več plačevati za oglase na njegovi platformi, ker je vse bolj prepredena s sovražnim govorom in antisemitizmom, sporoča: "Jeb... se!" Musk je prepričan, da ga hočejo oglaševalci na ta način izsiljevati, a hkrati priznava, da je pred kratkim objavil morda najbolj neumno stvar, odkar uporablja Twitter oziroma X. Prav ta objava je bila eden od povodov za zadnji množični odhod velikih oglaševalcev s platforme.

"Nočem, da oglašujejo. Če me misli kdorkoli izsiljevati z oglaševanjem ali denarjem, se lahko jeb... Jeb... se. Je to dovolj jasno? Hej, Bob, če si v občinstvu, zdaj veš, kako razmišljam. Ni treba oglaševati."

BREAKING: Elon Musk to advertisers trying to blackmail 𝕏 into censorship: “Go f*ck yourself.” pic.twitter.com/cfH3ThOXNh — ALX 🇺🇸 (@alx) November 29, 2023

Tako je Musk v sredo na dogodku DealBook Summit, ki ga organizira ameriški medij The New York Times, zarenčal na podjetja, ki so v zadnjem času nehala plačevati za oglase na Muskovem družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju. Bob, ki ga naslavlja Musk, pa je najverjetneje Bob Iger, izvršni direktor giganta zabavne industrije, Disneyja, ki je bil eden zadnjih, ki so ukinili oglaševanje na Muskovi družbeni platformi. Iger je bil kot gost in govorec prav tako prisoten na dogodku DealBook Summit.

Več konteksta: novembra so oglaševanje na družbenem omrežju X prekinile nekatere svetovno znane korporacije, med drugim tehnološka velikana Apple in IBM ter ob Disneyju še več orjakov multimedijske industrije, kot so Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures in Comcast/NBCUniversal.



Razlogov, da so podjetja, ki spadajo med največje oglaševalce na X, pritisnila gumbe za premor, je več, so pa tako rekoč vsi povezani z naraščajočo pogostostjo sovražnega govora na družbenem omrežju, ki v veliki večini primerov ni več nadzorovan ali moderiran.



IBM, na primer, je oglaševanje prekinil po tem, ko se je eden od njihovih oglasov pojavil pod objavo podpornika nacizma, kar je razkrila neprofitna organizacija Media Matters. Kritiki in Musk, ki je napovedal tudi tožbo, so organizacijo sicer obtožili manipulacije z algoritmom družbenega omrežja in klikanja gumba Osveži stran, dokler niso dosegli želenega rezultata, toda tega, da se je oglas družbe IBM (in še nekaterih drugih, na primer Appla in Oracla) zares pojavil pod objavami profilov, ki poveličujejo Adolfa Hitlerja, ni zanikal nihče.



Olje na ogenj je nato prilil še komentar Elona Muska pod objavo s 15. novembra, v kateri je eden od uporabnikov Jude obtožil, da sami spodbujajo nasilje proti belcem in zdaj žanjejo sadove svojih prizadevanj. "Izrekel si absolutno resnico," je objavo komentiral Musk. Foto: Matic Tomšič

Vsebino objave so mnogi označili za antisemitsko in za teorijo zarote, ki je že imela smrtonosne posledice, saj je vanjo med drugim verjel Američan Robert Gregory Bowers, ki je novembra 2018 v sinagogi v Pittsburghu med jutranjo molitvijo s strelnim orožjem umoril enajst in ranil šest ljudi.

Ob tem, ko je oglaševalcem z nič kaj spoštljivim tonom sporočil, kaj lahko storijo, je Musk med pogovorom sicer priznal, da bi distanciranje oglaševalcev od platforme X lahko pomenilo njen konec. "Ves svet bo vedel, da so ti oglaševalci ubili podjetje," je dejal Musk.

V občinstvu je pogovor z Muskom sicer spremljala tudi Linda Yaccarino, izvršna direktorica podjetja X, ki jo je Musk najel predvsem zato, da bi na platformo privabila nov oglaševalski denar.

Odkar je Elon Musk lani prevzel Twitter, zdaj X, in odpustil večino zaposlenih, med drugim mnogo tistih, ki so bdeli nad lažnimi informacijami in neprimernimi vsebinami, je z oglaševanjem na Twitterju prekinilo ali pa ga vsaj začasno zaustavilo mnogo svetovno znanih podjetij, ki za oglaševanje sicer zapravijo ogromno denarja. Podjetje Twitter oziroma X, ki ga je Musk kupil za 44 milijard dolarjev oziroma nekaj več kot 40 milijard evrov, je po oceni Muska zdaj vredno več kot pol manj, nekateri finančni analitiki pa trenutno vrednost podjetja postavljajo celo v bližino zgolj tretjine kupnine. Foto: Shutterstock

"Ena najbolj neumnih stvari, če ne celo najbolj neumna, kar sem jih storil na platformi"

Najbogatejši človek na svetu je med pogovorom naslovil tudi zgoraj omenjeni sporni komentar "Izrekel si absolutno resnico", ki ga je pustil pod objavo, ki so jo mnogi obsodili kot antisemitsko in označili za teorijo zarote o tako imenovanem "belem genocidu".

"Če pogledam nazaj, tisti osebi verjetno ne bi smel odgovoriti oziroma bi moral bolj obširno razložiti, kaj sem pravzaprav mislil. Dodatna pojasnila so mediji sicer prezrli, sam pa sem tako podal nabito pištolo tako vsem, ki me sovražijo, kot dejanskim antisemitom. Za to mi je precej žal, to ni bil moj namen."

