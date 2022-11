"Morda se sliši čudno, a to bo naslednje družbeno omrežje, ki bo imelo veliko veljavo"

"Naslednje omrežje, ki bo imelo veliko veljavo, pa se morda to čudno sliši, bo druženje v živo. Tudi v fizičnem okolju imamo seveda omrežja, ki jih ljudje poznamo že tisočletja. Imenujemo jih prijateljska omrežja in to je tisto, kar nas dela ljudi," pravi antropolog in poznavalec družbenih omrežij Dan Podjed, ki napoved novega lastnika Twitterja o zaračunavanju modrih kljukic vidi kot zgrešeno poslovno potezo.

Potem ko ga je prevzel najbogatejši Zemljan Elon Musk, je Twitter pred velikimi spremembami. Po odpovedih vodilnim direktorjem je tako že pripravljen seznam, na katerem je skoraj polovica vseh zaposlenih, ki jih prav tako nameravajo odpustiti. Musk je tudi napovedal, da bo po novem za modro kljukico ob imenu uporabnikov, s katero se izkazuje pristnost računa, treba plačati osem dolarjev mesečno. To bi bila prva konkretna sprememba, ki bi jo občutili uporabniki omrežja.

"Vsi so enakopravni, ampak nekateri bolj od drugih"

"Napoved plačevanja za modro kljukico je res nenavadna poslovna odločitev, če se bo seveda uveljavila. Mislim, da je ta poslovni model ta hip zgrešen, saj smo konec koncev ljudje tisti glavni kapital Twitterja. Bilo bi prav, da ne plačujemo mi Twitterju, temveč ravno obratno, da Twitter plačuje nam za to, da tržijo naše podatke, da komuniciramo drug z drugim in da ohranjamo omrežje. Brez ljudi Twitterja ni. Saj Twitter sam po sebi kot oprema in zaposleni verjetno ni vreden veliko. Največ je vrednih okoli 400 milijonov uporabnikov tega omrežja," pravi antropolog Dan Podjed in dodaja:

"Že zdaj se deli uporabnike na različne razrede. Vsi so enakopravni, ampak nekateri bolj od drugih. Trenutno je ta delitev po načelu, koliko sledilcev imaš. Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, katerega povratek na Twitter se pričakuje, je imel ob blokadi v začetku lanskega leta 86 milijonov sledilcev, kar je ogromen socialni kapital, ki ga znajo ti izjemno omreženi posamezniki, ki jih je zelo malo, pogosto uspešno transformirati v politični, finančni ali kakšen drug kapital."

"Opažam, da tisti, ki uporabljajo Twitter, začnejo drugače komunicirati. Kratko, osorno, jedrnato, brez odvečnih emocij. Problem je, če ta način komuniciranja prenesemo v fizični svet, ker je precej nečloveški." Foto: STA

"Ustvarila se bo nova raven razlikovanj"

Podjed meni, da se bo zdaj ustvarila nova raven razlikovanja, in sicer na tiste, ki so potrjeno prave osebe in ki so za to pripravljeni tudi plačati, in vse preostale, "ki bodo mogoče obravnavani kot nek plebs, ki ti sicer sledi, a je razmeroma nepomemben". Kot pravi, Musk verjetno poskuša uveljaviti načelo en človek en profil, kar ga spominja na začetno idejo Facebooka, ki jo je razkril njegov ustanovitelj Mark Zuckerberg, ko je rekel, da ima človek eno identiteto in da mora biti ta transparentna.

Če primerjamo obe omrežji, se po Podjedovih besedah precej razlikujeta v tem, da je na Facebooku lažnih profilov bistveno manj kot na Twitterju: "Problem in hkrati prednost Twitterja je skrivanje za lažno identiteto. To omogoča ustvarjanje neke virtualne identitete, kar je lahko prednost, ker si potem ljudje upajo povedati stvari, ki jih sicer z imenom in priimkom ne bi. Hkrati pa je to seveda slabost, ker ko se skriješ za krinko anonimnosti, postaneš druga oseba."

