Mojstrsko prestrežen zahrbten udarec je postal prava senzacija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Incident se je zgodil že v začetku septembra, a je izvirni videoposnetek šele včeraj odkril in ga v zgornji izsek uredil eden od uporabnikov največjega spletnega foruma Reddit, kjer je prestrežen udarec postal z naskokom največkrat všečkana sobotna objava. Posnetek je na spletni strani Imgur, kamor je bil naložen najprej, v 12 urah zbral kar štiri milijone ogledov.

Pridigarja sta po neuradnih informacijah sicer člana ene skrajnejših verskih ločin v ZDA, ki širi sovražni govor in homofobna sporočila, zaradi česar je bilo ogromno uporabnikov, ki so si ogledali posnetek, zelo presenečenih nad miroljubnim razpletom dogodka.

"Tem mladim rolkarjem je uspelo nekaj, kar se mi je zdelo nemogoče. Pustili so slabši vtis kot verska pridigarja s transparenti, na katerih piše PEKEL," je v komentarju na YouTubu zapisal eden od gledalcev.

Večina uporabnikov je bila sicer navdušena predvsem nad odzivom možakarja, ki je ujel mladeničevo pest. Mnoge je zabaval njegov navihani nasmešek, ki je sledil ujeti pesti:

Uporabniki Reddita in YouTuba so ugibali, da je moški na fotografiji najverjetneje (nekdanji) policist ali vojak. Med prerekanjem namreč niti za trenutek ni spustil oči z mladeniča, roko pa je že stegnil, še preden se je ta odločil za udarec. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Nekateri so medtem opozorili, da do poskusa fizičnega obračuna verjetno sploh ne bi prišlo, če na prizorišču ne bi bilo moškega s hitrimi refleksi in velikim nasmeškom, saj pridigar, ki ga je fant poskusil udariti, napada ne bi izzival. "Lahko je biti 'pameten', če imaš ob sebi človeka goro," je zapisal eden od uporabnikov foruma Reddit.

Preberite tudi: