"Morda nismo vedno najcenejši, smo pa najboljši!"

Slovenci smo navajeni, da so nam v vsakem hipu in na vsakem koraku na voljo najsodobnejše tehnološke rešitve, je iz svojih večdesetletnih izkušenj v telekomunikacijah prepričan predsednik uprave Telekoma Slovenije Tomaž Seljak, ki v svojem prvem pogovoru za medije razkriva, kako bo največji slovenski telekomunikacijski operater še naprej izpolnjeval pričakovanja uporabnikov.

Magister elektrotehnike Tomaž Seljak je v Telekomu Slovenije že četrt stoletja. V tem času je opravljal različne vodstvene naloge predvsem na področju dostopovnega omrežja, leta 2014 pa je postal podpredsednik uprave, odgovoren za tehnologijo. Za predsednika uprave družbe s polnim mandatom je bil imenovan 10. decembra lani.

Kako se je Telekom Slovenije spremenil od vašega prihoda do danes?

Pred dobrimi dvajsetimi leti smo komaj dobro začeli spoznavati mobitele in mobilno telefonijo, internet pa se je v marsičem zdel še skoraj znanstvena fantastika. Telekom Slovenije je kot nosilec razvoja in ustvarjalec trendov sicer poskrbel, da smo se Slovenci hitro seznanili z najsodobnejšo tehnologijo, se je pa od takrat tako digitalni kot dejanski svet temeljito spremenil, tako da sta ta svetova z današnje perspektive neprimerljiva. Nasploh se zdi, da smo komunikacijski operaterji nenehno na prelomnicah; tehnološki razvoj je izredno hiter, in če mu ne slediš, te ni.

Kaj vidite kot glavno nalogo Telekoma Slovenije in komunikacijskih operaterjev nasploh?

Veste, naša naloga je vzpostaviti infrastrukturo prihodnosti. V tej fazi smo včasih nerazumljeni, a ko s to infrastrukturo uporabniki pridobijo nove napredne storitve in naprave, je naš trud poplačan, ljudje pa zadovoljni. Gre za proces, ki ga izvajamo že od nekdaj, in bomo v špici razvoja tudi jutri.

Kako se spopadate z izzivi današnjega in jutrišnjega časa?

Intenzivno se posvečamo temu, da smo agilni, hitri, odločitve sprejemamo hitreje kot nekoč, storitve in omrežje nenehno nadgrajujemo, nenehno tudi testiramo nove tehnologije in uvajamo novosti, saj želimo uporabnikom, pa naj gre za posameznike ali podjetja, ponujati najsodobnejše storitve v najboljšem omrežju in jim hkrati zagotavljati najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Ne nazadnje to od nas zahtevajo tudi uporabniki. Ob tem pa se, kot večina razvitih operaterjev, že nekaj časa spoprijemamo z upadom prihodkov od osnovne komunikacijske dejavnosti, pa z izzivi, ki nam jih prinaša regulacija, razvojnimi izzivi in iskanjem novih virov prihodkov. Skratka, v tržni tekmi nam dolgčas nikakor ni.

Kje vidite najpomembnejše izzive Telekoma Slovenije v naslednjih letih?

Ravno v teh dneh začenjamo proces priprave strategije do leta 2025; prve razprave, ki smo jih imeli, so zelo zanimive. Pričakujemo, da se bo naslednjih pet let veliko dogajalo okoli 5G, interneta stvari, razvoja pametnih mest, pametnih domov in pametne infrastrukture nasploh. Znotraj tega pa moramo poiskati ustrezne poslovne modele.

Kako boste izpolnili svoje poslanstvo?

V svojem poslanstvu pravimo, da poenostavljamo življenja in varujemo svet naših uporabnikov, in to svoje poslanstvo želimo z vsem, kar počnemo, izpolniti. To pomeni, da z načrtnim vlaganjem v zanesljivo, varno in kakovostno tehnologijo ohranjamo svoj položaj vodilnega ponudnika v segmentu najnaprednejših tehnologij in omrežij naslednjih generacij ter komunikacijskih, varnostnih, informacijskih in multimedijskih storitev.

Kaj konkretno to pomeni za uporabnike?