Županja Pariza Anne Hidalgo je ta teden oznanila, da zapušča družbeno omrežje Twitter oziroma po novem X, ker se je ta spremenil v "gigantsko globalno kanalizacijo". Foto: Guliverimage

Musk je komentar kasneje označil tudi za "eno najbolj neumnih stvari, če ne celo najbolj neumno", kar jih je storil na platformi. Muskov komentar je sicer še vedno objavljen.

Dotaknil se je tudi obiska Izraela. Musk je v začetku tedna namreč obiskal državo, pa tudi enega od kibucev, Kfar Azza, kjer je Hamas izvedel pokol civilistov, ter se srečal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in izraelskim predsednikom Isaacom Herzogom, ki ga je okaral zaradi antisemitskih vsebin na omrežju X. Musk trdi, da njegovo potovanje v Izrael in srečanje s tamkajšnjim političnim vrhom ni bila "opravičilna turneja".

Musk v Izraelu:

סיירתי עם אילון מאסק בקיבוץ כפר עזה כדי להראות לו מקרוב את הפשעים נגד האנושות שביצע חמאס @elonmusk



(צילום: עמוס בן גרשום, לע״מ) pic.twitter.com/aipX6ryv7T — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 27, 2023

Analitik: Musk osebno najverjetneje ne sovraži Judov, je pa velik privrženec teorij zarote

Analitik in pisec ameriškega medija The Atlantica Yair Rosenberg, ki ima sicer tudi sam judovske korenine, velja pa za enega največjih poznavalcev (in tudi eno največjih tarč) antisemitizma na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, je že maja letos izrazil mnenje (vir), da "Musk osebno sicer verjetno ne sovraži Judov, je pa teoretik zarot, teorije zarote pa se pogosto upogibajo k Judom".

Rosenberg je med drugim zapisal, da Muskovo odgovarjanje, deljenje in celo ustvarjanje objav z noto antisemitizma ni presenetljivo, saj se šef Twitterja redno "marinira" med nekaterimi najbolj zarotniškimi uporabniškimi računi na Twitterju.

Izpostavil je Muskovo večkratno obsojanje in prikazovanje milijarderja judovskih korenin Georgea Sorosa, sicer osrednjega lika številnih antisemitskih teorij zarote, kot superzlikovca. Musk je Sorosa med drugim primerjal z Magnetom, likom iz stripovske franšize X-Men, in še dopisal, da bi se rad opravičil za to objavo, ker je bila zelo nepoštena do Magneta.

Soros reminds me of Magneto — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2023

Magneta je IGN, eden največjih svetovnih medijev iz sveta videoiger, označil za najbolj dominantnega stripovskega zlikovca vseh časov (vir).

Kot je za Atlantic dejal Rosenberg, je šlo v tem primeru za šolski primer skozi zgodovino prisotnega antisemitizma, katerega značilnost je, da vplivne ali premožne Jude demonizira in jih prikazuje kot nadljudi z zli nameni, namesto da bi se jih obravnavalo kot človeška bitja s človeškimi lastnostmi, med katerimi so tudi zmotljivost in delanje napak.

"Kritiziranje Sorosa ni samo po sebi antisemitsko, saj je vendarle eden najbogatejših posameznikov na svetu, eden najvplivnejših ljudi v filantropiji in največji donator ameriški demokratski stranki. Njegovi pogledi na svet so nedvomno vredni pozornosti in razprave. Toda Musk ni kritiziral katere od izjav, potez ali stališč Sorosa, temveč ga je predstavil kot poosebljeno zlo. Dobesedno ga je označil za superzlikovca."

Elon Musk je sicer prav ta teden pomagal podpihovati staro novo teorijo zarote. Njegova objava je namigovala, da je ameriški novinar, ki je bil pred dvema mesecema obsojen na zaporno kazen zaradi posedovanja posnetkov spolnih zlorab otrok, pred časom raziskoval in posledično zanikal tako imenovano afero Pizzagate, teorijo zarote iz leta 2016, katere srž je, da naj bi newyorška policija razkrinkala pedofilsko mrežo, v katero naj bi bili vpleteni pripadniki ameriške demokratske stranke. "Ali se to zdi vsaj malo sumljivo?" je svoji objavi pripisal Musk.



Izbrisani tvit Elona Muska. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona



Ko je bilo ugotovljeno, da zdaj seveda nekdanji preiskovalni novinar televizijske mreže ABC News James Gordon Meek, ki je bil obsojen na šest let zapora, nikoli ni poročal o aferi oziroma teoriji zarote Pizzagate, je Elon Musk svojo objavo izbrisal.



Muska trenutno toži tudi 22-letni ameriški študent judovskih korenin Ben Brody, ki so ga pretežno neonacistični uporabniki Twitterja obtožili, da se je kot domnevno vladni agent junija letos pod krinko udeležil shoda neonacistov v ameriškem Portlandu, vse to z namenom, da bi jim naredil sramoto.



Brody je bil tisti dan v več kot 1.500 kilometrov oddaljenem mestu Riverside v Kaliforniji, za kar ima dokaze, na shodu neonacistov pa je bil zgolj nekdo, ki mu je podoben. Brodyja so kljub temu na družbenih omrežjih zasula sporočila, v katerih so mu pošiljatelji očitali, da je ali neonacist ali pa vladni podtaknjenec.



Češnjo na torto zarote je štiri dni pozneje posadil Musk, ki je shod neonacistov in njihovo konfrontacijo z drugo skrajno desno skupino v pogovoru z drugimi uporabniki Twitterja označil za tako imenovani false flag, lažno operacijo, v kateri je med drugim sodeloval "študent, ki se želi zaposliti v vladi". Prav to je bil stavek iz Brodyjevega opisa na spletni strani njegove univerzitetne bratovščine. Musk je s tem dodatno podpihoval pogrom nad Brodyjem, ki mu to tudi očita v tožbi.