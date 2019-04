Milijonska kupčija "slovenskega" Bitstampa: se bliža nova kriptomanija?

Trg kriptovalut v zelenem tako prepričljivo kot zdaj letos še ni bil. Ne le bitcoin, dvomestno rast cen v odstotkih so od ponedeljka do danes doživele tudi tako rekoč vse druge bolj prepoznavne kriptovalute. Ripple se je povzpel za skoraj 15 odstotkov, ether (oziroma ethereum) za 20, litecoin za več kot 30, bitcoin cash pa kar za 50 odstotkov.

Vir: Coin360.io Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Bitcoin je medtem v noči na sredo za kratek čas znova presegel psihološko mejo 5.000 ameriških dolarjev (4.448 evrov) in se približal tako imenovani točki odpora, ki je postavljena pri 5.200 dolarjih (4.626 evrov) in doseganje katere bi morda pomagalo preprečiti hiter ponovni padec cene.

Zakaj takšna rast? Zato, ker se je nekdo odločil, da hitro potrebuje kar 20.000 bitcoinov.

Po dolgem obdobju relativne stagnacije cene, bitcoin namreč od novembra lani pa do začetka tega tedna z vmesnimi vzponi in padci ni prebil 4.000 evrov, redko pa se je spustil tudi pod 3.000 evrov, je takšna rast, kot se je zgodila v noči na 2. april, presenetila marsikaterega vlagatelja.

Takole je videti krivulja gibanja cene bitcoina v zadnjih šestih mesecih. Vir: Bitstamp Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Na področju kriptovalut se trenutno namreč ne dogajajo bistveni regulatorni ali tehnični premiki, ki bi napovedali velike spremembe, zaradi katerih bi bilo povpraševanje po kriptovalutah nenadoma znova višje.

Bolj verjetno je, da je tokratno eksplozijo cen povzročilo eno samo ogromno naročilo bitcoinov, menijo analitiki.

V začetku tedna je na svetovno znanih borzah s kriptovalutami Coinbase, Kraken in Bitstamp, ki sta ga ustanovila Slovenca Nejc Kodrič in Damian Merlak, od lani pa so njegovi lastniki Belgijci, nekdo v samo eni uri namreč kupil okrog 20.000 bitcoinov v skupni vrednosti blizu 100 milijonov ameriških dolarjev oziroma 89 milijonov evrov.

Ker se trg kriptovalut na povečano povpraševanje skoraj vedno odzove z rastjo cen, so se na obrazih tistih, ki imajo bitcoin in druge kriptovalute, v torek narisali nasmeški. Foto: Matic Tomšič / Thinkstock

Kdo je tisti, ki je kupil toliko bitcoinov, in od kod mu toliko denarja, je za zdaj še skrivnost.

Zakaj jih je kupil, morda ni takšna neznanka: na spletu so se namreč že pojavila ugibanja, da gre morda za poskus manipulacije cene bitcoina. Neznani kupec ga bo s svojim ogromnim naročilom pognal v višave in svoje bitcoine nato prodal, cena bitcoina pa se bo po tem, ko bo ponudba presegla povpraševanje, zrušila in s seboj potegnila še vse druge kriptovalute, kar bo povzročilo morebitno ponovno sesutje trga.

Bitcoin je še daleč od rekordov, ki so povzročili kriptomrzlico



Bitcoin je najvišjo ceno do zdaj dosegel decembra 2017, ko je za krajši čas celo pokukal prek magične meje 20.000 ameriških dolarjev (17.800 evrov).



Rekordnemu obdobju rasti med poletjem 2017 in januarjem 2018 je sledilo več kot eno leto trajajoče obdobje pesimizma in postopnega padanja cen vseh kriptovalut. Čas bo pokazal, če bomo o trenutni hitri rasti bitcoina in druščine v prihodnosti govorili kot o le še enem vmesnem vzponu ali pa o ponovnem začetku norije, zaradi katere so ljudje najemali tudi kredite. Foto: Reuters

Ob prehodu leta 2017 v leto 2018 so rekordne cene dosegale tudi druge kriptovalute. Ether se je sredi januarja lani dvignil prek 1.200 evrov (trenutno okrog 150 evrov), ripple na 2,3 evra (trenutno 0,3 evra), litecoin na 280 evrov (trenutno 71 evrov), bitcoin cash pa že decembra 2017 na skoraj 3.200 evrov (trenutno 226 evrov), kažejo podatki na borzi s kriptovalutami Bitstamp.