Razvijamo nove storitve, kakršna je na primer NEO, ki pri uporabnikih spodbuja nove navade in predvsem poenostavlja spremljanje vsebin. S pametno denarnico VALÚ se krepimo na področju finančnih storitev ter zagotavljamo enostavno in varno plačevanje. Hkrati smo celovit ponudnik rešitev informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT). Izkoriščamo svojo infrastrukturo, znanje, izkušnje in utečene poslovne procese s ponujanjem osnovnih telekomunikacijskih storitev, ki smo jih nadgradili s celovitimi rešitvami projektov in IKT-storitev za poslovne uporabnike. Med tovrstne storitve med drugim sodijo upravljanje IT-okolja, storitve v oblaku, prilagojene rešitve za neprekinjeno poslovanje in podobno. Z njimi ustvarjamo vedno večji delež prihodkov.

Ali Telekom Slovenije s svojim razvojem in ponudbo sledi svetovnim trendom informacijske in komunikacijske tehnologije?

Slovenci smo zelo zahtevni uporabniki tehnologij. Od samih začetkov mobilne telefonije in interneta smo navajeni na hiter razvoj, pa tudi, da so nam v vsakem hipu in na vsakem koraku na voljo najsodobnejše tehnološke rešitve. Kdor torej želi uresničevati pričakovanja uporabnikov, mora iti v korak s trendi, kar je Telekom Slovenije vedno šel. Če malo karikiram – danes pri razvoju govorimo tudi o pretočni digitalni avtocesti; nekdo jo mora zgraditi, da jo potem lahko uporabljamo vsi. Naša vloga je tako jasna. V preteklosti smo v Slovenijo pripeljali najboljša omrežja in tehnologije, ki so danes na voljo vsem. Tako bo tudi jutri.

Veliko se govori o mobilnem omrežju pete generacije – kako pomembno bo za uporabnike?

Temelj povezanega sveta so fiksne in mobilne povezave, po katerih drvimo na internet, poslujemo, preverjamo, kakšno bo vreme, si ogledamo video na YouTubu ali spremljamo TV-vsebine, se pogovarjamo z najbližjimi, upravljamo domove in še bi lahko našteval. 5G je naslednja generacija mobilnih komunikacij, ki bo nekajkrat bolj zmogljiva kot 4G in ki predstavlja naslednji evolucijski korak. Je temelj digitalne prihodnosti. Pri tem sicer poudarjam, da ne govorimo o revoluciji, temveč o evoluciji, saj že 4G zagotavlja izredno visoke zmogljivosti.

Kakšne koristi in prednosti si od 5G lahko obetajo uporabniki?

Uporabnikom bo 5G prinesel še bistveno hitrejši ter zanesljivejši in stabilnejši mobilni prenos podatkov, pa tudi nove priložnosti razvoja inovativnih IKT-rešitev z visoko dodano vrednostjo, kar je gospodarsko pomembno za našo državo in družbo. Omogočal bo napredne multimedijske storitve, varen razvoj storitev interneta stvari, digitalizacijo poslovnih vertikal in še marsikaj. Verjamem, da ima Slovenija zelo velik potencial razvoja digitalne ekonomije. Kako uspešni bomo operaterji pri monetizaciji vseh teh storitev, ta trenutek sicer še ni povsem jasno, vsekakor pa bosta v naslednjem desetletju tehnologiji 4G in 5G sobivali in skupaj tvorili res napredno uporabniško izkušnjo.

Ali ste se v Telekomu Slovenije priprav na 5G že lotili?

Seveda, na uvedbo 5G se aktivno pripravljamo že kar nekaj časa, tako da je velik del našega omrežja na nadgradnjo na 5G že pripravljen. V tem primeru gre namreč za dolgoročen tehnološki razvoj, ki v veliki meri temelji na omrežju LTE/4G. V Telekomu Slovenije smo svoje omrežje kot prvi v Sloveniji v minulem letu v celoti nadgradili s tehnologijo NB-IoT (Narrowband Internet of Things), prav tako že nekaj let uporabnikom omogočamo VoLTE, to je govor prek LTE, kar je eden od pogojev za uvedbo 5G. Testiramo tudi različno opremo ter njeno odzivnost in kompatibilnost na frekvencah 700 MHz in 3,5 GHz, sodelovali smo in sodelujemo v različnih evropskih in drugih projektih …

Kdaj lahko pričakujemo komercialna omrežja 5G v Sloveniji?

Bomo videli, kdaj in na kakšen način bodo podeljene frekvence, ki jih za to potrebujemo. Pričakujemo, da bo od dodelitve frekvenčnih spektrov do nadgradnje omrežja za celostno komercialno uporabo potrebno vsaj leto dni.

Ali bo to pravi trenutek ali zamujamo za državami, s katerimi se radi primerjamo?