"Twitter je pomemben ravno zaradi svojih specifik. Ena je prav to, da se večinoma ni treba predstaviti z imenom in priimkom, da si lahko ustvarite drugo identiteto. Druga prednost omrežja, hkrati pa spet slabost, je v tem, da je komuniciranje omejeno na 280 znakov in da so sporočila kratka, jasna in udarna, zadnje časa pa tudi vse bolj žaljiva. Zakaj? Ker morate v poplavi tvitov izstopati. Posebnost je tudi, da je komuniciranje bolj besedno kot na drugih omrežjih. Twitter je namenjen nekoliko starejšim. To ni omrežje, ki bi ga mladi z veseljem prevzemali. Lahko da se bodo zgodile kakšne tehnološke spremembe, da bo Twitter postal bolj vizualen in bolj podoben Tik Toku. Če bo želel pritegniti mlade, se bo neka taka sprememba morala zgoditi."

Podjed kot enega od problemov Twitterja izpostavlja to, da je postal pripomoček za prepiranje: "Če se želite zameriti okolici, potem objavite tvit in kmalu si boste nakopali zamere ljudi, ki se bodo poskušali ostro odzvati. Mislim, da je to nekaj, kar ljudem dejansko ni všeč in jih odvrača od Tvitterja. Kdo bo zdaj plačeval osem dolarjev na mesec, da se bo lahko prepiral? Ta poslovna poteza se mi zdi skrajno nenavadna. Ljudje tudi nismo navajeni plačevati za uporabo omrežij. Redkokatera so plačljiva."

"Med mladimi postajajo priljubljena omrežja, kot je BeReal"

Meni, da ta hip predvsem med mladimi postajajo bolj priljubljena omrežja, kot je BeReal, ki je šel še korak naprej od TikToka. Na njem dobite določeno časovno okno, v katerem morate posneti svojo okolico, in to s prednjo in zadnjo kamero na telefonu. Da ste torej takšni, kot ste. Bistvo Twitterja pa je, kot je dejal, ravno obratno, da se skrijete za masko in se nikoli ne pokažete takšni, kot ste. Verjame, da je želja po avtentičnosti tista, ki bo dolgoročno prevladala, ter da imajo ljudje dovolj prepiranja za skritimi identitetami in si bolj želijo realnega, človeškega komuniciranja.

Ocenjuje, da se je v zadnjih letih največja revolucija zgodila s TikTokom, katerega bistvo so kratki videoposnetki. Mladim je namreč blizu hitra, vizualna komunikacija. Ključnih na TikToku je prvih nekaj sekund posnetka, zato ljudje celo izrežejo izdihe, da bi bilo sporočilo bolj skoncentrirano in privlačno. Na drugi strani Twitter vidi kot dinozavra, ki je preživel do leta 2022. "Njegov način komuniciranja je namreč zelo podoben SMS-sporočilom. Vse drugo, kar je tudi človeško, vaš obraz, geste in čustva, je potisnjeno v ozadje. Pravo čudo je, da je preživel do zdaj," je pojasnil in dodal:

"Mislim, da bodo v prihodnosti pomembnejša omrežja, kjer se boste pokazali kot ljudje s čustvi. Na nek način vas komuniciranje na Twitterju otopi. Opažam, da tisti, ki uporabljajo Twitter, začnejo drugače komunicirati. Kratko, osorno, jedrnato, brez odvečnih emocij. Težava nastane, če ta način komuniciranja prenesemo v fizični svet, ker je precej nečloveški."

"Ljudje se želijo vse bolj odklopiti od omrežij"

Še en trend, ki ga opaža, je, da se ljudje želijo vse bolj odklopiti od omrežij, kar bodo razvijalci morali upoštevati: "Že zdaj smo dnevno pred zasloni od osem do devet ur. Omrežja nam dobesedno kradejo čas, ker prihaja do neskončnih debat. Jaz uporabljam pripomočke, da ne vidim tega nenehnega toka objav drugih ljudi. Pripravljen sem plačati za to, da teh informacij ne dobim. Po mojem mnenju bo prihodnost taka, da bomo naredili prehod od kvantitete, ogromne količine informacij, h kvaliteti, da bodo ljudje posredovali le najbolj bistvene informacije, ne pa kar poplave vsega."

"Naslednje omrežje, ki bo imelo veliko veljavo, pa se morda to čudno sliši, bo druženje v živo. Tudi v fizičnem okolju imamo seveda omrežja, ki jih ljudje poznamo že tisočletja. Imenujemo jih prijateljska omrežja in to je tisto, kar nas dela ljudi. Na spletnih omrežjih postajamo pogosto bolj nečloveški, v družbi pa smo spet ljudje," je sklenil.