Kot lahko vidimo, so posamezna testna ali komercialna omrežja tako v Evropi kot po svetu že postavljena, prav tako so na voljo prvi terminali, ki jih bo vedno več. Trenutno se sicer uporabniška izkušnja še razvija in ni bistveno boljša od te, ki je na voljo v omrežju 4G, se pa standardizacija na tem področju nenehno razvija. Naša želja je, da ima slovenski uporabnik na voljo enako napredne tehnologije kot drugje po svetu.

Pri nas, a tudi drugod, slišimo manjše skupine, ki močno nasprotujejo uvedbi mobilnih omrežij pete generacije – zakaj menite, da prihaja do takšnih uporov?

Če se boste spomnili, so se različne iniciative pojavile tudi v prvih letih gradnje mobilnega omrežja, pa tudi kasneje pri 3G in 4G. Ljudje smo po naravi skeptični glede uvajanja novosti, še posebej tehnoloških, kjer morda še nimamo na voljo vseh podatkov o vplivih tehnologije na naša življenja. Hkrati družbena omrežja omogočajo hitro širjenje različnih informacij in pobud.

Kako se na to odzivate?

To skrb razumem in kot operater si tudi mi želimo, da so standardi tako za omrežja kot terminale varni, saj nam je v vseh pogledih najpomembnejša skrb za uporabnike. Na tem področju lahko največ naredimo s tem, da spoštujemo vse predpise in standarde, da izberemo tehnološko dovršeno opremo, da omrežja gradimo z največjo možno stopnjo skrbnosti in da spodbujamo vse deležnike k dialogu.

V Sloveniji – in ne samo pri nas – smo priča cenovni vojni, katere namen je prevzeti čim več uporabnikov. Ali je to dobro za uporabnike?

Zaradi cenovnih pritiskov uporabnik za nizko ceno danes pričakuje najboljše komunikacijske storitve, vrhunsko omrežje, neomejene klice in prenos podatkov po vsej Evropi in še marsikaj. Tovrstna strategija se lahko po mojem mnenju obnese le kratkoročno. Vrhunsko omrežje, pa naj gre za mobilno ali fiksno, lahko zagotavljamo le z nenehnim vlaganjem v najsodobnejšo tehnologijo, ki obstaja na trgu, najboljšo uporabniško izkušnjo lahko zagotavljamo le z nenehnim razvojem novih storitev, s katerimi gremo ob bok svetovnim igralcem, odlične vsebine pa lahko omogočamo le z odličnimi ponudniki, ki imajo temu primerne cene. Nenehne zahteve po zniževanju cen se slej ko prej odrazijo v dostopnosti in kakovosti storitev.

Pa vendarle Telekomu Slovenije nekateri očitajo, da je "drag" …

Večina uporabnikov ne ve, da je Telekom Slovenije, ker smo opredeljeni kot operater s pomembno tržno močjo, edini reguliran operater na slovenskem trgu. To pomeni, da cen svojih paketov ne moremo prosto oblikovati in da zato v agresivnem cenovnem boju pogosto niti ne smemo sodelovati. Uporabniki nam to nemalokrat zamerijo, saj jim ne moremo ponuditi cenovno tako ugodnega paketa, kot ga lahko ponudi konkurenca. Kot skrben gospodar, poleg omejitev, ki izhajajo iz regulacije, sicer menimo, da ponujanje storitev, ki so pod mejo rentabilnosti, ni odgovorno, in sicer ne do uporabnikov ne do lastnikov in drugih deležnikov, ki pričakujejo razvoj. Telekom Slovenije prav zato vlaga še dodatne napore v nenehno skrb za kakovost našega omrežja in storitev, tako da na trgu morda nismo vedno najcenejši, smo pa najboljši.

Telekom Slovenije je prvi in največji telekomunikacijski operater v Sloveniji – ali je to prednost ali morda včasih tudi ovira?

Omenil sem že regulacijo, ki nas pogosto ovira v tržni tekmi. Hkrati pa iz vseh marketinških teorij vemo, da je tisti, ki je največji, vedno na udaru konkurentov. Ampak to je tržna tekma, ki nas ne nazadnje vse dela boljše.

Pred leti je Telekom Slovenije kot enega svojih strateških ciljev vpeljal tudi druge dejavnosti, npr. medije in trgovino z električno energijo. Kakšno prihodnost načrtujete tem vejam svojega poslovanja?

Priložnosti za razvoj in nove prihodke iščemo tudi izven osnovne dejavnosti. Mediji in telekomunikacije so komplementarni in nismo edini operater, ki je vstopil na to področje. Enako velja za ponudbo električne energije, krepimo pa se tudi na področju finančnih storitev, razvoja pametnih mest, zavarovanj, e-zdravja in e-oskrbe starejših, storitev za pametni dom in še kje. Bomo pa še videli, katere storitve in dejavnosti bodo v prihodnje ostale in katere bomo še razvili na novo.

Ravno tako pred leti je Telekom Slovenije širil svoje poslovanje na druge države v regiji, a se zdaj od tam umika. Konsolidacija ali kaj drugega?

Za globalni trg telekomunikacij sta značilna dva glavna trenda – na eni strani prihaja do intenzivne konsolidacije panoge in združevanja operaterjev, hkrati z združevanjem pa se dogajajo tudi spremembe v portfelju storitev. Na to se odzivamo tudi v Telekomu Slovenije. Aktivnosti konsolidacije izvajamo skladno z zastavljenimi strateškimi cilji.

Celo velike evropske države imajo tri mobilne operaterje, Slovenija pa ima štiri – kako to komentirate?

Pred nekaj leti jih je bilo še več. Verjamem, da se bo tudi na slovenskem trgu del konsolidacije še zgodil.

Ali tehnološki razvoj vpliva tudi na profil in število zaposlenih v Telekomu Slovenije?

Seveda, sedaj večinoma zaposlujemo strokovnjake s specifičnimi znanji, veščinami in kompetencami, ki so pomembne za naš razvoj. Sem sodijo predvsem strokovnjaki s področij informacijsko-komunikacijskih tehnologij in prodaje. Se pa pri tem spoprijemamo z nekaterimi izzivi, saj je na trgu relativno malo strokovnjakov s specifičnimi znanji in veščinami, kot so IT-strokovnjaki in tehniki z izkušnjami na področju naprednih komunikacijskih rešitev ali pa dobri prodajniki, ki obvladajo celoten proces prodaje, vključno s pred- in poprodajnimi aktivnostmi, ob tem pa imajo tudi dobro tehnično predznanje oziroma so večopravilni.

Kje boste našli takšne kadre?

Med drugim veliko sodelujemo s fakultetami. Ob tem pa ne smemo spregledati niti intenzivnega vlaganja v razvoj znanja in kompetenc zaposlenih. Že v tem pogovoru sva se večkrat dotaknila tehnološkega razvoja in novih storitev; brez kompetentnih strokovnjakov svojih ciljev ne bi mogli uresničevati.

Računalniška varnost postaja vedno pomembnejša tako za posameznike kot tudi za podjetja. Kako se je Telekom Slovenije lotil te problematike?

Drži. Gre sicer za celoten sistem informacijske varnosti, katerega pomen se izrazito povečuje. Tudi zato smo ustanovili Operativni center kibernetske varnosti, ki predstavlja jedro operativnih zmogljivosti tako za Telekom Slovenije kot druge organizacije, javne ustanove in podjetja, ki jim storitve ponujamo. Aktivno spremljamo varnostne dogodke v IKT-sistemih ter jih ocenjujemo glede na izvor in nastanek. Ob tem izvajamo tudi testiranja, s pomočjo katerih odkrivamo morebitne ranljivosti. Naši strokovnjaki spremljajo stanje kibernetskih groženj v realnem času in so v stalni pripravljenosti, da se ob podpori najsodobnejše tehnologije takoj ustrezno odzovejo. Pri varnosti ni kompromisov.

Nekoč smo slišali veliko o konvergenci komunikacij – kako vi to vidite in kje smo danes s tem?

Konvergenco si je vsakdo razlagal malce po svoje. Če govorimo o združevanju in prepletanju storitev, smo danes že veliko bližje kot nekoč. Ni več pomembna tehnologija, ki je v ozadju, ampak storitev, dodana vrednost in uporabnost, ki jo zagotavljaš. Še najbolje pa, če vse zagotavljaš na enem mestu.

Ali so uporabniki pripravljeni na nove tehnologije? Ali kaj pogrešajo?

Kot uporabniki si vedno želimo nekaj več. Preizkušamo novosti in koristnih tehnoloških izboljšav se vedno hitro navadimo. Potem pa želimo še več, še hitreje in bolje. Mi si bomo vsekakor prizadevali, da bodo imeli tudi v prihodnje uporabniki pri nas na voljo najsodobnejše tehnologije, saj brez tega ni podjetniškega in družbenega razvoja.

Kaj je naslednja storitev, s katero želite navdušiti svoje uporabnike?

To je nehvaležno vprašanje, saj poskušamo tovrstne informacije zaradi konkurenčne tekme čim dlje zadržati zase. Tako da – spremljajte nas in boste vedeli.